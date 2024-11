IPL 2025 Mega Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की नीलामी को लेकर हर क्रिकेट प्रेमी उत्सुक हैं. सभी जानना चाहते हैं कि कौन सी टीम किस पर दांव खेल रही है. नीलामी 24-25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दाह में होगी, जिसके लिए 1,574 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

IPL 2025 Mega Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मेगा नीलामी की तारीख घोषित हो चुकी है. सऊदी अरब के जेद्दाह शहर के Abady Al Johar Arena में 24-25 नवंबर को सभी आईपीएल टीमें अपनी-अपनी पसंद के क्रिकेटर चुनने के लिए बोली लगाएंगी. इससे पहले सभी क्रिकेट प्रेमी जानने को उत्सुक हैं कि किन प्लेयर्स पर दांव खेला जा रहा है. आईपीएल 2025 की नीलामी (IPL 2025 Player Auction) के लिए प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन मंगलवार (5 नवंबर) को बंद हो गया है. आईपीएल टीमों के पास प्लेयर रिटेंशन (IPL Player Retentions) के बाद कुल 204 क्रिकेटरों के लिए जगह बची हुई है, जिन पर अपना भाग्य आजमाने के लिए कुल 1,574 क्रिकेटरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें 1,165 भारतीय क्रिकेटर हैं, जबकि 409 विदेशी क्रिकेटरों ने दावा ठोका है.

320 कैप्ड प्लेयर्स हैं रजिस्ट्रेशन लिस्ट में

BCCI के मुताबिक, आईपीएल की मेगा नीलामी की रजिस्ट्रेशन लिस्ट में शामिल 1,574 प्लेयर्स में केवल 320 कैप्ड प्लेयर्स (इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके क्रिकेटर) शामिल हैं, जबकि 1,224 अनकैप्ड प्लेयर्स और एसोसिएट देशों के 30 प्लेयर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन दुनिया की इस सबसे प्रीमियम टी20 लीग की नीलामी के लिए कराया है.

472 क्रिकेटर पिछले IPL सीजन का थे हिस्सा

रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्लेयर्स में से 472 ऐसे हैं, जो IPL 2024 में किसी न किसी टीम के 25 मेंबर्स वाले पूल का हिस्सा थे. इनमें 48 भारतीय कैप्ड प्लेयर्स, 272 विदेशी कैप्ड प्लेयर्स व 152 भारतीय अनकैप्ड प्लेयर्स शामिल हैं. इनके अलावा 3 अनकैप्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे भी हैं, जो इससे पहले कभी न कभी आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं. रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 965 भारतीय अनकैप्ड और 104 अनकैप्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स में सबसे ज्यादा उत्सुकतता

रजिस्ट्रेशन लिस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें 409 विदेशी खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें सबसे ज्यादा 76 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के हैं. उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के 71, इंग्लैंड के 52, न्यूजीलैंड के 39, वेस्टइंडीज के 33, अफगानिस्तान व श्रीलंका के 29-29, अमेरिका के 10 प्लेयर्स ने दावा ठोका है. बांग्लादेश के 13, आयरलैंड के 9, कनाडा के 4, नीदरलैंड्स के 12, जिम्बाब्वे के 8, स्कॉटलैंड के 2, यूएई और इटली के 1-1 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन हुआ है.

25 खिलाड़ियों का पूल बनाना है हर टीम को

आईपीएल की हर टीम को अपने पास अधिकतम 25 खिलाड़ियों का पूल बनाना है. रिटेंशन प्रोसेस के बाद 10 टीमों ने 46 खिलाड़ियों को अपने पास रोका है. ऐसे में नीलामी के लिए टीमों के पास 204 स्लॉट्स बचे हुए हैं, जिनमें 70 स्लॉट पर विदेशी क्रिकेटर चुनना अनिवार्य है. इस बोली से चुने गए प्लेयर्स के साथ ही टीमों को अगले 3 साल तक आईपीएल में अपना जलवा दिखाना होगा.

रिटेंशन में यह रहा है खास

558.5 करोड़ रुपये की रकम खर्च की है टीमों ने रिटेंशन में 46 क्रिकेटरों को अपने पास रोकने के लिए.

Sunrisers Hyderabad ने विकेटकीपर-बल्लेबाज Heinrich Klaasen को 23 करोड़ रुपये में रोका है.

Virat Kohli को रोकने के लिए Royal Challengers Bengaluru ने उन्हें 21 करोड़ रुपये दिए हैं.

Nicholas Pooran को Lucknow Super Giants ने भी अपने पास रखने के लिए 21 करोड़ रुपये खर्चे हैं.

Mumbai Indians ने महज 75 करोड़ रुपये में Team India के 5 चर्चित चेहरे अपने नाम कर लिए हैं.

मुंबई इंडियंस ने Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Rohit Sharma और Tilak Varma को रोका है.

यह है नीलामी से पहले का खास गणित

120 करोड़ रुपये का पर्स हर टीम को मिला था. रिटेंशन के बाद नीलामी के लिए 641.5 करोड़ रुपये टीमों के पास हैं.

110.5 करोड़ रुपये Punjab Kings के पास सबसे ज्यादा बचे हुए हैं. साथ में 4 कैप्ड प्लेयर्स को RTM कर सकती है.

41 करोड़ रुपये का सबसे कम पर्स Rajasthan Royals के पास 6 प्लेयर्स रिटेन करने के बाद बाकी बचा है.

51 करोड़ रुपये Shahrukh Khan की Kolkata Knight Riders के पास भी 6 प्लेयर रिटेन करके बचे हुए हैं.

45 करोड़ रुपये मुंबई इंडियंस के पास बचे हुए हैं. साथ ही एक अनकैप्ड प्लेयर को वे RTM कर सकते हैं.

55 करोड़ रुपये MS Dhoni की Chennai Super Kings के पास एक अनकैप्ड प्लेयर RTM करने के साथ बचे हैं.

73 करोड़ रुपये Delhi Capitals के पास बाकी हैं. साथ में 2 प्लेयर्स को राइट टू मैच (RTM) करने का मौका है.

83 करोड़ रुपये RCB के पास बचे हुए हैं. साथ में 3 प्लेयर्स को RTM करने का मौका भी विराट कोहली की टीम पर है.

69 करोड़ रुपये LSG के पास बाकी हैं. साथ में वो एक कैप्ड प्लेयर को RTM के जरिये अपने पास रख सकती है.

45 करोड़ रुपये SRH के पास बचे हुए हैं. साथ में उसे 1 अनकैप्ड प्लेयर को RTM करने का मौका भी मिलेगा.

69 करोड़ रुपये Gujarat Titans के पास बाकी हैं. उसे भी 1 कैप्ड प्लेयर को RTM करने का मौका मिलेगा.

00 RTM अब KKR और राजस्थान रॉयल्स के पास बाकी है. दोनों टीम अपना कोटा इस मामले में खो चुकी हैं.

किस समय शुरू होगी नीलामी और कहां देखें लाइव

यदि आप जानना चाहते हैं कि IPL 2025 की नीलामी किस समय (What will be the live timings for the IPL 2025 mega auction) शुरू होगी और इसे किस चैनल पर लाइव कैसे देखेंगे (Which TV channels will live telecast IPL 2025 mega auction), क्या ये ऐप पर लाइव स्ट्रीम (How to watch live streaming of IPL 2025 mega auction) होगी तो चलिए हम ये सब जानकारी आपको बताते हैं. IPL 2025 की नीलामी 24 नवंबर यानी रविवार को सुबह 11 बजे से ही शुरू हो जाएगी. इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा. साथ ही आप इसे Jio Cinema App और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकते हैं.

