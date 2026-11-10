Mumbai Chhath Puja: चौपाटी पर गणेशोत्सव, रामलीला की अनुमति छठ पूजा की नहीं, HC ने कहा- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था और जनता के स्वास्थ्य के अधीन है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य से ऊपर नहीं

चौपाटी पर छठ पूजा की पुलिस से इजाजत नहीं मिलने पर मिथिला छठ पूजा संघ पहुंचा हाईकोर्ट

पुलिस ने कहा- यहां गणेशोत्सव, नवरात्री उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस की अनुमति

कोर्ट ने छठ पूजा संघ से पूछा- कमेटी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के नियमों के अधीन है. सोमवार (9 नवंबर, 2026) को मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है. गिरगांव चौपाटी पर 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा की तत्काल अनुमति का अनुरोध किया गया था.

पुलिस से नहीं मिली थी चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मिथिला छठ पूजा संघ ने यह याचिका दाखिल की थी, जिस पर जस्टिस अद्वैत एम. सेथना और जस्टिस रंजीत सिन्हा राजा भौंसले की वेकेशन बेंच सुनवाई कर रही थी. 17 सितंबर को पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के लिए व्यवस्था करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया. पुलिस का कहना है कि अब यहां पर सिर्फ पांच त्योहारों पर ही आयोजन करने की अनुमति है.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे से और 16 नवंबर को शाम आठ बजे के बीच छठ पूजा के लिए स्टेज लगाने और पूजा के लिए अन्य जरूरी व्यवस्थाएं करने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य से ऊपर नहीं है.

कोर्ट ने कहा- संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है

कोर्ट ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतरात्मा की आवाज, धर्म के पालन, उसके अभ्यास और प्रचार का अधिकार संविधान देता है, लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है. या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऐसे संवैधानिक जनादेश के अधीन नियंत्रण और संतुलन के प्रावधान मौजूद हैं, जिनका पालन करना जरूरी है.'

मिथिला छठ पूजा संघ ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि उन्होंने 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के लिए अनुमति को लेकर अपील की थी, लेकिन वहां अभी तक उनकी अपील लंबित है. कोर्ट ने आदर्श चौपाटी प्रगति मंडल और अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में दिए गए फैसले का जिक्र किया.

गणेशोत्सव, नवरात्री, रामलीला, कृष्णलीला की अनुमति

कोर्ट ने कहा कि 21 जून, 2018 को आए फैसले में निर्देश दिए गए थे कि साइट पर 300x150 स्कवायर फीट एरिया में ही कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए. सुमद्र के किनारे किसी भी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान स्टेज लगाने या टेंपरेरी व्यवस्था करने के लिए अदालत की ओर से बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है. पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद से चौपाटी पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी उच्च स्तरीय कमेटी ही करती है. उन्होंने कहा कि यहां पर गणेशोत्सव, नवरात्री उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस पर आयोजन की अनुमति है. कोर्ट ने मिथिला छठ पूजा संघ से पूछा कि क्या उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों का पालन किया है. हालांकि, छठ पूजा संघ के वकील जोगेंद्र ठाकुर इस पर कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे सके.

गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहीं और वैकल्पिक स्थान देने के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इससे भी इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि दिवाली की छुट्टियों के बाद जब अदालत दोबारा खुलेगी तब इस मामले को फिर से लिस्ट किया जाएगा.

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