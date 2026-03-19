FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
तंत्र-मंत्र, गुप्त कैमरा और 58 महिलाएं... रेप के आरोप में गिरफ्तार ज्योतिषी अशोक खरात के 'रहस्यलोक' से उठा पर्दा

तंत्र-मंत्र, गुप्त कैमरा और 58 महिलाएं... नासिक में ज्योतिषी अशोक खरात के 'रहस्यलोक' से उठा पर्दा

Horoscope 20 March: कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Accident News: रफ्तार बनी मौत की वजह! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर IIT के 3 छात्रों ने गंवाई जान

Accident News: रफ्तार बनी मौत की वजह! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर IIT के 3 छात्रों ने गंवाई जान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग

IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग

भारत के सबसे उम्रदराज बिजनेसमैन, 66 साल की उम्र में शुरू किया कारोबार और बना दी 21000 करोड़ की कंपनी

भारत के सबसे उम्रदराज बिजनेसमैन, 66 साल की उम्र में शुरू किया कारोबार और बना दी 21000 करोड़ की कंपनी

Business Ideas: वो 4 बिजनेस जिनकी हमेशा रहती है डिमांड, कम लागत में देते हैं मोटा मुनाफा

Business Ideas: वो 4 बिजनेस जिनकी हमेशा रहती है डिमांड, कम लागत में देते हैं मोटा मुनाफा

Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

कतर के रास लफान में Iran के हमले से टेंशन में क्यों है India? खतरे की जद में हैं भारतीय 

ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जो गतिरोध चल रहा है वो अब तेल और गैस की लड़ाई पर आ गया है. साउथ पार्स गैस फैसिलिटी पर अटैक से बौखलाए ईरान ने क़तर पर हमला किया है. माना जा रहा है कि इसका असर पूरे विश्व के साथ साथ भारत पर भी देखने को मिलेगा.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Mar 19, 2026, 11:02 PM IST

कतर के रास लफान में Iran के हमले से टेंशन में क्यों है India? खतरे की जद में हैं भारतीय 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ईरान- इजरायल अमेरिका युद्ध पर तमाशबीन बनी दुनिया अब सकते में है. जैसे हालात बन रहे हैं, लड़ाई अब चंद मुल्कों के बीच न रहकर तेल और गैस के बीच स्थानांतरित हो गई है. बदले की आग में दहकते ईरान द्वारा रास लफ़ान औद्योगिक शहर में कतर के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया है. कहा जा रहा है कि ये हमला उस अटैक का बदला है जो इजरायल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फैसिलिटी पर किया है. ईरान द्वारा उठाए गए इस कदम पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. एक्सपर्ट्स द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं कि इन हमलों के बाद तैल गैस की कीमतों में पांच से छह गुना तक इजाफा हो सकता है,जोकि वैश्विक चिंता का विषय है. 

सवाल ये है कि, क्या ईरान द्वारा किये गए इस हमले से भारत प्रभावित होगा? तो जवाब हां है. ध्यान रहे कि, भारत कच्चे तेल के लिए 88% से ज़्यादा और गैस के लिए लगभग 50% आयात पर निर्भर है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि कतर भारत की कुल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का लगभग एक-तिहाई और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) आयात का लगभग आधा हिस्सा सप्लाई करता है.

जिक्र तेल और गैस के संदर्भ में भारत का हुआ है तो ये बता देना भी बहुत ज़रूरी ही कि भारत में गैस की दिक्कत उस वक़्त शुरू हुई जब युद्ध के मद्देनजर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया.  भले भी ये रुकावट का एक अपेक्षाकृत अस्थायी कारण रहा हो लेकिन सरकारी दावों के बावजूद अब भी गैस एजेंसियों के बाहर आम लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है.

अब जबकि ईरान ने रास लफ़ान की 'गैस-टू-लिक्विड्स' सुविधा को नुकसान पहुंचा दिया है, ये एक बड़ी चिंता का विषय इसलिए भी है, क्योंकि इस क्षेत्र में संघर्ष समाप्त होने के बाद भी, इसे फिर से चालू करने में काफी समय लगेगा.

