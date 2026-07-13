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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

ओरिजिनल अमेरिकी ब्रांड क्यों रह गया पीछे और भारत का वुडलैंड बन गया किंग, जानिए ग्राहकों की नब्ज पकड़ने का वो सीक्रेट फॉर्मूला

Masterstroke that turned tide for Woodland: बिजनेस में एक बात तो है कि कोई प्रोडक्ट या आइडिया सिर्फ पहला या ओरिजिनल होना काफी नहीं होता. अमेरिकी ब्रांड टिमबरलैंड के मुकाबले भारतीय ब्रांड वुडलैंड इसका जबरदस्त उदाहरण है. वुडलैंड ने कैसे ग्राहकों की नब्ज पहचानी और दिग्गज फुटवियर ब्रांड बन गया.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 13, 2026, 11:03 AM IST

ओरिजिनल अमेरिकी ब्रांड क्यों रह गया पीछे और भारत का वुडलैंड बन गया किंग, जानिए ग्राहकों की नब्ज पकड़ने का वो सीक्रेट फॉर्मूला

ओरिजनल ब्रांड को कैसे भारतीय ब्रांड ने किया फेल (फोटो एआई)

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  • वुडलैंड का ग्राहकों को रिझाने का फॉर्मूला क्या था?
  • वुडलैंड की जादुई स्टार्टअप रणनीति क्या थी?
  • भारतीय ब्रांड वुडलैंड की सफलता का सीक्रेट क्या है?
  • वुडलैंड ने अमेरिकी ब्रांड को कैसे पछाड़ा? 
  • वुडलैंड के 'किंग' बनने की कहानी 

अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट एकदम ओरिजिनल और अनोखा है, तो वह बाजार में सुपरहिट हो ही जाएगा. लेकिन कड़ा सच यह है कि मार्केट हमेशा पहले आने वाले को इनाम नहीं देता, बल्कि उसे इनाम देता है जो अपने ग्राहकों के मिजाज को बेहतर समझता है. बिजनेस कोच डॉ. विवेक बिंद्रा ने इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया है कि कैसे एक विदेशी ओरिजिनल ब्रांड टिमबरलैंड भारत में संघर्ष करता रह गया, जबकि उसके आइडिया को अपनाकर बना भारतीय ब्रांड वुडलैंड हर घर की पसंद बन गया.

जब ओरिजिनल आइडिया पर क्यों भारी पड़ गई ग्राहकों की समझ?

क्या आप भी मानते हैं कि जो कंपनी किसी प्रोडक्ट को सबसे पहले दुनिया के सामने लाती है, वो हमेशा नंबर वन रहती है? अगर हां, तो आपको टिमबरलैंड और वुडलैंड की यह कहानी जरूर जाननी चाहिए. पैरेंट कंपनी एरो ग्रुप ने जब भारत में देखा कि रफ-एंड-टफ लेदर शूज की एक बड़ी डिमांड खड़ी हो रही है, तो उन्होंने मौके को पहचाना. कनाडा और रूस जैसे ठंडे देशों में एक्सपोर्ट होने वाले मजबूत जूतों के अनुभव का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत में वुडलैंड ब्रांड को लॉन्च किया. वहीं दूसरी तरफ, अमेरिकी ब्रांड टिमबरलैंड अपने ग्लोबल रूतबे के बावजूद भारत के आम ग्राहकों से वह कनेक्शन नहीं बना पाया जो वुडलैंड ने बेहद आसानी से बना लिया.

ओरिजनल ब्रांड को कैसे भारतीय ब्रांड ने किया फेल (2)

क्यों फेल हुआ टिमबरलैंड और कैसे छा गया वुडलैंड?

टिमबरलैंड एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नाम था, लेकिन जब बात भारत के मिडिल क्लास और युवाओं की आई तो उनके जूतों की कीमत और उनकी डिजाइनिंग भारतीय मार्केट के हिसाब से पूरी तरह फिट नहीं बैठ रही थी. वुडलैंड ने यहीं पर मास्टरस्ट्रोक खेला. उन्होंने भारतीयों के एडवेंचर और रफ-एंड-टफ लाइफस्टाइल को समझा. वुडलैंड ने ऐसे जूते तैयार किए जो न सिर्फ दिखने में कड़क और मजबूत थे, बल्कि भारतीय सड़कों, धूल और कीचड़ को झेलने के लिए ही बने थे. उन्होंने अपने जूतों को 'आउटडोर एडवेंचर' लाइफस्टाइल से जोड़ दिया, जिससे कॉलेज जाने वाले युवाओं और नौकरीपेशा लोगों को लगा कि यह जूता सालों-साल उनका साथ निभाएगा.

आम ग्राहकों की जेब और मानसिकता का असली गणित क्या था?

इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा छिपा हुआ पहलू यह है कि भारतीय ग्राहक किसी भी ब्रांड का टैग देखकर तुरंत पैसे नहीं निकालता, वह पहले पैसा वसूल (Value for Money) देखता है. टिमबरलैंड के शोरूम्स और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आम भारतीय को बहुत महंगी और दूर की कौड़ी लगती थी. इसके विपरीत, वुडलैंड ने अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स खोले, मॉल में अपनी पहुंच बढ़ाई और जूतों की कीमत को इस तरह सेट किया कि वह प्रीमियम भी लगे और पहुंच से बाहर भी न हो. यह रणनीति इतनी सटीक बैठी कि लोगों के लिए वुडलैंड का मतलब ही मजबूत लेदर शूज हो गया.

नए उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा सबक

बिजनेस कोच बिंद्रा कहते हैं कि अगर आप साल 2026 में कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख है. अपने प्रोडक्ट को दुनिया का सबसे अनोखा प्रोडक्ट बनाने की जिद में मत रहिए. इसके बजाय अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाइए कि आपके टारगेट कस्टमर की असल जरूरत और समस्या क्या है. अगर आप किसी बड़े ब्रांड के आइडिया को लेकर भी मार्केट में उतरते हैं, लेकिन आपकी सर्विस, प्राइसिंग और ग्राहकों की समझ उससे बेहतर है, तो आप ओरिजिनल ब्रांड को भी पछाड़ सकते हैं. बिजनेस में जीत हमेशा उसकी होती है जो कस्टमर के दिल और दिमाग के सबसे करीब पहुंच पाता है.

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