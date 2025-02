Who is Abhinav Chandrachud: यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में माता-पिता पर अश्लील कमेंट करने के कारण यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) मुश्किल में फंसे हुए हैं. कोर्ट में उनका वकील देखकर हर कोई हैरान रह गया.

Who is Abhinav Chandrachud: यूट्यूबर व पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia) मुश्किलों में फंसे हुए हैं. यूट्यूबर समय रैना (Samay Raina) के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट (India's Got Latent)' में माता-पिता पर अश्लील टिप्पणी करके रणवीर कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं. कई जगह पुलिस केस दर्ज होने के कारण BeerBiceps के नाम से मशहूर रणवीर ने कानूनी दरवाजा खटखटाया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी की सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना (CJI Sanjeev Khanna) की बेंच में रणवीर की याचिका पेश की गई थी. इसके लिए टॉप कोर्ट में वर्चुअल तरीके से रणवीर का पक्ष रखने के लिए जो वकील पेश हुआ है, उसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. चलिए हम आपको बताते हैं कि रणवीर का वकील कौन है और सभी का ध्यान क्यों उनकी तरफ आकर्षित हुआ है.

पूर्व चीफ जस्टिस का बेटा है रणवीर का वकील

रणवीर इलाहाबादिया का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने के लिए एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ (Abhinav Chandrachud) पेश हुए हैं. अभिनव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) के बेटे हैं. अभिनव फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वह पहले सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस करते थे.

8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं अभिनव

अभिनव लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर रहे थे, अब रणवीर के केस के कारण वे करीब 8 साल 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर पेश हुए हैं. दरअसल अभिनव ने अपने पिता जस्टिस चंद्रचूड़ के सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के बाद प्रोफेशनल कारणों से वहां से दूरी बना ली थी. जस्टिस चंद्रचूड़ मई 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर एलिवेट किए गए थे. इसके बाद नवंबर, 2022 में वे चीफ जस्टिस बन गए थे. चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर, 2024 को रिटायर हुए हैं. इसके अगले दिन से यानी 11 नवंबर से अभिनव ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के केस लेने शुरू कर दिए हैं. यह बात अब रणवीर के हाईप्रोफाइल केस में पेश होने के कारण सभी के सामने आ गई है और चर्चा का विषय बनी हुई है.

पिता ने फेयरवैल के दौरान किया था जिक्र

अभिनव और उनके भाई चिंतन का जिक्र उनके पिता पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते समय किया था. उन्होंने अपनी फेयरवैल स्पीच में दोनों बेटों के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था कि वे अपने बेटों को सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हुए देखना चाहते थे, ताकि वे उनसे लगातार मिल सकें. लेकिन दोनों बेटों ने उनके पद पर रहते हुए ऐसा करने से इंकार कर दिया.

कानून में डॉक्ट्रेट हैं अभिनव

अभिनव चंद्रचूड़ अपने पिता पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ और दादा पूर्व CJI वाईवी चंद्रचूड़ की तरह कानून के प्रकांड ज्ञाता माने जाते हैं. उन्होंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ साइंस ऑफ लॉ (JSD) और मास्टर ऑफ साइंस ऑफ लॉ (JSM) की है, जहां वे फ्रेंकलिन फैमिली स्कॉलर रहे थे. अभिनव के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने साल 2008 में मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन की और इसके बाद डाना स्कॉलर के तौर पर हार्वर्ड लॉ स्कूल से मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की डिग्री हासिल की. वह इंटरनेशनल लॉ फर्म गिब्सन, डुन एंड क्रचर में एसोसिएट अटॉर्नी के तौर पर काम कर चुके हैं.

वकील के साथ ही लेखक भी हैं अभिनव

अपनी लीगल प्रैक्टिस के साथ ही अभिनव बढ़िया लेखक भी हैं. उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें साल 2017 में Republic of Rhetoric: Free Speech and the Constitution of India और साल 2018 में पब्लिश हुई Supreme Whispers: Conversations with Judges of the Supreme Court of India 1980-1989 शामिल हैं. इसके अलावा भी वह कई भारतीय न्यूजपेपर्स में लीगल ऑपिनियन आर्टिकल्स लिखते रहे हैं.