युद्ध समाप्त होने के बाद भी, भारत के लिए समस्याएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि रास लफ़ान में ईरान के हमले से कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां से LNG और PNG की सप्लाई, वहां की सुविधाओं की मरम्मत में लगने वाले समय पर निर्भर करेगी.

गौरतलब है कि पेट्रोनेट LNG लिमिटेड (PLL), GAIL इंडिया और GSPC जैसी भारतीय कंपनियों के कतर के साथ गैस सप्लाई के लिए लंबे समय के, व्यावसायिक रूप से लाभकारी अनुबंध हैं. PLL कतर से सालाना लगभग 7.5 मिलियन टन (MTPA) LNG आयात करता है, GSPC 1 MTPA और GAIL कतर से 1 MMTPA से भी कम LNG आयात करता है.

कतर ने भारतीय कंपनियों को, जिनमें तेल मार्केटिंग कंपनियां  (OMCs) भी शामिल हैं, लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन LPG की सप्लाई भी की. सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो, कतर भारत को LNG सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024-25 में, इसने $6.39 बिलियन की LNG सप्लाई की.

कतर भारत को LPG सप्लाई करने वाला भी सबसे बड़ा देश है (2024-25 में $3.21 बिलियन की). भारत कतर से एथिलीन, प्रोपलीन, अमोनिया, यूरिया और पॉलीइथिलीन भी आयात करता है.

खाड़ी क्षेत्र में पैदा हुई समस्याओं ने भारत के तेल और गैस क्षेत्र को दो तरह से प्रभावित किया है. पहला, इससे सप्लाई पर असर पड़ा है. घरेलू उपभोक्ताओं को PNG के ज़रिए और गाड़ियों को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के ज़रिए नेचुरल गैस की सप्लाई में प्राथमिकता देने की वजह से, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

बताया जा रहा है कि भारत घरेलू स्तर पर प्रतिदिन लगभग 90 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (MMSCMD) नेचुरल गैस का उत्पादन करता है. इसकी खपत लगभग 189 MMSCMD है. खाड़ी के स्रोतों से होने वाला लगभग 30 MMSCMD का आयात, कतर की एक प्रमुख प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा 'फोर्स मेज्योर'  घोषित किए जाने के कारण फिलहाल प्रभावित है.

हालांकि सरकार सभी क्षेत्रों को वैकल्पिक माध्यमों से ऊर्जा की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन इसका असर ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है. जहां एक ओर सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG की दरें बढ़ा दी हैं, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को कच्चे तेल (इंडियन बास्केट) की औसत आयात कीमत $146 प्रति बैरल के पार पहुंच जाने के बावजूद, वे पेट्रोल और डीज़ल की पंप कीमतों को अभी भी स्थिर बनाए हुए हैं.

हैरानी की बात है कि इंडियन बास्केट में कच्चे तेल की कीमतें, बेंचमार्क इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं. मंगलवार को ब्रेंट क्रूड $103.42 प्रति बैरल पर था. रास लफ़ान इंडस्ट्रियल शहर पर ईरान के हमले की वजह से, ब्रेंट क्रूड 5.6% बढ़कर $113.39 के करीब पहुंच गया है.

बताया यह भी जा रहा है कि भारतीय रिफाइनरों ने सुरक्षित इलाकों से अपनी सोर्सिंग में विविधता लाई है. भारत पहले अपनी LPG का लगभग 60% हिस्सा खाड़ी देशों जैसे कतर, UAE, सऊदी अरब और कुवैत से आयात करता था, और 40% हिस्सा घरेलू स्तर पर उत्पादित होता था. अब खरीद में सक्रिय रूप से विविधता लाई गई है, और अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से कार्गो हासिल किए जा रहे हैं.

कतर भारत का एक अहम व्यापारिक साझेदार है. 2024-25 में, कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $14.14 बिलियन रहा, जिसमें व्यापार संतुलन खाड़ी देश के पक्ष में रहा. इस दौरान कतर को भारत का निर्यात $1.68 बिलियन रहा. कतर से भारत का आयात $12.46 बिलियन रहा.

