क्या खत्म होने वाला है फ्री एआई टूल्स का दौर? जानिए कैसे बिजली के भारी संकट से टेक सेक्टर पर मंडराया नया आर्थिक खतरा

Tech data center power consumption impact: एआई के बढ़ते इस्तेमाल से डेटा सेंटर्स का बिजली बिल और खर्च इतना बढ़ गया है कि टेक कंपनियों का मुनाफा घटने लगा है. पारंपरिक फंडिंग कम होने के बाद अब कंपनियां जीपीयू और हार्डवेयर बंधक रखकर लोन ले रही हैं.

डेटा सेंटर की पावर से कैसे घटा मुनाफा?

कोडिंग नहीं, अब बिजली तय करेगी वजूद?

टेक कंपनियों पर बढ़ा भारी कर्ज संकट.

महंगे बिजली बिलों से बंधक बने चिप्स.

AI फाइनेंसिंग का नया पावर मॉडल.

क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी एआई टूल से दो सेकंड में कोई फोटो बनवाते हैं या कोई सवाल पूछते हैं, तो टेक दुनिया के पीछे कितना बड़ा बैकग्राउंड खर्च बढ़ जाता है. असलियत यह है कि एआई का इस्तेमाल बढ़ाना अब कंपनियों के लिए बेहद महंगा साबित हो रहा है. सॉफ्टवेयर बनाने वाली बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों का मुनाफा अब एआई मॉडल्स को चलाने वाले डेटा सेंटर्स की बिजली खपत निगल रही है. नौबत यहां तक आ गई है कि जो टेक कंपनियाँ कल तक अपने अनोखे आइडिया से फंडिंग उठाती थीं, आज उन्हें अपना वजूद बचाने के लिए भारी-भरकम कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है.

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इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 तक दुनिया भर के डेटा सेंटर्स की कुल बिजली खपत लगभग 1,000 टेरावाट-घंटे (TWh) तक पहुंच सकती है. यह खपत पूरे जापान देश की कुल बिजली खपत के बराबर है. एक साधारण गूगल सर्च में लगभग 0.3 वाट-घंटे (Wh) बिजली खर्च होती है, जबकि एक चैटजीपीटी (ChatGPT) क्वेरी औसतन 2.9 वाट-घंटे बिजली की खपत करती है (यानी लगभग 10 गुना अधिक).

गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) की रिसर्च के अनुसार, आने वाले कुछ वर्षों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स पर 1 ट्रिलियन डॉलर (100 खरब रुपये) से अधिक का खर्च होने का अनुमान है. सॉफ्टवेयर और आईपी के बजाय अब एआई स्टार्टअप्स अपने Nvidia H100 GPUs को बंधक (Collateral) रखकर अरबों डॉलर का कर्ज जुटा रहे हैं. कोरवीव (CoreWeave) जैसी कंपनियों ने जीपीयू और हार्डवेयर को कॉलेटरल बनाकर 2.2 बिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज (Debt Financing) हासिल किया है.

पारंपरिक फंडिंग का रास्ता बंद, अब पावर एग्रीमेंट का ज़माना

पिछले कुछ सालों में टेक स्टार्टअप्स को आसानी से पैसा देने वाले वेंचर कैपिटल यानी वीसी फंड्स ने अब अपने हाथ खींच लिए हैं. वजह साफ है, एआई को चलाने में जो बेहिसाब बिजली खर्च होती है, उसकी भरपाई सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचकर नहीं हो पा रही है. अब निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले यह नहीं पूछते कि आपका कोड कितना बेहतरीन है, बल्कि उनका पहला सवाल होता है कि आपके पास बिजली सप्लाई के लिए क्या इंतजाम है. यही कारण है कि टेक कंपनियाँ अब पावर परचेज एग्रीमेंट्स के आधार पर फंड जुटाने को मजबूर हैं.

