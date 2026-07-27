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क्या ITR-1 या ITR-2 दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाने के बाद ITR-3 दाखिल कर सकते हैं?

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्या ITR-1 या ITR-2 दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाने के बाद ITR-3 दाखिल कर सकते हैं?

ITR penalty rules: ITR-1 या ITR-2 की 31 जुलाई की डेडलाइन छूट जाने पर बाद में ITR-3 दाखिल करने की चालाकी भारी पड़ सकती है. टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार रिटर्न फॉर्म का चयन आपकी आय के स्रोत से होता है, न कि अंतिम तारीख से. गलत फॉर्म भरने पर रिटर्न अमान्य हो जाएगा और जुर्माना भी लगेगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 27, 2026, 07:40 AM IST

क्या ITR-1 या ITR-2 दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाने के बाद ITR-3 दाखिल कर सकते हैं?

ITR-1 और ITR-2 की डेडलाइन छूटने के बाद ITR-3 भरना कितना सही (फोटो एआई)

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  • गलत ITR फॉर्म चुनना खतरनाक हो सकता है?
  • 31 जुलाई की डेडलाइन की हकीकत क्या है ?
  • ITR-3 केवल व्यावसायिक आय के लिए है?
  • लेट फाइलिंग पर क्या लगेा बड़ा जुर्माना?
  • धारा 139(4) के तहत विकल्प मौजूद है?

अगर आप भी 31 जुलाई तक अपना ITR-1 या ITR-2 दाखिल करने से चूक गए हैं और सोच रहे हैं कि 31 अगस्त की डेडलाइन वाले ITR-3 को भरकर पेनल्टी से बचा जा सकता है, तो थोड़ा संभल जाइए. कई करदाताओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या तारीख बढ़ाने का यह आसान तरीका सही है? लेकिन सीए सुदेशना बसु की मानें तो ऐसी चालाकी आपके लिए बड़ी कानूनी मुसीबत खड़ी कर सकती है.

इनकम टैक्स भरने का असली नियम क्या है?

अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी फॉर्म भरकर टैक्स डेडलाइन को चकमा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सुदेशना बसु का कहना है कि आपके द्वारा भरे जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न का फैसला आपकी कमाई के जरिया से होता है, न कि फॉर्म की लास्ट डेट से. अगर आपकी आय का जरिया केवल सैलरी, पेंशन, ब्याज या कोई एक मकान है, तो आपके लिए ITR-1 या ITR-2 ही सही विकल्प है. ITR-3 केवल उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी आय किसी व्यापार या पेशेवर काम से होती है.

गलत फॉर्म चुनने पर क्या हो सकता है बड़ा नुकसान?

टैक्स2विन के सीईओ और सह-संस्थापक सीए अभिषेक सोनी ने स्पष्ट किया है कि केवल अंतिम तिथि बाद में होने की वजह से ITR-3 का चयन करना नियम के खिलाफ है. यदि आप ITR-1 या ITR-2 के दायरे में आते हैं तो आपको लेट फीस देकर वही फॉर्म भरना होगा. अगर आप गलत जानकारी देकर ITR-3 भर देते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न को अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर सकता है. इससे आपको आयकर विभाग से नोटिस मिलने का खतरा भी बढ़ जाता है.

डेडलाइन मिस होने पर अब आपके पास क्या रास्ता है?

फिनकॉर्पिट कंसल्टिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सीए गौरव सिंह परमार के अनुसार, यदि आप 31 जुलाई की समय सीमा चूक गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन शॉर्टकट ढूंढना बंद करना होगा. आप 31 दिसंबर 2026 तक धारा 139(4) के तहत अपना बिलैटेड यानी विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको लेट फीस चुकानी पड़ेगी. जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है उन्हें 1,000 रुपये और जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उन्हें 5,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी. इसके अलावा बयाज का भुगतान भी करना पड़ सकता है और कुछ टैक्स छूट का नुकसान उठाना होगा.

आम टैक्सपेयर्स पर इसका सीधा असर होगा?

सीए सुदेशना बसु का मानना है कि करदाताओं को टैक्स नियमों का सही पालन करना चाहिए. डेडलाइन से बचने के चक्कर में गलत ITR फॉर्म चुनना किसी बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. लेट फाइलिंग फीस देना गलत फॉर्म चुनकर टैक्स विभाग के रडार पर आने से कहीं ज्यादा बेहतर है. इसलिए यदि आपकी व्यावसायिक आय नहीं है, तो ITR-3 दाखिल करने का रिस्क बिल्कुल न लें.

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