Who is Dulari Devi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की बजट साड़ी एक बार फिर चर्चा में है. निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लगातार 8वीं बार देश का बजट पेश करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनमें इनकम टैक्स में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री बनाना भी शामिल है. उनकी इन घोषणाओं की चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन साथ ही उनकी साड़ी भी हर बजट की तरह फिर से चर्चा में है. हर बार बजट पेश करते समय नए तरह की साड़ी पहनने वाली निर्मला ने इस बार ऑफ-व्हाइट कलर की बिहार की मशहूर मधुबनी साड़ी (Madhubani Saree) पहनी, जो उन्हें दुलारी देवी (Madhubani Artist Dulari Devi) ने तोहफे में दी थी. इस साड़ी के कारण दुलारी देवी भी फिर से चर्चा में आ गई हैं. चलिए हम आपको बताते हैं कि वे कौन हैं.

पद्मश्री सम्मान से नवाजी जा चुकी हैं दुलारी देवी

दुलारी देवी बिहार के मल्लाह समुदाय की हैं. उन्हें चर्चित मधुबनी आर्ट का बेहतरीन कलाकार माना जाता है. उनकी पेंटिंग अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनियों में पेश हो चुकी है. अपनी पेंटिंग्स के जरिये सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने वालीं दुलारी देवी (Padma Shri Dulari Devi) को केंद्र सरकार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर चुकी हैं.

संघर्षों से भरा रहा है दुलारी देवी का जीवन

दुलारी देवी के लिए पद्मश्री से सम्मानित होने तक का सफर आसान नहीं रहा है. उन्हें बेहद संघर्षों का सामना करना पड़ा है. छोटी सी उम्र में बाल विवाह के बाद दुलारी देवी को महज 16 साल की उम्र में उनके पति ने छोड़ दिया. उनके बच्चे की मौत हो गई. इसके बाद करीब 16 साल तक उन्होंने घरों में नौकरानी के तौर पर काम किया.

#WATCH | #UnionBudget2025 | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Parliament. She will present the Union Budget shortly. pic.twitter.com/sWh7HcQgnR