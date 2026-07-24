FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'मेहनत करने वालों के साथ...', NEET टॉपर्स ने खोला दिल, पेपर लीक और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर कह दी बड़ी बात

'मेहनत करने वालों के साथ...', NEET टॉपर्स ने खोला दिल, पेपर लीक और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर कह दी बड़ी बात

Explained: सरकार का आश्वासन या पत्नी गीतांजली? भूख हड़ताल खत्म करने को कैसे माने Sonam Wangchuk, जानिए अंदर की कहानी

Explained: सरकार का आश्वासन या पत्नी गीतांजली? भूख हड़ताल खत्म करने को कैसे माने Sonam Wangchuk, जानिए अंदर की कहानी

सेंसेक्स के 850 अंक टूटा और 5 लाख करोड़ स्वाहा, जानिए बाजार में भूचाल आने के पीछे कौन सी हैं 7 बड़ी वजहें

सेंसेक्स के 850 अंक टूटा और 5 लाख करोड़ स्वाहा, जानिए बाजार में भूचाल आने के पीछे कौन सी हैं 7 बड़ी वजहें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड

First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड

दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी

दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी

'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी

'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

सेंसेक्स के 850 अंक टूटा और 5 लाख करोड़ स्वाहा, जानिए बाजार में भूचाल आने के पीछे कौन सी हैं 7 बड़ी वजहें

Share Market Crash: शेयर बाजार में अचानक आई भारी गिरावट से निवेशकों की नींद उड़ गई है. सेंसेक्स में 850 अंकों की इस बड़ी सुनामी और पांच लाख करोड़ रुपये डूबने के पीछे आखिर कौन से सात कारण छिपे हैं, जो आपकी गाढ़ी कमाई पर सीधा असर डाल रहे हैं?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jul 24, 2026, 12:18 PM IST

सेंसेक्स के 850 अंक टूटा और 5 लाख करोड़ स्वाहा, जानिए बाजार में भूचाल आने के पीछे कौन सी हैं 7 बड़ी वजहें

जानिए क्यों औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सेंसेक्स में आठ सौ पचास अंकों की भारी गिरावट
  • पांच लाख करोड़ रुपये डूबे
  • विदेशी निवेशकों की ताबड़तोड़ बिकवाली
  • कमजोर कॉरपोरेट नतीजों का असर
  • निवेशकों में फैला डर का माहौल

Why is market falling today? आज सुबह जब निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो का हाल देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. बाजार में एक बार फिर से कोहराम मचा हुआ है और सेंसेक्स में 850 अंकों से ज्यादा की ताबड़तोड़ गिरावट दर्ज की गई है. आज (24 जुलाई 2026) शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं. इस अचानक मचे घमासान की वजह से निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपये पलक झपकते ही स्वाहा हो गए. यह सवाल हर आम आदमी के मन में खटक रहा है कि आखिर सुबह-सुबह ऐसा क्या हो गया कि हंसता-खेलता बाजार अचानक धड़ाम हो गया.

आज शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले एक्सपर्ट की चेतावनी पढ़ लें, वरना ये 3 वजहें आपको दे सकती है भारी पछतावा

मार्केट एक्सपर्ट देवकृष्ण पांडेय के अनुसार शेयर बाजार में भारी गिरावट और सेंसेक्स में आई तेज कमजोरी के पीछे निम्नलिखित 7 प्रमुख कारण बताए गए हैं:

1. ईरान-अमेरिका संघर्ष में तेजी: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और संघर्ष के कारण निवेशकों में भू-राजनीतिक अनिश्चितता और डर का माहौल बन गया है.

2. कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में उछाल: मध्य पूर्व के संकट और सप्लाई बाधित होने की आशंकाओं के चलते क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं.

3. रुपये में कमजोरी: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे आयात बिल और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है.

4. विदेशी निवेशकों (FIIs) की बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार से लगातार बड़े पैमाने पर पैसा निकाला जा रहा है, जिससे बाजार की धारणा कमजोर हुई है.

जानिए क्यों औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार

5. वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेत: दुनिया भर के प्रमुख एशियाई और वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली और मंदी का असर भारतीय बाजार पर भी साफ देखने को मिला है.

6. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका: बढ़ती महंगाई और कच्चे तेल के दामों के कारण अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने की संभावनाओं ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है.

7. बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी: अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में उछाल आने के कारण इक्विटी मार्केट के मुकाबले बॉन्ड निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बन गए हैं, जिससे शेयरों से पैसा निकल रहा है.

मची खलबली और निवेशकों की जेब पर सीधा असर

जब भी बाजार इस तरह गोता लगाता है, तो इसका सबसे बड़ा दर्द उन छोटे निवेशकों को झेलना पड़ता है जो अपनी मेहनत की कमाई को बेहतर भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड या शेयरों में लगाते हैं. पिछले कुछ दिनों से बाजार में जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था, उसने आज विकराल रूप ले लिया. डी-स्ट्रीट पर छाए इस काले बादलों के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई अंदरूनी और बाहरी कारण जुड़े हुए हैं, जिन्हें समझना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है.

सोना खरीदना इस समय क्या घाटे का सौदा है? एक्सपर्ट ने बताया क्या है गोल्ड का राइट बाइंग टाइम

विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक दबाव

इस भारी गिरावट के पीछे सबसे बड़ा हाथ विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई (FIIs) की ओर से लगातार की जा रही बिकवाली का है. वे भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं. इसके अलावा, ग्लोबल मार्केट से मिल रहे कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मची उथल-पुथल ने भारतीय बाजार की कमर तोड़ दी है. जब दुनिया के बड़े बाजारों में गिरावट होती है, तो उसका असर हमारे घरेलू बाजार पर पड़े बिना नहीं रहता.

महंगाई के आंकड़े और कमजोर होते कॉरपोरेट नतीजे

आम आदमी की रसोई से लेकर शेयर बाजार की चाल तक, महंगाई हमेशा से एक बड़ा विलेन रही है. हाल ही में सामने आए आर्थिक आंकड़े उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे हैं. इसके साथ ही कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे भी सुस्त रहे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है. जब कंपनियों का मुनाफा उम्मीद से कम होता है, तो शेयरों में बिकवाली का दौर शुरू हो जाना लाजिमी है, और यही आज बाजार में साफ-साफ दिखाई दे रहा है.

तकनीकी कमजोरी और बाजार में फैला डर का माहौल

तकनीकी मोर्चे पर भी बाजार लगातार कमजोर स्तरों पर ट्रेड कर रहा था. जैसे ही इंडेक्स ने एक खास सपोर्ट लेवल को तोड़ा, वैसे ही बिकवाली का सैलाब आ गया. बाजार में इस समय डर का मनोविज्ञान पूरी तरह हावी है. हर कोई अपने शेयर बेचने की जल्दबाजी में है, जिससे गिरावट और ज्यादा गहरी होती चली गई. यह स्थिति स्पष्ट करती है कि बिना सोचे-समझे निवेश करने वालों को ऐसे समय में भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

आपकी गाढ़ी कमाई पर इसका वास्तविक प्रभाव

इस पूरी उठापटक का सीधा मतलब यह है कि आपकी सेविंग्स और निवेश की वैल्यू रातोंरात कम हो गई है. अगर आपने भी शेयर बाजार में सीधे पैसे लगा रखे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में लाल निशान चमक रहे होंगे. हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि घबराहट में आकर अपने अच्छे शेयरों को कौड़ियों के भाव बेच देना समझदारी नहीं है. बाजार के इस उतार-चढ़ाव को एक नए सबक के रूप में देखा जाना चाहिए कि हमेशा लॉन्ग- टर्म नजरिए के साथ ही निवेश करना चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड
First Bullet Train: 6 घंटे का सफर 2 घंटे में... मुंबई-अहमदाबाद के बीच जल्द दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन, जानें कितने स्टेशन और कितनी स्पीड
दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी
दो रूममेट का कारनामा, गायों-भैसों के लिए बनाया ऐप और बन गईं 565 करोड़ रुपये की मालकिन, पढ़ें IIT गर्ल्स की कहानी
'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी
'लड़कियों से भेदभाव देखा तो ठान लिया वर्दी पहनूंगी...' NCC से CRPF तक का सफर, जानें असिस्टेंट कमांडेंट Sonia Sehrawat की कहानी
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement