क्या फिर लगने वाला है नोटबंदी जैसा झटका? ई-रुपया बढ़ा तो क्या खत्म हो जाएगा कैश का सिस्टम, जानिए क्या कुछ बदलेगा

RBI E-Rupee Latest Update: 2016 की नोटबंदी के बाद ई-रुपया यानी डिजिटल रुपया के बढ़ते इस्तेमाल ने फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में दोबारा नोटबंदी जैसी कोई बड़ी कवायद हो सकती है. आरबीआई की मौजूदा जानकारी में ऐसी कोई घोषणा नहीं है, लेकिन डिजिटल रुपये के नए इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहे हैं.

नोटबंदी की चर्चा फिर क्यों उठने लगी है?

डिजिटल रुपया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा

आरबीआई का पायलट अभी जारी

सरकारी भुगतान में नया प्रयोग होगा

कैश को लेकर क्या बदलने वाला है पैटर्न

2016 की नोटबंदी को शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है. रातोंरात पुराने ₹500 और ₹1000 के नोटों की कानूनी मान्यता खत्म होने के बाद लोगों को अपने ही पैसे बैंक तक ले जाने पड़े थे. अब करीब एक दशक बाद ई-रुपया यानी डिजिटल रुपया के बढ़ते इस्तेमाल ने सोशल मीडिया पर फिर एक पुराना सवाल जिंदा कर दिया है.

क्या इस बार नोट बंद होंगे और उनकी जगह डिजिटल रुपया लेगा?

इसी सवाल पर संस्कृति आईएएस के इंस्टाग्राम पर एके अरुण ने Again Demonetisation यानी फिर से नोटबंदी की चर्चा की है, लेकिन सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल और सरकार या आरबीआई की आधिकारिक नीति को अलग-अलग देखना जरूरी है. अभी तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में 2016 जैसी नई नोटबंदी की कोई घोषणा नहीं है. दूसरी तरफ ई-रुपया यानी डिजिटल रुपये का पायलट लगातार नए इस्तेमालों के साथ आगे बढ़ रहा है. यही इस पूरी कहानी का असली एंगल है.

ई-रुपया आखिर है क्या और नोटबंदी से इसका रिश्ता कितना है?

डिजिटल रुपया यानी डिजिटल रुपया भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है. इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है और यह भारतीय रुपये का डिजिटल रूप है. आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपया को डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकता है और इससे व्यक्ति से व्यक्ति तथा दुकानदार को भुगतान किया जा सकता है. इसके लिए बैंक और कुछ गैर बैंक संस्थाएं डिजिटल रुपया वॉलेट उपलब्ध करा रही हैं. आरबीआई इसे फिजिकल कैश जैसे कुछ गुणों वाला डिजिटल रुपया बताता है.

यहीं नोटबंदी और डिजिटल रुपया के बीच सबसे बड़ा फर्क है ?

नोटबंदी में कुछ मौजूदा नोटों की कानूनी मान्यता खत्म की गई थी. डिजिटल रुपया लाने का मतलब अपने आप यह नहीं है कि आपके पास रखा ₹500 या ₹200 का नोट बेकार हो जाएगा. आरबीआई के मुताबिक डिजिटल रुपया को मौजूदा मुद्रा व्यवस्था के डिजिटल रूप के तौर पर विकसित किया जा रहा है. इसका पायलट दिसंबर 2022 में शुरू हुआ था और अभी भी इसके अलग-अलग इस्तेमालों का परीक्षण चल रहा है.

13 करोड़ लेनदेन और 92 लाख यूजर्स, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती

डिजिटल रुपया को लेकर सबसे नया बड़ा आंकड़ा जनवरी 2026 का है. वित्त मंत्रालय ने मार्च 2026 में राज्यसभा में बताया कि जनवरी 2026 तक रिटेल सीबीडीसी पायलट में कुल 13 करोड़ लेनदेन हो चुके थे और इसमें 92 लाख भाग लेने वाले यूजर्स थे. इसी जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि डिजिटल रुपया को यूपीआई के साथ इंटरऑपरेबल बनाया गया है. यानी मौजूदा यूपीआई क्यूआर ढांचे के जरिए डिजिटल रुपया वॉलेट तक भुगतान पहुंच सकता है.लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है.

