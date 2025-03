हैदराबाद में खेले गए SRH Vs LSG के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की ऐतिहासिक जीत के बाद 'प्रिंस यादव' वो एक नाम बन गए हैं, जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं. यादव के विषय में रोचक यह रहा कि इंडियन प्रीमियर लीग में काफी उम्मीदों के साथ आए प्रिंस दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले मैच में बल्लेबाजों से कुछ इस हद तक पिटे कि न केवल उनका मनोबल टूटा. बल्कि उन्हें आईपीएल और उसकी वास्तविकता का भी बोध हो गया. उस मैच में प्रिंस में अपने 4 ओवर्स में 47 रन दिए थे.

दिल्ली के खिलाफ हुए उस मैच के बाद मान लिया गया था कि अब शायद ही टीम उन्हें मौका दे. लेकिन लखनऊ प्रबंधन ने उनपर अपना भरोसा बरकरार रखा और उन्हें दूसरा मौका दिया जिसे भुनाने में वो पूरी तरह कामयाब रहे.

प्रिंस ने गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेल में अपना सबसे प्रेरणादायक प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने 7.2 की प्रभावशाली इकॉनमी के साथ 4-0-29-1 के आंकड़े हासिल किए. प्रिंस ने जिस तरह से हैदराबाद के खिलाफ हुए मैच में ट्रैविस हेड का विकेट लिया क्रिकेट के तमाम जानकार खुद को उनकी तारीफ से रोक नहीं पा रहे हैं.

ट्रैविस हेड, जिनके विषय में माना यही जा रहा था कि अगर वो पिच पर हैं, तो SRH 200 का आंकड़ा बड़ी ही आसानी से पार कर लेगी मगर जिस रणनीति को ध्यान में रखकर प्रिंस ने गेंद डाली वो कामयाब हुई और प्रिंस, हेड का विकेट लेने में कामयाब हुए.

You miss, I hit 🎯



Prince Yadav gets the huge wicket of Travis Head as his maiden #TATAIPL dismissal 👏



Updates ▶ https://t.co/X6vyVEuZH1#SRHvLSG | @LucknowIPL pic.twitter.com/VT3yLLlN9J