2024-25 में, भारत ने कतर से $11.08 बिलियन मूल्य की LPG, LNG और कुछ कच्चा तेल आयात किया. इसके अलावा, भारत ने कतर से ऑर्गेनिक रसायन ($369.86 मिलियन), प्लास्टिक ($222.47 मिलियन) और उर्वरक ($208.4 मिलियन) भी आयात किए.

वित्त वर्ष 2025 में कतर को भारत के मुख्य निर्यातों में अनाज ($165.03 मिलियन), लोहा और इस्पात से बनी वस्तुएं  ($154.04 मिलियन), परमाणु रिएक्टर, बॉयलर आदि ($151.73 मिलियन), रत्न और आभूषण ($113.76 मिलियन), वाहन और उनके पुर्जे ($95.49 मिलियन), अकार्बनिक रसायन ($89.78 मिलियन), खनिज ईंधन ($71.17 मिलियन), बिजली की मशीनरी और उपकरण ($69.19 मिलियन), जहाज़, नावें और तैरती संरचनाएं($49.62 मिलियन), और प्लास्टिक ($48.64 मिलियन) शामिल थे.

चूंकि संघर्ष अपने तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है और मौजूदा वक़्त में एक दूसरे पर मिसाइलों से अटैक करते ईरान और अमेरिका-इजरायल झुकने को तैयार नहीं हैं. धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है इसलिए ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि अब ऊर्जा स्वयं युद्ध का मैदान बन गई है जिसने स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने की शुरुआत कर दी है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग
IPL नहीं है दुनिया की नंबर-1 क्रिकेट लीग, वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ने जारी की रैंकिंग
भारत के सबसे उम्रदराज बिजनेसमैन, 66 साल की उम्र में शुरू किया कारोबार और बना दी 21000 करोड़ की कंपनी
भारत के सबसे उम्रदराज बिजनेसमैन, 66 साल की उम्र में शुरू किया कारोबार और बना दी 21000 करोड़ की कंपनी
Business Ideas: वो 4 बिजनेस जिनकी हमेशा रहती है डिमांड, कम लागत में देते हैं मोटा मुनाफा
Business Ideas: वो 4 बिजनेस जिनकी हमेशा रहती है डिमांड, कम लागत में देते हैं मोटा मुनाफा
IPL में सबसे ज्यादा टीमों से खेलने वाले खिलाड़ी, एक ने 9 बार बदली है टीम
IPL में सबसे ज्यादा टीमों से खेलने वाले खिलाड़ी, एक ने 9 बार बदली है टीम
FASTag टोल नहीं चुकाया? बस ये काम कर लो, नहीं लगेगा डबल चार्ज
FASTag टोल नहीं चुकाया? बस ये काम कर लो, नहीं लगेगा डबल चार्ज
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लड़कों पर होता है मां का गहरा प्रभाव, इमोशनल गिल्ट में सक्सेस से कई बार रह जाते हैं वंचित
इन तारीखों पर जन्मे लड़कों पर होता है मां का गहरा प्रभाव, इमोशनल गिल्ट में सक्सेस से कई बार रह जाते हैं वंचित
13 Months Hindu Calendar: 2026 में हिंदू कैलेंडर वर्ष में 13 महीने का क्यों होगा? जानिए 2027 में कब शुरू होगा नव संवत्सर
2026 में हिंदू कैलेंडर वर्ष में 13 महीने का क्यों होगा? जानिए 2027 में कब शुरू होगा नव संवत्सर
Navratri 1st Day: पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक
पहले दिन क्यों होती है मां शैलपुत्री की पूजा? जानिए घटस्थापना से लेकर देवी का बीज मंत्र, आरती और पूजा विधि तक
Horoscope 18 March: कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रभाव, आज किन लोगों को मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का राशिफल
Horoscope 18 March: कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रभाव, आज किन लोगों को मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का राशिफल
Hindu Nav Varsh: हिंदू नव वर्ष पर क्यों खाई जाती हैं कड़वी नीम की पत्तियां, क्या आप जानते हैं ये रहस्य?
Hindu Nav Varsh: हिंदू नव वर्ष पर क्यों खाई जाती हैं कड़वी नीम की पत्तियां, क्या आप जानते हैं ये रहस्य?
MORE
Advertisement