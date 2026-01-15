ग्रीनलैंड को डोनाल्ड ट्रंप की नजरों से बचाने के लिए कुछ यूं रहेगी यूरोप की रणनीति...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड के लिए नए सिरे से दबाव बनाने के बाद, डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगी आर्कटिक इलाके की संप्रभुता की रक्षा के लिए सैन्य तालमेल और राजनयिक प्रयासों को बढ़ा रहे हैं. मामले में दिलचस्प ये कि चाहे वो ट्रंप हों या डेनमार्क कोई भी झुकने को तैयार नहीं है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट के बाद ग्रीनलैंड संपूर्ण विश्व पटल पर सुर्खियां बटोर रहा है. माना जा रहा है कि जैसी जिद है ट्रंप जल्द इसे भी अपने कब्जे में ले सकते हैं. मामला चूंकि यूरोप की अस्मिता से जुड़ा है बातचीत का दौर शुरू हो गया है. इसी क्रम में अभी बीते दिनों ही वॉशिंगटन में एक डिप्लोमैटिक बातचीत हुई है, जिसमें डेनमार्क ने यह साफ़ कर दिया है कि भले ही यूरोपीय सहयोगी इस क्षेत्र में अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और ग्रीनलैंड की संप्रभुता की रक्षा के लिए राजनीतिक रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं, उसका रुख़ वही रहेगा.

ट्रंप का इस विषय को एक बड़ा मुद्दा बनाना कि यह द्वीप अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, इससे यूरोप के तमाम मुल्कों में बेचैनी बढ़ गई है और जिसे हाल हैं नाटो भी खासा चिंतित नजर आ रहा है. हालांकि डेनमार्क ने बातचीत और सहयोग से स्थिति को संभालने की कोशिश की है, यूरोपीय नेता इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि यदि वॉशिंगटन दबाव बढ़ाता है तो उसे कैसे जवाब दिया जा सकता है.

वॉशिंगटन के साथ डेनमार्क और ग्रीनलैंड की मीटिंग में क्या हुआ?

14 जनवरी को, डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन और ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन मोट्ज़फेल्ड ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात कर ग्रीनलैंड के भविष्य पर चर्चा की. ध्यान रहे कि न केवल यूरोप बल्कि संपूर्ण विश्व इस मुलाकात की प्रतीक्षा बेसब्री से इसलिए भी कर रहा था, क्योंकि ट्रंप ने बार-बार यह इच्छा ज़ाहिर की थी कि यूनाइटेड स्टेट्स उस इलाके को हासिल कर ले, जो डेनमार्क किंगडम का एक सेल्फ-गवर्निंग हिस्सा है.

बातचीत के बाद, रासमुसेन ने माना कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से सहमत नहीं थे. उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड की स्थिति को लेकर 'बुनियादी असहमति'थी और पुष्टि की कि ट्रंप अपनी महत्वाकांक्षा से पीछे नहीं हटे हैं.

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रासमुसेन ने कहा कि, 'हमारे विचार से, समूह को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को कैसे दूर किया जाए, और साथ ही डेनमार्क साम्राज्य की रेड लाइन का भी सम्मान किया जाए.'

उन्होंने यह भी कहा कि यह 'साफ़ है कि राष्ट्रपति की ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की इच्छा है.'

बताया जा रहा है कि मतभेदों के बावजूद, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीनलैंड से जुड़ी अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमत हुए. भले ही कोपेनहेगन का संप्रभुता पर कोई समझौता करने का इरादा नहीं है, रासमुसेन ने इस पहल को बातचीत जारी रखने का एक तरीका बताया.

बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही रासमुसेन ने वाशिंगटन के लगातार दबाव पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि, 'जब आप हर सुबह नई धमकियों के साथ जागते हैं तो समाधान के बारे में सोचना आसान नहीं होता.'

ग्रीनलैंड पर यूरोप और अमेरिका के बीच गतिरोध कैसा है? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मीटिंग में ट्रंप शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने पब्लिकली अपने रुख को दोहराया. रिपोर्टर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'हमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड चाहिए. हम देखेंगे कि यह सब कैसे होता है। मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो होगा.'

ट्रंप लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि नाटो को ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करने में अमेरिका का साथ देना चाहिए, यह दावा करते हुए कि अमेरिकी मालिकाना हक के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं होगा. वॉशिंगटन में बातचीत से पहले, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि इस आइलैंड को हासिल करने में अमेरिका की मदद करने में गठबंधन को 'आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए'.

ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री, विवियन मोट्ज़फेल्ड्ट ने मीटिंग के बाद ज़्यादा डिप्लोमैटिक लहजा अपनाया, यह सुझाव देते हुए कि बातचीत अभी भी फायदेमंद साबित हो सकती है. उन्होंने कहा, 'हमने दिखा दिया है कि हमारी सीमाएं कहां हैं और वहां से, मुझे लगता है कि आगे देखना बहुत अच्छा होगा.'

तो आखिर ट्रंप को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड

हाल के सालों में ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक में बर्फ तेज़ी से पिघल रही है. बदलते माहौल से यूरोप और एशिया के बीच छोटे समुद्री रास्ते खुल सकते हैं, जिससे ग्लोबल ट्रेड पैटर्न बदल सकते हैं.

इसके अलावा, ग्रीनलैंड में कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी मिनरल्स का बड़ा भंडार है जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है.

ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी मिसाइल डिफेंस से भी जोड़ा है. उन्होंने इस द्वीप को गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के लिए 'बहुत ज़रूरी' बताया है और बार-बार दावा किया है कि आर्कटिक में रूस और चीन की गतिविधियां अमेरिकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं.

ट्रंप के अनुसार, इन खतरों का मुकाबला करने के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल ज़रूरी है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि पूरी तरह से अमेरिकी मालिकाना हक के बिना अमेरिकी हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी.

हालांकि, एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया है कि क्या ये सुरक्षा तर्क असलियत पर आधारित हैं. ओस्लो में फ्रिड्टजॉफ नानसेन इंस्टीट्यूट के आर्कटिक विशेषज्ञ एंड्रियास ओस्टहेगन ने द इकोनॉमिस्ट को बताया, 'ग्रीनलैंड के पानी में नाटो मिशन के लिए असल में कोई सुरक्षा का मामला नहीं है.'

ओस्टहेगन ने ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि ग्रीनलैंड के आस-पास के समुद्र रूसी और चीनी जहाज़ों से भरे हुए हैं, यह कहते हुए कि ऐसी गतिविधि के सबूत सीमित हैं.एनालिस्ट्स का कहना है कि आर्कटिक के दूसरे हिस्से, जिनमें अलास्का के पास के इलाके भी शामिल हैं, ज़्यादा तुरंत रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

प्राकृतिक संसाधनों के मामले में, ग्रीनलैंड के कई दुर्लभ खनिज भंडार मोटी बर्फ की चादरों के नीचे गहराई में दबे हैं, जिससे उन्हें निकालना महंगा और तकनीकी रूप से मुश्किल हो जाता है.

हालांकि अमेरिकी कंपनियां संप्रभुता में बिना किसी बदलाव के माइनिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन अब तक कुछ ही कंपनियों ने इसमें मज़बूत दिलचस्पी दिखाई है.

मौजूदा वक्त में ग्रीनलैंड में क्या है अमेरिकी सेना की स्थिति?

1951 में साइन हुए और 2004 में अपडेट हुए एक ओपन-एंडेड एग्रीमेंट के तहत, यूनाइटेड स्टेट्स के पास पहले से ही ग्रीनलैंड में सैनिक तैनात करने के बड़े अधिकार हैं. यह व्यवस्था वाशिंगटन को डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सहमति से कर्मियों को तैनात करने और मिलिट्री फैसिलिटीज़ स्थापित करने की अनुमति देती है.

कोल्ड वॉर के बाद, अमेरिका ने द्वीप पर अपनी मिलिट्री मौजूदगी को काफी कम कर दिया, जो एक बड़ी मौजूदगी से घटकर उत्तर-पश्चिम ग्रीनलैंड में एक ही बेस पर 200 से भी कम सैनिक रह गए. अब उस बेस का इस्तेमाल स्पेस सर्विलांस और अर्ली-वॉर्निंग रडार ऑपरेशन के लिए किया जाता है.

इस फैसिलिटी की सालाना रीसप्लाई एक कनाडाई आइसब्रेकर पर निर्भर करती है, जो आर्कटिक में काम करने की लॉजिस्टिकल चुनौतियों को दिखाता है. ग्रीनलैंड भी नाटो की सामूहिक सुरक्षा छत्रछाया में है, जिसका मतलब है कि उसे पहले से ही गठबंधन की सुरक्षा का फायदा मिल रहा है.

डेनमार्क के अधिकारियों ने कहा है कि अगर अमेरिका को लगता है कि सुरक्षा कारणों से अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत है, तो वह अपनी मौजूदा मिलिट्री मौजूदगी को बढ़ाने के लिए स्वागत है.

