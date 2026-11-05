Ramayana Shockers: खूबसूरत राक्षसी- रकुल प्रीत, हनुमान-मेघनाद की झलक, रामायण के 5 शॉकर देख नहीं होगा 2028 तक का इंतजार

Ramayana 5 Shocker: हनुमान और मेघनाद की रामायण के फर्स्ट पार्ट में झलक दिखाई दी है. उनके कुछ सेकेंड के विजुअल्स ने ही दर्शकों की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ा दी है कि वो 2028 तक का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं.

रकुल प्रीत, रवि दुबे, सनी देओल, राघव जुयाल और साई पल्लवी की एक्टिंग, डायलॉग डिलावरी और एक्सप्रेशन 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' फैंस के लिए सबसे बड़ शॉकर हैं. फिल्म के ट्रेलर और टीजर देखकर अभी तक लोग सिर्फ वीएफएक्स, ग्राफिक्स और भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर और रावण के किरदार में यश की बातें कर रहे थे. गुरुवार (5 नवंबर, 2026) को फिल्म की रिलीज के बाद जहां माता सीता के फाइट सीक्वेंस, लक्ष्मण के वन लाइनर, शूर्पणखा की एक्टिंग और उनकी खूबसूरती के दर्शक कायल हो गए हैं, तो वहीं मेघनाद और हनुमान की एक झलक ने रामायण के लिए फैंस की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ा दी है कि वह दो साल का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. रामायण का पार्ट-2 साल 2028 में रिलीज होगा, जिसके बड़े हिस्से में मेघनाद और हनुमान नजर आएंगे.

रकुल प्रीत अब तक की सबसे खूबसूरत राक्षसी

रावण की बहन शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत की खूबसूरती और उनके एक्सप्रेशंस देखकर हर कोई दंग है. दर्शकों का कहना है कि रकुल अब तक की सबसे खूबसूरत राक्षसी हैं. उनका कहना है कि हर फ्रेम और इमोशन को दिखाते हुए रकुल पर्दे पर जमी हैं. वह मूवी में पावर ग्रेस लेकर आई हैं और उनको इग्नोर करना मुश्किल है. लिमिटेड टाइम स्क्रीन में रकुल प्रीत ने अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से सबको बांध दिया.

Rakul Preet Singh's glimpse as Shurpanakha in Ramayana: Part 1 is one of those moments. Every frame hints at the intensity, mystery, and complexity of a character whose journey is set to shape the epic in unforgettable ways. A first look that's impossible to ignore https://t.co/3DcabPmdg5 — Rakul preet_Lover 💕 (@RakulLover) August 1, 2026

माता सीता का वॉरियर अवतार

दर्शकों ने बताया कि नमित मल्होत्रा की रामायण में माता सीता का एकदम अलग अंदाज दिखा है. वह उदास और मायूस नहीं, अस्त्र-शस्त्र चलाते हुए नजर आई हैं. एक दर्शक ने कहा, 'मुझे एक चीज पर्सनली अच्छी लगी कि हम पुरानी रामायण देखते हैं तो उसमें सीता जी का जो रोल था, उन्हें उदास और रोते हुए दिखाया है. इस रामायण में सीता जी को वॉरियर दिखाया है क्योंकि वह एक राजकुमारी थीं, उन्हें खुद अस्त्र चलाने आते थे, तो उनके भी फाइट सीन दिखाए गए हैं. बहुत अच्छी तरह दिखाया है.'

लक्ष्मण के वन लाइनर्स ने जीता दिल

एक दर्शक ने कहा, 'ट्रेलर को देखकर रावण से बहुद उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म देखने के बाद उन्होंने तो जबरदस्त काम किया ही, लेकिन राम के रोल में रणबीर कपूर भी उनको टक्कर दे रहे हैं. उनके साथ रवि दुबे ने जो लाइट मूड किया है न, मतलब लक्ष्मण के रोल में उन्होंने संस्कृत में जो वन लाइनर बोले हैं और संस्कृत में करना, मुझे नहीं लगता था कि वह कर भी पाएंगे, लेकिन मजा आ गया देखकर.' एक और दर्शक ने कहा, 'लक्ष्मण के वन लाइनर जबरदस्त हैं. रवि दुबे अमेजिंग लग रहे हैं, उन्होंने क्या एक्टिंग की है. रवि दुबे ने जो प्रोजेक्ट किए हैं न मैं अब सब देखूंगी.'

