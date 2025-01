BPSC Protest: बिहार लोकसेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा को रद्द कराने के लिए कड़कती ठंड में छात्र पटना में धरने पर बैठे हुए हैं. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार लाठीचार्ज करने के बावजूद उन्हें नहीं हटा सकी है. बिहार की राजनीति में ये ऐसा मुद्दा बन गया है, जिसे हर विपक्षी दल सरकार के खिलाफ भुनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है. इसमें प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) भी उतर आए हैं, जो बड़े नेताओं के लिए रणनीति तैयार करते-करते खुद जनसुराज पार्टी बनाकर राजनीतिक मैदान के खिलाड़ी बन चुके हैं. धरने पर बैठे छात्रों को कंबल बांटते-बांटते प्रशांत किशोर ने अब ऐसा दांव खेला है, जिसने उन्हें इस खेल में बाकी राजनेताओं पर बढ़त दिलाना तय कर दिया है. प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए हैं. बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में प्रशांत किशोर के इस दांव की तुलना साल 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के उस अनशन से की जा रही है, जिसकी बदौलत अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पिछले 11 साल से देश की राजधानी पर राज कर रहे हैं. अब सवाल यह उठता है कि क्या इस अनशन के जरिये युवा शक्ति का दिल जीतकर प्रशांत किशोर भी बिहार के केजरीवाल बन पाएंगे या नहीं?

परीक्षा रद्द होने तक जारी रहेगा पीके का अनशन

राजनीतिक गलियारे में 'पीके' के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर के साथ बीपीएससी के कई कैंडिडेट और उनकी पार्टी के नेता भी अनशन बैठे हैं. प्रशांत किशोर ने कह दिया है जब तक सरकार और आयोग परीक्षा रद्द करके रि-एग्जाम नहीं लेती है, तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे. पीके ने इस आमरण अनशन की घोषणा पिछले गुरुवार को ही कर दी थी. अपनी घोषणा पर खरा उतरते हुए आमरण अनशन शुरू करना पीके को युवाओं के बीच लोकप्रिय बना सकता है.