13 करोड़ लेनदेन का मतलब यह नहीं है कि देश के 13 करोड़ लोग रोज डिजिटल रुपया इस्तेमाल कर रहे हैं. यह पायलट की शुरुआत से जनवरी 2026 तक का संचयी लेनदेन आंकड़ा है. इसी तरह 92 लाख संख्या भाग लेने वाले यूजर्स की है, पूरे देश की आबादी नहीं. मार्च 2026 तक एक और तस्वीर सामने आई. लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार 16 मार्च 2026 तक रिटेल सीबीडीसी पायलट में 19 बैंक शामिल थे और करीब एक करोड़ यूजर्स को ऑनबोर्ड किया जा चुका था. आरबीआई उस समय भी अंतिम लॉन्च से पहले चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा था.

डिजिटल रुपया की कुल वैल्यू कितनी है?

मार्च 2026 के सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि डिजिटल रुपया अभी नकदी का पूरा विकल्प नहीं बना है. 12 मार्च 2026 तक डिजिटल डिजिटल रुपया की सर्कुलेशन वैल्यू ₹783.16 करोड़ थी. वहीं रिटेल डिजिटल रुपया से जुड़े संचयी लेनदेन की वैल्यू ₹33,191 करोड़ बताई गई थी. सरकार ने उसी जवाब में साफ कहा था कि डिजिटल रुपया अभी पायलट स्टेज में है और आरबीआई अलग-अलग इस्तेमालों को टेस्ट कर रहा है.

इसका मतलब यह हुआ कि डिजिटल रुपये की पहुंच बढ़ रही है, लेकिन इसे अभी देश में नकदी की जगह लेने वाली पूर्ण व्यवस्था कहना सही नहीं होगा. आम आदमी के लिए इसका मतलब साफ है. सिर्फ डिजिटल रुपया के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से घर में रखे कैश को तुरंत बदलने की कोई आधिकारिक जरूरत सामने नहीं आई है. सबसे बड़ा बदलाव पेमेंट में नहीं, पैसे के इस्तेमाल के तरीके में हो सकता है.

डिजिटल रुपये की सबसे दिलचस्प खूबी सिर्फ यह नहीं है कि इससे मोबाइल के जरिए भुगतान किया जा सकता है. आरबीआई डिजिटल रुपया में प्रोग्रामेबिलिटी की सुविधा का परीक्षण कर रहा है. आसान भाषा में कहें तो किसी खास योजना में दिया गया डिजिटल पैसा तय उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है.

आरबीआई के मुताबिक प्रोग्रामेबिलिटी का इस्तेमाल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ब्याज सब्सिडी, लोन और कर्मचारियों के तय ईंधन या भोजन भत्ते जैसे मामलों में तलाशा जा रहा है. इसमें पैसा किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होगा, इसके लिए तकनीकी नियम लगाए जा सकते हैं.

आरबीआई की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में भी ऐसे प्रयोगों का जिक्र है. इसमें किसानों को कार्बन क्रेडिट से जुड़े भुगतान, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े लोन और कर्मचारी भत्तों के अलावा ओडिशा की सुभद्रा योजना में करीब 88 हजार लाभार्थियों के लिए डिजिटल रुपया के इस्तेमाल की जानकारी दी गई थी. यानी डिजिटल रुपया की असली कहानी केवल कैशलेस पेमेंट नहीं है. इसका एक बड़ा प्रयोग यह है कि डिजिटल पैसा किस तरह किसी खास उद्देश्य तक पहुंचाया जा सकता है. सरकारी सब्सिडी में डिजिटल रुपया का इस्तेमाल अब बड़ा प्रयोग बन चुका है. अगस्त 2026 में डिजिटल रुपये को लेकर एक और महत्वपूर्ण कदम सामने आया.

14 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया. सरकार के मुताबिक इन दोनों जगहों पर पात्र लाभार्थियों को फूड सब्सिडी सीधे उनके सीबीडीसी वॉलेट में डिजिटल रुपया टोकन के रूप में दिया जा रहा है.

यहां एक अहम बात है. इस व्यवस्था में मिलने वाली सब्सिडी सामान्य बैंक खाते में जाने के बजाय सीबीडीसी वॉलेट में आती है और इसे तय खाद्यान्न खरीद के लिए अधिकृत दुकानदारों के यहां इस्तेमाल किया जा सकता है. सरकार ने बताया कि इस मॉडल से सब्सिडी के इस्तेमाल की निगरानी, लक्ष्यीकरण और ट्रांजेक्शन की ट्रेसबिलिटी बढ़ाने का उद्देश्य है.

यह प्रयोग अचानक पूरे देश में लागू नहीं हुआ है. इससे पहले गुजरात में 15 फरवरी 2026 और पुडुचेरी में 26 फरवरी 2026 को इसी तरह के पायलट शुरू किए गए थे. अगस्त में चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली तक इसे बढ़ाया गया. यही वह बदलाव है जिस पर आम आदमी को नजर रखनी चाहिए.

