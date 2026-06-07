Explainer: लूट, छिनैती और डकैती में क्या होता है फर्क? जानिए कानून की नजर में कौन सा अपराध कितना बड़ा और कितनी है सजा

Difference Between Snatching And Robbery: छिनैती लूट और डकैती जैसी वारदातें भले गंभीर लगती हो, लेकिन इनमें बहुत छोटा सा फर्क होता है. इन अपराधों में अपराधियों की संख्या, अपराध करने का तरीका, न सिर्फ उसके जुर्म को और भी गंभीर बनाता है, बल्कि छिनैती, लूट और लूट डकैती जैसे गंभीर अपराध में बदली जाती है.

Robbery vs Dacoity Explained: अक्सर आपने खबरों में सुना होगा कि कहीं पर छिनैती हो गई, कहीं लूट और कहीं पर डकैती पड़ी है.आम लोगों को यह तीनों क्राइम एक ही लगते हैं, लेकिन कानून की नजर से देखें तो इनका मतलब से लेकर कार्रवाई की धाराएं और सजा तक अलग होती है. कार्रवाई से पहले आरोपियों की मंशा से लेकर उनकी संख्या तक देखी जाती है. इसके बाद अपराधियों पर कानून की धाराएं लगाई जाती हैं. इनकी सजा भी अलग होती है. अगर आप भी अक्सर इन शब्दों को लेकर भ्रमित रहते हैं, तो यह फर्क समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि किसी भी अपराध की कानूनी गंभीरता और सजा इसी के आधार पर तय होती है. आइए जानते हैं छिनैती, लूट और डकैती में क्या फर्क होता है...

मोबाइल झपटना और पैसे छीनना क्या छिनैती कहलाता है

कानून के जानकार दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट ओमकार शर्मा बताते हैं कि छिनैती आमतौर पर उस स्थिति को कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति अचानक झपट्टा मारकर किसी का मोबाइल, पर्स, चेन या अन्य सामान लेकर भाग जाता है. इसमें अपराधी का मकसद तुरंत सामान छीनकर निकल जाना होता है. उसकी मंशा नुकसान पहुंचाना नहीं होती. ऐसी घटनाएं ज्यादातर शहरों में और भीड़भाड़ वाले इलाकों में होती है, जिसे आम बोलचाल में छिनैती कहा जाता है.

छिनैती कब बन जाती है लूट?

कानूनी के जानकार बताते हैं कि जब अपराधी किसी व्यक्ति से सामान छिनने के लिए उसे डराता, धमकी देता है, हथियार के बल पर या किसी अन्य शस्त्र से चोट पहुंचाता है, तब मामला लूट का बन जाता है. इसमें 1-2 या उससे 4 लोग शामिल हो सकते हैं. ऐसे में ​यह छिनैती से ज्यादा गंभीर अपराध माना जाता है. इसे लूट की धाराओं में दर्ज किया जाता है. क्योंकि इस घटना में न सिर्फ व्यक्ति का सामान जाता है. बल्कि आरोपी उसमें डर पैदा करने के साथ ही हिंसक वारदात अंजाम देने से पीछे नहीं हटता.

डकैती को सबसे गंभीर क्यों माना जाता है?

डकैती लूट का ही ज्यादा संगठित और खतरनाक रूप है. इसमें व्यक्ति की मंशा, प्लानिंग से लेकर उसकी संख्या को देखा जाता है, जब भी 4 से ज्यादा यानी 5 या उससे अधिक लोग मिलकर लूट या किसी के घर में घुसकर मारपीट और सामान उठाकर ले जाते हैं. उसे डकैती माना जाता है. जैसे अगर कोई हथियारबंद 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप किसी घर, दुकान या वाहन को घेरकर संपत्ति लूटते हैं. मारपीट करते हैं तो यह अपराध डकैती की श्रेणी में आता है. इसे डकैती की धाराओं में ही मुकदमा दर्ज कर सजा दी जाती है.

IPS और BNS में छिनैती, लूट और डकैती में कौन सी धाराएं लगती हैं?

भारत में अब पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू हो गया है. हालांकि अपराध करने पर आरोपी को सजा पहले जैसी ही मिलती है, लेकिन बीएनएस में धाराएं अलग होती हैं. छिनैती और लूट से जुड़े मामलों में परिस्थितियों के अनुसार छिनैती, लूट और डकैती में धाराएं लगाई जाती हैं. एडवोकेट ओमकार शर्मा बताते हैं कि छिनैती के मामले में बीएनएस के तहत 134 की कार्रवाई की जाती है. वहीं लूट में अपराधी पर बीएनएस धारा 309(4) लगाई जाती है. वहीं डकैती इससे भी बड़ा अपराध है, जिसमें अपराधियों पर बीएनएस धारा 310(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है.

किस अपराध में कितनी हो सकती है सजा?

किसी भी अपराधी को सजा अपराध की परिस्थितियों और भागीदारी के अनुसार दोष सिद्ध होने पर मिलती है. क्रमिनल एडवोकेट ओमकार शर्मा बताते हैं कि छिनौती में कम से कम 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. वहीं अगर हथियार के बल पर लूट हुई है तो अपराधी पर दोष साबित होने पर 10 से 14 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं डकैती बड़ा अपराध होता है. इसमें दोषी पाये जाने पर ​अपराधी को आजीवन कारवास तक हो सकता है. यह सजा और धाराएं अपराध के अनुसार कम और ज्यादा भी की जा सकती हैं.

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