ट्रंप की 'चिंताओं' पर क्या था डेनमार्क और नाटो का जवाब

डेनमार्क ने ग्रीनलैंड और आस-पास के आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी को मज़बूत करने की योजनाओं की घोषणा की है. कोपेनहेगन में, डेनिश रक्षा मंत्री ट्रोल्स लुंड पॉलसेन ने कहा कि देश 'अपने सहयोगियों के साथ मिलकर' अपनी सुरक्षा प्रयासों का विस्तार करेगा.

उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा माहौल अप्रत्याशित है, यह देखते हुए कि 'कल क्या होगा, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता.'कई यूरोपीय सहयोगियों ने पहले ही अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है.

जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन डेनिश सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेने या आर्कटिक में भविष्य के सैन्य सहयोग का पता लगाने के लिए ग्रीनलैंड में कर्मियों को भेज रहे हैं.

यूरोपीय डिप्लोमैटिक सूत्रों के अनुसार, नीदरलैंड, कनाडा और जर्मनी के अतिरिक्त सैनिक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. फ्रांस ने भी आर्कटिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है.

नाटो इस बात की समीक्षा कर रहा है कि सदस्य देश मिलकर इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी कैसे बढ़ा सकते हैं, हालांकि अधिकारी खास योजनाओं को सार्वजनिक करने को लेकर सतर्क हैं.

ग्रीनलैंड को बचाने के लिए क्या कदम उठाएगा यूरोप

कुछ यूरोपीय अधिकारियों को हैरानी है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों को डेनिश लोगों से अलग करना चाहता है, ग्रीनलैंड को अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते बनाने के लिए मनाना चाहता है, या फिर सीधे उस इलाके पर कब्ज़ा करने की कोशिश करना चाहता है.

फिलहाल, यूरोपीय पॉलिसी बनाने वाले तीन बड़े तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं जो कि इस प्रकार हैं.

1- अमेरिका की चिंताओं को दूर करके तनाव कम करना ,

2- ग्रीनलैंड की स्थिति को बदलने की किसी भी कोशिश को रोकने,

3- ट्रंप क ध्यान कहीं और ले जाना

ज्ञात हो कि पहला लक्ष्य यह दिखाना है कि अमेरिकी सुरक्षा हितों को मौजूदा कानूनी ढांचों के भीतर पूरा किया जा सकता है.

रासमुसेन ने कहा कि अमेरिका की चिंताओं को एक 'उच्च-स्तरीय वर्किंग ग्रुप' के ज़रिए हल किया जाएगा. नाटो के अंदर, ब्रिटेन और जर्मनी ने 'आर्कटिक सेंट्री' नौसैनिक निगरानी मिशन पर चर्चा के लिए ज़ोर दिया है.

कुछ ब्रिटिश हस्तियों ने दस उत्तरी यूरोपीय देशों के गठबंधन, जॉइंट एक्सपेडिशनरी फोर्स के तहत सेना तैनात करने का भी सुझाव दिया है. 6 जनवरी को, आठ यूरोपीय नेताओं ने एक बयान जारी कर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अपने मामलों को खुद मैनेज करने के अधिकार की पुष्टि की.

अमेरिका के साथ व्यापार संबंध तोड़ सकता है यूरोप

तमाम यूरोपीय नेता ऐसे हैं जिनका मानना ​​है कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने की अमेरिका की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत हो सकती है. ब्रसेल्स और दूसरी राजधानियों में इस मुद्दे की गंभीरता बताने के लिए आर्थिक और राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई है.

इन विचारों में यूरोपियन यूनियन के अमेरिका के साथ हाल ही में हुए ट्रेड डील के कुछ हिस्सों को सस्पेंड करना या यूरोप में काम करने वाली अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर ज़्यादा सख्त रेगुलेटरी दबाव डालना शामिल है.

कुछ और बड़े प्रस्ताव भी सामने आए हैं, जैसे कि यूरोपीय ज़मीन पर अमेरिकी मिलिट्री बेस बंद करना या अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में यूरोपीय हिस्सेदारी बेचना. हालांकि, इन विकल्पों के लिए बड़े पैमाने पर राजनीतिक समर्थन की ज़रूरत होगी, जिसे हासिल करना मुश्किल हो सकता है.

यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के रिसर्च डायरेक्टर जेरेमी शापिरो ने चेतावनी दी है कि इनमें से कई कदम असरदार रोकथाम के बजाय जवाबी कार्रवाई जैसे हैं.उनका सुझाव है कि यूरोप को ऐसे कामों पर ध्यान देना चाहिए जो वॉशिंगटन में फैसले लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकें.

ऐसे कदमों में ग्रीनलैंड में यूरोपियन सैनिकों की रोटेशनल मौजूदगी बनाना, स्थानीय सहमति के बिना ग्रीनलैंड के खनिजों का फायदा उठाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर पहले से ही बैन लगाने का वादा करना, और रिपब्लिकन सांसदों और अमेरिकी प्रशासन के अंदर हमदर्द लोगों की चुपचाप लॉबिंग करना शामिल हो सकता है.

कुछ यूरोपीय अधिकारियों को उम्मीद है कि ट्रंप का ध्यान दूसरी प्राथमिकताओं पर जा सकता है. ग्रीनलैंड की आज़ादी को बढ़ावा देने वाली लंबी अवधि की राजनीतिक रणनीति के उलट, सीधे मिलिट्री कब्ज़ा करना लागू करना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन यह कहीं ज़्यादा विवादित होगा.

ऐसा कदम अमेरिकी सरकार, सेना और कांग्रेस के अंदर वफ़ादारी की परीक्षा लेगा. कब्ज़े को रोकने के लिए कई बिल पेश किए गए हैं, हालांकि उन्हें बहुमत का समर्थन मिलने की संभावना नहीं है.

अमेरिका में भी पब्लिक ओपिनियन ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ लग रहा है. सिर्फ 4 परसेंट अमेरिकी वोटर ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मिलिट्री एक्शन का सपोर्ट करते हैं.

मिडटर्म चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और ईरान के साथ तनाव समेत विदेश नीति की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, ऐसे में ट्रंप तय कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड अब राजनीतिक कोशिश के लायक नहीं है.

कुछ यूरोपीय नेताओं का मानना ​​है कि उनकी सख़्त बयानबाज़ी सिर्फ़ एक बातचीत की रणनीति हो सकती है, जिसका मकसद डेनमार्क से सुरक्षा सहयोग या मिनरल एक्सेस पर रियायतें हासिल करना है.

ग्रीनलैंड पर क्या हैं EU नेताओं के विचार?

यूरोपीय नेता इस बात पर एकमत नहीं हैं कि वे कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कड़ा रुख अपनाया है, और अपने कैबिनेट को चेतावनी दी है कि ट्रंप की कार्रवाई से 'अभूतपूर्व नतीजों की एक श्रृंखला' शुरू हो सकती है.

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने भी मामला और गंभीर कर दिया है, यह कहते हुए कि ग्रीनलैंड पर हमला असल में नाटो के अंत का मतलब होगा.

रॉबर्ट हैबेक, जो जर्मनी के पूर्व उप-चांसलर हैं और अब डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज में काम कर रहे हैं, ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका की कोई भी कार्रवाई उत्तरी यूरोप में रूस को बढ़ावा दे सकती है. उन्होंने कहा, 'यह एक बुरा सपना है, इसलिए सभी उपायों पर विचार किया जाना चाहिए.'

हालांकि, कुछ अन्य लोग संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं. जर्मनी की सत्ताधारी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के विदेश नीति प्रवक्ता जुर्गन हार्ड्ट का मानना ​​है कि इस मुद्दे को कूटनीति के जरिए सुलझाया जा सकता है.

हार्ड्ट ने कहा, 'मौजूदा संधियों के तहत डेनमार्क के हिस्से के रूप में ग्रीनलैंड के साथ हमारी जो समस्याएं हैं, उन्हें हल किया जा सकता है.' 'मुझे यकीन है कि यह तर्क राष्ट्रपति ट्रंप को मना लेगा.'

कुछ यूरोपीय अधिकारियों को इस बात की भी चिंता है कि वाशिंगटन के साथ बढ़ते तनाव के अनचाहे परिणाम हो सकते हैं, खासकर यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन के संबंध में.

यूरोप फिलहाल कीव के युद्ध प्रयासों के लिए अधिकांश सहायता प्रदान करता है, लेकिन व्हाइट हाउस को नाराज करने से व्यापक सुरक्षा सहयोग जटिल हो सकता है.

बहरहाल आलोचना के बावजूद, ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को हासिल करने का अपना इरादा ज़ाहिर करना जारी रखा है. पिछले महीने, उन्होंने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को उस इलाके के लिए विशेष दूत नियुक्त किया था.