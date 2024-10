डीएनए एक्सप्लेनर

Lucknow Special: 'नवाबों का शहर' ही नहीं, क्या आप जानते हैं लखनऊ का ये प्रसिद्ध नाम

How Lucknow Get This Name: लखनऊ की पहचान अवध के नवाबों के कारण मानी जाती है, लेकिन यदि लखनऊ का इतिहास (History Of Lucknow) टटोलें तो इसका नाता भगवान राम-लक्ष्मण से भी जुड़ा नजर आता है.

Lucknow Special: नवाबों के शहर की वास्तुकला कमाल की है.