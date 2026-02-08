ट्रेड डील नक्शे में यूएस ने पूरा कश्मीर भारत का दिखाया, PoK पर बदली वर्ल्ड पॉलीटिक्स, यहां समझें फ्यूचर गेम प्लान

अमेरिका व्यापार समझौते के दस्तावेज़ में कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा दिखाया गया है और अब धीरे-धीरे भारत को पीओके पर अमेरिका का समर्थन मिलने लगा है, चलिए पीओको के बारे में कुछ चीजें समझते हैं कि यह क्षेत्र कहां है, वहां कितने लोग रहते हैं, पाकिस्तान ने इसे कैसे अपने कब्जे में लिया था?

US trade deal map shows all of Kashmir as part of India – PoK completely erased

अमेरिका ने इंडिया-यूएस ट्रेड डील के दस्तावेज़ में कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा दिखाया गया है. इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) भी शामिल है और नक्शे में कोई विवादित रेखा तक नहीं दर्शाई गई है. यह कूटनीतिक रूप से बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि वैश्विक मंच पर नक्शा राजनीतिक रुख का प्रतीक होता है.

PoK क्या है और नक्शे पर कहां स्थित है?

PoK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के जम्मू-कश्मीर क्षेत्र का वह हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान 1947 से कब्जा किए हुए है और इसपर आपा दावा बताता है जबकि असल में ये भारत का ही हिस्सा है. यह भारत की नियंत्रण रेखा (LoC) के पश्चिम में स्थित है और इसकी सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगती हैं. रणनीतिक रूप से यह इलाका हिमालयी भूभाग, जल स्रोतों और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के कारण बेहद महत्वपूर्ण है.



PoK की जनसंख्या और सामाजिक तस्वीर

PoK का अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर है और यहां करीब 60 लाख लोग रहते हैं. यहां मुख्य रूप से कश्मीरी मुस्लिम हैं और यहां पश्तो, पंजाबी, उर्दू और कश्मीरी भाषाएं बोली जाती हैं. क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और सीमित खनिज संसाधनों पर आधारित है, लेकिन विकास दर काफी कम है क्योंकि पाकिस्तान ने इसे अपना बताता तो है लेकिन यहां विकास का कोई काम नहीं किया है. इससे ही जाहिर होता है कि पाकिस्तान सौतेला व्यवहार यहां इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है आज नहीं कल ये भारत का ही हिस्सा होगा, क्योंकि उसका दावा गलत और झूठा है.

पाकिस्तान ने PoK पर कैसे कब्जा किया?

1947 में भारत-पाक विभाजन के दौरान जम्मू-कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी. पाकिस्तान समर्थित कबीलों और सैनिकों ने कश्मीर में चुपके से घुसपैठ की और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया. मजबूर होकर महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए. भारतीय सेना पहुंची लेकिन तब तक पाकिस्तान कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर चुका था. यही क्षेत्र बाद में PoK कहलाया.

अमेरिका का नक्शा क्यों अहम माना जा रहा है?

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नक्शा केवल चित्र नहीं होता, बल्कि नीति का संकेत होता है. अमेरिका द्वारा PoK को भारत का हिस्सा दिखाना संकेत देता है कि वाशिंगटन भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को अधिक महत्व दे रहा है. यह चीन-पाकिस्तान धुरी के खिलाफ रणनीतिक संतुलन बनाने का हिस्सा भी माना जा रहा है.

क्या PoK की वापसी का रास्ता आसान हो रहा है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह नक्शा कानूनी घोषणा नहीं है, लेकिन कूटनीतिक संदेश जरूर है. अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) और इंडो-पैसिफिक रणनीति के बीच PoK अब वैश्विक भू-राजनीति का अहम मोर्चा बन चुका है. भविष्य में यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र, G20 और वैश्विक कूटनीति में अधिक मुखर हो सकता है.

PoK से जुड़े कुछ कम-ज्ञात तथ्य

PoK में कई महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं जो पाकिस्तान के कृषि सिस्टम को पानी देते हैं. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का बड़ा हिस्सा PoK से होकर गुजरता है. क्षेत्र में आज़ादी या भारत में विलय की मांग समय-समय पर उठती रही है. संयुक्त राष्ट्र ने कभी भी PoK को पाकिस्तान का कानूनी हिस्सा घोषित नहीं किया.

भारत-पाक रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा?

अमेरिकी नक्शा पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समर्थन उसके लिए बेहद जरूरी है. भारत के लिए यह सॉफ्ट-पावर जीत है, जो भविष्य में कश्मीर मुद्दे पर वैश्विक नैरेटिव को मजबूत कर सकती है. हालांकि सैन्य या कानूनी बदलाव तभी संभव होंगे जब बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिले.

नक्शा सिर्फ कागज़ नहीं, राजनीति का संदेश है

अमेरिका का नक्शा भले ही कानूनी घोषणा न हो, लेकिन यह कश्मीर राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत जरूर है. PoK का मुद्दा अब सिर्फ भारत-पाक संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है. आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र भू-राजनीति के सबसे बड़े फ्लैशपॉइंट्स में से एक बन सकता है.