जीपीयू गिरवी रखकर मिल रहा है लोन

जब बैंकों ने बिना किसी ठोस गारंटी के कर्ज देने से मना कर दिया, तो कंपनियों ने फाइनेंसिंग का एक नया और अनोखा तरीका खोज निकाला. अब टेक कंपनियाँ अपने सॉफ्टवेयर या पेटेंट को नहीं, बल्कि महंगे जीपीयू चिप्स और डेटा सेंटर के हार्डवेयर को बंधक रखकर लोन ले रही हैं. इसे बिजनेस की भाषा में जीपीयू-एज-कॉलेटरल कहा जा रहा है. अगर एआई का यह बुलबुला धीमा पड़ता है, तो इन चिप्स की कीमत रातों-रात गिर सकती है, जिससे पूरी टेक इंडसट्री पर एक नया वित्तीय संकट मंडराने का खतरा पैदा हो गया है.

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ब्लूमबर्गNEF (Corporate Energy Procurement Report) के आंकड़ों के मुताबिक, टेक कंपनियां (जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और मेटा) अब दुनिया में कॉर्पोरेट क्लीन एनर्जी (PPA) की सबसे बड़ी खरीदार बन चुकी हैं. अकेले माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने दर्जनों गीगावाट के पावर एग्रीमेंट साइन किए हैं. डेटा सेंटर्स को 24/7 निर्बाध बिजली देने के लिए टेक कंपनियां अब न्यूक्लियर पावर (परमाणु ऊर्जा) प्लांट्स के साथ सीधे पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) कर रही हैं.

पिचबुक डेटा और वेंचर मॉनिटर की रिपोर्ट बताती है कि पारंपरिक वीसी फंड्स अब केवल एआई सॉफ्टवेयर बनाने वाले स्टार्टअप्स में पैसा लगाने से हिचक रहे हैं, क्योंकि मॉडल्स को ट्रेन करने का कंप्यूट कॉस्ट (Compute Cost) बहुत ज्यादा है. फंडिंग अब उन कंपनियों की तरफ शिफ्ट हो रही है जिनके पास ऊर्जा (Energy Availability) और डेटा सेंटर क्षमता की पक्की गारंटी है.

यूज़र्स की जेब पर कैसे पड़ेगा असर?

अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ बड़ी कंपनियों की आपसी लड़ाई है, तो आप गलत हैं. डेटा सेंटर का बिजली बिल और इस नए फाइनेंशियल मॉडल का सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है. जो एआई टूल्स या डिजिटल सर्विसेज आज आपको फ्री या बहुत कम दाम में मिल रही हैं, आने वाले समय में कंपनियाँ उनके दाम कई गुना बढ़ा सकती हैं. इसके अलावा, डेटा सेंटर्स की अत्यधिक बिजली खपत की वजह से आम बिजली सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे आने वाले दिनों में आपके घर का बिजली बिल भी महंगा हो सकता है.

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भविष्य की नई चुनौती और बदलता मार्केट

टेक दुनिया में आया यह बदलाव सिर्फ एआई तक सीमित नहीं रहेगा. अब वही टेक कंपनियाँ टिक पाएंगी जिनके पास न केवल बेहतर तकनीक है, बल्कि सस्ती ऊर्जा तक पहुँच भी है. अगर टेक कंपनियां इस बिजली और कर्ज के फंदे से जल्दी नहीं निकलीं, तो कई छोटे स्टार्टअप्स बंद हो सकते हैं. इस नए संकट ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य में सिर्फ डिजिटल इनोवेशन काफी नहीं होगा, बल्कि उसे चलाने के लिए बुनियादी पावर रिसोर्सेज का होना भी उतना ही जरूरी होगा.

Goldman Sachs Research के अनुसार, AI इंडस्ट्री में अब सबसे बड़ी चुनौती केवल बेहतर एल्गोरिदम या अधिक शक्तिशाली चिप्स नहीं, बल्कि पर्याप्त बिजली और ग्रिड तक पहुंच है. रिसर्च का कहना है कि AI डेटा सेंटर्स की तेजी से बढ़ती ऊर्जा मांग के कारण टेक कंपनियां पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर परचेज एग्रीमेंट्स (PPA) और ऊर्जा परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं.

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