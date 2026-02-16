FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

जम्मू- बाल सुधार ग्रह में पुलिस पर हमला. बाल कैदियों ने पुलिस पर हमला किया, एक लोकल गैंगस्टर, 2 पाक कैदी फरार, पुलिस ने जम्मू में हाई अलर्ट जारी किया | जयपुर- कबाड़ की दुकान में लगी आग, झोटवाड़ा में कबाड़ की दुकान में आग लगी, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं | आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे राजपाल यादव. बेल बॉन्ड जमा ने होने के वजह से नहीं आएंगे बाहर. दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है राजपाल को जमानत,

JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल

दुनिया में फिर तबाही मचाने की तैयारी में ISIS, इस देश के 1000 टन यूरेनियम पर नजर?

PAK vs NAM: अगर बारिश से धुल गया पाकिस्तान-नामीबिया मैच तो क्या सुपर-8 से बाहर होगा पाक? जानिए क्या है पूरा समीकरण

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

दुनिया में फिर तबाही मचाने की तैयारी में ISIS, इस देश के 1000 टन यूरेनियम पर नजर?

UN सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, ISIS फिर अपने पैर पसार रहा है. फिलहाल उसका संगठन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और कुछ अफ्रीकी देशों में एक्टिव है.

रईश खान

Updated : Feb 16, 2026, 07:49 PM IST

2014 से 2017 का वो दौर था जब ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी. उसने पेरिस, ब्रुसल्स और इंग्लैंड के मैनचेस्टर जैसे शहरों में हमलाकर पूरी दुनिया में खौफ फैला दिया था. इसके बाद इराक और सीरिया के अधिकतर इलाकों पर कब्जा कर लिया. लेकिन अमेरिकी सेना की मदद से इराक और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज (SDF) ने आईएसआई के लगभग सभी बड़े लीडर्स का खात्मा कर दिया था. इनमें अबू उमर अल बगदादी और अबू अय्यूब अल मसरी भी शामिल था. लेकिन एक बार ISIS दुनिया में तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है.

UN सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, इस बार इस्लामिक स्टेट बड़ा प्लान कर रहा है. उसकी नजर 1000 टन यूरेनियम पर है. अगर यह यूरोनिमय उसके हाथ लग जाता है तो वह खतरनाक परमाणु हथियार बना सकता है. जिससे वह दुनियाभर में तबाही मचा सकता है.

कहां छिपा है 1000 टन यूरोनियम?

ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर के पास 1,000 टन से ज्यादा यूरेनियम है. जिसे नाइजर सरकार ने राजधानी नियामे (Niamey) में कहीं छिपा कर रखा है. जिसकी अभी तक फ्रांस की एक कंपनी रक्षा कर रही थी. लेकिन हाल ही में इस कंपनी से करार टूटने के बाद फ्रांस ने अपनी सेना वापस बुला ली. जिसके बाद इसकी सारी जिम्मेदारी नाजर सेना पर आ गई है. 

2023 में हुआ था तख्तापलट

नाइजर में इस समय राजनीतिक हालात काफी तनावपूर्ण हैं. जुलाई 2023 में सेना के कमांडर जनरल अब्दुलरहमान चियानी ने तख्तापलट करके राष्ट्रपति मोहम्मद बाउजौम को सत्ता से बाहर कर दिया था. इसके बाद खुद कुर्सी पर बैठ गए. चियानी के रूस से नजदीकी होने की वजह से फ्रांस और अमेरिका ने नाइजर से रिश्ते तोड़ लिए. बताया जा रहा है कि एक बार फिर नाइजर में तख्तापलट की लहर सुलग उठी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इस विद्रोह का फायदा इस्लामिक स्टेट उठाना चाहता है. वह नाइजर के 1000 टन यूरोनियम को अपने कब्जे में लेना चाहता है. ISIS ने साप्ताहिक अखबार अल-नबा को एक बयान जारी किया है. जिसमें उसने कहा कि भले ही वह अभी तक ढूंढने में नाकाम रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में वह इस भंडार को जरूर ढूंढ निकालेगा.

कितना घातक होता है यूरेनियम?

अगर ISIS यह यूरेनियम ढूंढने में कामयाब हो जाता है तो यह दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा. खासकर अमेरिका के लिए. आईएस इस यूरोनियम से बड़े परमाणु हथियार बना सकता है. एक परमाणु बम कितना खतरनाक होता है, इसका नजारा दुनिया ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखा था, जब अमेरिका ने इन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे. जिनमें लाखों लोगों की मौत हो गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन बमों में कुल 65 किलो यू-235 का इस्तेमाल किया गया था. जबकि 1000 यूरेनियम में 7.2 टन U-235 का घातक परमाणु हथियार बनाया जा सकता है. इस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और कुछ अफ्रीकी देशों में ISIS संगठन एक्टिव हैं. 