क्या भविष्य में हर सरकारी पैसा डिजिटल रुपया में मिलेगा

अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. आरबीआई के दस्तावेजों में डिजिटल रुपया के कई संभावित इस्तेमालों की बात है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था पायलट और प्रयोगों पर आधारित है. मार्च 2026 के सरकारी जवाब में भी साफ कहा गया था कि रिटेल सीबीडीसी अभी पायलट स्टेज में है और आरबीआई अलग-अलग उपयोगों का परीक्षण कर रहा है.

इसलिए अभी यह कहना गलत होगा कि सरकार जल्द ही सभी सब्सिडी, वेतन या आम लोगों के पैसे को डिजिटल रुपये में बदलने जा रही है. हां, दिशा जरूर दिखाई दे रही है. सरकारी भुगतान, सब्सिडी, तय उद्देश्य वाले पैसे और कुछ सीमा तक ऑफलाइन भुगतान जैसे मामलों में डिजिटल रुपया का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है.

कैश रखने वाले लोगों के लिए सबसे जरूरी बात क्या है?

अगर आपके पास घर में कैश है तो सिर्फ इस वजह से उसे घबराकर बैंक में जमा करने या डिजिटल रुपये में बदलने की जरूरत नहीं है कि डिजिटल रुपया का इस्तेमाल बढ़ रहा है. अभी उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में 2016 जैसी नई नोटबंदी की घोषणा नहीं है. डिजिटल रुपया को नोटों का तत्काल रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया गया है.

बल्कि मौजूदा मॉडल में डिजिटल रुपया एक अतिरिक्त डिजिटल माध्यम की तरह विकसित किया जा रहा है. इसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए यूपीआई के साथ इंटरऑपरेबिलिटी भी जोड़ी गई है. लेकिन एक बदलाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अगर प्रोग्रामेबल डिजिटल मनी का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं में बड़े स्तर पर बढ़ता है, तो लाभार्थियों के लिए पैसा मिलने और खर्च करने का तरीका पहले से अलग हो सकता है.

यानी आने वाले समय की बहस सिर्फ यह नहीं होगी कि कैश रहेगा या नहीं. असली सवाल यह होगा कि डिजिटल पैसे पर कौन से नियम लागू होंगे, उसका इस्तेमाल कहां किया जा सकेगा और उसका रिकॉर्ड किस तरह बनेगा.

प्राइवेसी और निगरानी का सवाल भी अहम है

डिजिटल रुपये के बढ़ते इस्तेमाल के साथ एक और मुद्दा सामने आता है और वह है प्राइवेसी. कैश और डिजिटल ट्रांजेक्शन में एक बुनियादी फर्क यह है कि डिजिटल भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड छोड़ता है. इसलिए डिजिटल रुपये की व्यवस्था में सुविधा के साथ डेटा सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और ट्रांजेक्शन प्राइवेसी भी महत्वपूर्ण विषय बन जाते हैं. आरबीआई ने डिजिटल रुपये के डिजाइन में प्राइवेसी, ऑफलाइन भुगतान और सुरक्षा जैसी चुनौतियों पर काम करने की जरूरत को अपने सीबीडीसी दस्तावेजों में शामिल किया है.इसलिए डिजिटल रुपया की कहानी को सिर्फ कैश की जगह मोबाइल में पैसा आने की कहानी मानना अधूरा होगा.

तो क्या फिर से नोटबंदी होगी?

उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर फिलहाल ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि 2016 की तरह पुराने नोटों को बंद करके नई नोटबंदी की जा रही है. हां, डिजिटल रुपये का प्रयोग तेजी से विस्तार पा रहा है. जनवरी 2026 तक रिटेल सीबीडीसी पायलट में 13 करोड़ संचयी लेनदेन और 92 लाख भाग लेने वाले यूजर्स दर्ज किए गए थे. मार्च में करीब एक करोड़ यूजर्स के ऑनबोर्ड होने की जानकारी दी गई. अगस्त 2026 में सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी व्यवस्था को दो और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया गया.

इसलिए अभी सबसे सही तस्वीर यह है कि देश में नोटबंदी की घोषणा नहीं, बल्कि पैसे के डिजिटल रूप का प्रयोग और विस्तार हो रहा है.आम आदमी के लिए इसका मतलब यह है कि फिलहाल अपने कैश को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन डिजिटल रुपये के बढ़ते इस्तेमाल पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि इसका असर आगे सिर्फ पेमेंट करने के तरीके पर नहीं, बल्कि सरकारी सब्सिडी और तय उद्देश्य वाले पैसों के इस्तेमाल पर भी पड़ सकता है.

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