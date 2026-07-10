बिजनेस और सैलरी दोनों है? तो न्यू टैक्स रिजीम चुनने से पहले जान लें 'स्विच' करने का ये खतरनाक नियम

ITR Deadline and New Tax Regime Confusion: 31 जुलाई की ITR डेडलाइन से पहले नौकरीपेशा लोगों के बीच न्यू टैक्स रिजीम का 'नो डिडक्शन' भ्रम टूट रहा है. टैक्स विभाग का नया AI सिस्टम अब 'मार्जिनल रिलीफ' की गलत कैलकुलेशन पर पैनी नजर रख रहा है, जिससे जरा सी चूक पर सीधे टैक्स नोटिस आ सकता है.

क्या आप भी न्यू टैक्स रिजीम में 'नो चेकिंग' मान बैठे हैं?

न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी के अलावा ये कमाई छिपाई तो नहीं?

न्यू रिजीम वालों की ये 3 गलतियों पर AI की है नजर

AI systems are flagging incorrect calculations of marginal relief: अगर आप यह सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने का मतलब है कि अब कोई डिडक्शन या कैलकुलेशन का झंझट नहीं है, तो आप एक बड़े धोखे में हैं. 31 जुलाई की ITR डेडलाइन जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे नौकरीपेशा लोगों के बीच यह डर फैल रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम में भी तकनीकी चूक की भारी गुंजाइश है. सीए सुदेशना बसु बताती है कि इस बार टैक्स विभाग का नया AI-संचालित सिस्टम आपके द्वारा क्लेम किए गए हर एक रुपये की गहन जांच कर रहा है. खासकर उन लोगों पर पैनी नजर है जिन्होंने 7 लाख रुपये से कुछ रुपये ऊपर कमाकर 'मार्जिनल रिलीफ' का फायदा लिया है. यह वो छुपा हुआ तकनीकी पहलू है जिसे पारंपरिक तौर पर लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब AI ने इस पर अपना शिकंजा कस दिया है.

वो हिडन ट्रिगर जो आपको मुसीबत में डाल सकता है

सीए सुदेशना बताती है कि इस साल सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि लोग मैन्युअल कैलकुलेशन करते वक्त सॉफ्टवेयर में सही क्लॉज को टिक नहीं कर रहे हैं. न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल करने से प्रभावी टैक्स छूट की सीमा 7.5 लाख रुपये हो गई है. लेकिन अगर आपकी कमाई 7 लाख रुपये से कुछ रुपये भी ऊपर जाती है, तो आप पर टैक्स का बोझ अचानक बढ़ सकता है. ऐसे में विभाग 'मार्जिनल रिलीफ' का प्रावधान देता है, जिससे करदाता को थोड़ी राहत मिले. पर दिक्कत यह है कि सॉफ्टवेयर में गलत कॉलम में डेटा फीड करने पर AI सिस्टम आपकी फाइलिंग को 'डिडेक्टिव' मान लेता है. आम टैक्सपेयर के लिए इसका व्यावहारिक मतलब है कि बिना किसी इंसानी दखल के सिस्टम अपने आप टैक्स नोटिस जनरेट कर देता है.

फॉर्म 16 और एआईएस का वो मिसमैच जो मार्जिनल रिलीफ क्लेम करने वालों को फंसा रहा है

कई लोग अपने एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26एएस को बिना चेक किए ही जल्दबाजी में रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. मार्जिनल रिलीफ क्लेम करते वक्त आपकी हर एक रुपये की सैलरी और अन्य कमाई (जैसे सेविंग अकाउंट का ब्याज) का डेटा पूरी तरह सटीक होना चाहिए. AI सिस्टम आपके पैन कार्ड से लिंक्ड हर एक ट्रांजैक्शन की ट्रैकिंग कर रहा है. अगर फॉर्म 16 और एआईएस के आंकड़ों में थोड़ा सा भी अंतर मिला, तो मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन गलत साबित हो जाएगी. लोग सोचते हैं कि सैलरी के अलावा छोटी-मोटी कमाई को छोड़ दें तो क्या ही पता चलेगा. लेकिन विभाग अब एआई-बेस्ड स्क्रूटनी सिस्टम से आपकी ऐसी हर एक 'छोटी' गलती को पकड़ रहा है, जिससे आपको पेनाल्टी और फिर सीए के चक्कर काटने की नौबत आ सकती है.

न्यू रिजीम का 'नो चेकिंग' भ्रम: आम करदाता पर इसका व्यावहारिक असर और बचने का रास्ता

इन तकनीकी बदलावों का सीधा असर मिडिल क्लास की जेब पर पड़ रहा है. पहले लोग आखिरी तारीख को खुद ही जैसे-तैसे फॉर्म सबमिट कर देते थे, लेकिन अब सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि आपकी एक छोटी सी चूक भी छिपी नहीं रहती. टैक्सपेयर्स को यह समझना होगा कि न्यू टैक्स रिजीम का मतलब 'नो चेकिंग' नहीं है. यह एक ऐसा तकनीकी पेंच है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं. इससे बचने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका यही है कि आप आईटीआर पोर्टल पर लॉगिन करके पहले अपना एआईएस डाउनलोड करें, उसका मिलान अपने बैंक स्टेटमेंट से करें और सॉफ्टवेयर में 'मार्जिनल रिलीफ' वाले क्लॉज को ध्यान से भरें. आखिरी दिन की हड़बड़ी से बचना ही आपको टैक्स नोटिस के मानसिक तनाव से दूर रख सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.