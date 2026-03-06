Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

Nepal Election Result 2026: नेपाल में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) इतिहास रचने जा रही है. वह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. आइये जानते हैं, उनका भारत को लेकर कैसा रवैया रहा है.

नेपाल में गुरुवार (5 मार्च) को हुए मतदान के बाद वोटों की गिनती जारी है. अभी तक के रुझानों में काठमांडू के पूर्व मेयर और Gen-Z आंदोलन से हीरो बनकर उभरे बालेन शाह (Balendra Shah) की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) आगे चल रही है. आरएसपी 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि नेपाली कांग्रेस (NC) 10 सीटें मिलती दिख रही हैं. बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी काफी पीछे छोड़ दिया है. उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) 9 सीटों पर आगे चल रही है. यानी अभी तक रुझान और नतीजों में बालेन शाह प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते नजर आ रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत के प्रति उनका रुख कैसा रहेगा?

कौन हैं बालेन शाह?

नेपाल के युवाओं में बालेन शाह एक मशहूर चेहरा हैं. उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 में राजधानी काठमांडू में हुआ. यहीं से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. इसके बाद भारत के कर्नाटक स्थित विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान उन्होंने म्यूजिक में हाथ आजमाया और एक रैपर बन गए. उनके गाने अक्सर नेपाल की पॉलिटिक्स सिस्टम पर तंज कसने वाले होते थे, जो युवाओं को सबसे ज्यादा पसंद आने लगे. उनके रैप अक्सर Gen-Z को अट्रैक्ट करने वाले होते थे.

2022 में बालेन शाह ने राजनीति में कदम रखा और काठमांडू से मेयर बने. उन्होंने नेपाली कांग्रेस सृजना सिंह को करीब 24 हजार वोटों से हराया. बालेन ने जब मेयर का चुनाव जीता उस समय उनकी उम्र महज 32 साल थी. उनके मुद्दे हमेशा भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर होते थे. उनका कहना था कि लोग अपना वोट उसी को दें, जो देश को संवार सके, उसको तरक्की की राह पर ले जा सके.

सितंबर 2025 में महंगाई, भ्रष्टाचार, राजनीतिक सुधार और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर जब केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ Gen-Z का आंदोलन शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बालेन शाह की होने लगी. वह आंदोलनकारियों के साथ सड़क पर तो नहीं उतरे थे, लेकिन पीछे से उनका समर्थन पूरा था.

भारत विरोधी बयानों का इतिहास

बालेन शाह का भारत को लेकर रूख काफी विवादस्पद रहा है. उन्होंने कई बार भारत के खिलाफ बयान दिए हैं. Gen-Z आंदोलन के दौरान बालेन शाह ने नेपाल की ओली सरकार को भारत का 'दास' बताया था. इतना ही नहीं, काठमांडू में भारतीय फिल्म आदिपुरुष की स्क्रीनिंग पर रोक भी उन्हीं लगवाई थी. 2025 में एक बयान के दौरान उन्होंने भारत, अमेरिका और चीन के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. वह 'ग्रेटर नेपाल' की वकालत तो करते हैं, लेकिन चीन की तरह भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताने से भी नहीं चूकते.

हालांकि, उनके इन बयानों को भारत विरोधी कम राजनीतिक असहमति के तौर पर ज्यादा देखा जाता है. फायदे की बात यह है कि उनकी पार्टी RSP 1950 के भारत-नेपाल संधि को नया रूप देने की बात करती आई है. जिससे दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते में सुधार और पारदर्शी आए और कारोबार बढ़ सके. अगर बालेन शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के लिए अच्छी खबर यह होगी कि दोनों देशों के ऐतिहासिक जुड़ाव, 'व्यावहारिक साझेदारी' में बदल सकता है.