A devoted brother. A fearless warrior. Rama’s shield. Ravie Dubey as Lakshman. Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/XiP08bNomF — The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 2, 2026

जय श्री राम- हनुमान ने बोला तो मचल गया थिएटर

दर्शकों ने बताया कि फिल्म के अंत में हनुमान की झलक दिखाई गई है. हनुमान के किरदार में सनी देओल जैसे ही आते हैं, मुंह से बस एक ही नाम निकलता है- जय श्री राम. एक दर्शक ने कहा कि जिस तरह फिल्म के अंत में सनी देओल बोलते हैं- जय श्री राम, मतलब भाई थिएटर मचल गया था, ब्लॉकबस्टर. सनी देओल पाकिस्तान में गदर मचाते थे, अब मैं कह रहा हूं, पार्ट-2 में लंका में गदर मचाएंगे. एक और दर्शक ने कहा, 'वो सनी देओल हैं और वो भी हनुमान जी के रोल में, पीछे से हनुमान चालीसा चल रही थी. मेरा एक बार के लिए मन किया कि मैं हाथ जोड़ दूं. सनी देओल को अब 2028 में देख पाएंगे, मैं तो हनुमान को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं.'

यज्ञ करते दिखा मेघनाद

रामायण फिल्म में सबसे बड़ा शॉकर तो मेघनाद की झलक थी. रावण के बेटे मेघनाद का किरदार राघव जुयाल निभा रहे हैं. राघव का अभी तक दर्शकों ने फनी साइड देखा है, या उन्हें टीवी शोज में कॉमेडी करते या फिर उनके डांस मूव्स देखे हैं, लेकिन एक गंभीर किरदार निभाते उन्हें देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा. दर्शक तो मेघनाद की एक झलक देखकर ही इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं. दर्शकों ने बताया कि मेघनाद की यज्ञ करते हुए एक छोटी सी झलक दिखाई गई है और वो भी बहुत दमदार है.

कौन से सीक्वेंस सबसे अच्छे?

दर्शकों के अनुसार फिल्म में वाल्मिकी की रामायण से एक-एक श्लोक लिया गया है, उसकी डिटेलिंग की गई है. उन्होंने कहा कि दिवाली पर फिल्म की रिलीज को लेकर जो एक्सपेक्टेशन थीं, रामायण उनका 200 परसेंट करके निकली है. एक दर्शक ने कहा, 'रावण के रोल में यश ओय होय, रणबीर राम के किरदार में क्या ही लग रहे हैं. रणबीर कपूर के फेस पर जो क्यूटनेस और मासूमियत है आप देखोगे न, तो इमोश्नली आपको कनेक्ट कर लेगा. एक सीन है कैकयी, दशरथ और भगवान राम का. जब कैकयी कहती हैं, न कि वनवास जाओ तो आपकी आंखों से आंसू न आ जाएं तो बोलना.'

दर्शकों का कहना है कि रामायण फिल्म को देखने का मजा बड़े पर्दे पर ही है. यह पार्ट 2000 करोड़ नहीं 4000 करोड़ रुपये में बना है, ऐसा लग रहा है. नितेश तिवारी पांच साल से जिस स्केल पर मूवी बना रहे थे, वो उन्होंने मेनटेन किया है. सबसे ज्यादा गूजबंप्स वाला सीन तो वह है, जब भगवान राम पिनाक धनुष उठाते हैं, वह सीन रोंगटे खड़े कर देता है. जटायू वाला सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा.

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