NZ से भारत ने जीती लगातार 6 टी20 सीरीज, फिर गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को क्यों दी चेतावनी? जानें कब-कब खेली गई सीरीज

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 6 टी20 सीरीज जीतने के बाद भी गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को चेतावनी दी है. टीम इंडिया ने 3-2 से सीरीज जीत ली है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसे टीम इंडिया ने 3-2 से जीत लिया है. इस सीरीज में टीम इंडिया ने लगातार शुरुआती तीन मैच जीत लिए थे, लेकिन फिर बाद में मेजबान टीम ने कमबैक किया और लगातार दो मैच जीते और क्लीन स्वीप से भी बचा लिया. अब ऐसे में टीम इंडिया एक महीने के ब्रेक पर रहेगी, लेकिन भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को चेतावनी दी है. टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 6 टी20 सीरीज में जीती है. अब टीम इंडिया को अगली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी मैच रविवार 1 नवंबर को खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत लिया है. टीम इंडिया ने शुरुआती तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज पर अजेय बढ़त बना ली थी, लेकिन आखिरी दो मैचों में टीम इंडिया ने ढील छोड़ दी, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा और टीम क्लीन स्वीप नहीं कर सकी.

गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को क्यों दी चेतावनी?

न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा, "हम जानते हैं कि हम ज्यादा T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और अब हमारे पास एक महीने की छुट्टी है. इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम फिट रहें और श्रीलंका दौरे के लिए अच्छी तैयारी करें. हम किसी भी विरोधी को हल्के में नहीं ले सकते हैं. हमें एक टीम के रूप में आगे बढ़ना होगा, एक टीम की तरह सोचना होगा और एक टीम की तरह खेलना होगा."

दरअसल, गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो टी20 को देखते हुए भारतीय खिलाड़ियों को चेतावनी दी है कि वो श्रीलंका को हल्के में न ले और सीरीज के लिए पूरी तैयारी करें. दरअसल, भारतीय टी20 टीम अब एक महीने की छुट्टी पर रहेगी और दिसंबर के आखिरी में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी. इसी वजह से कोच ने खिलाड़ियों को सलाह दी है कि वो खुद को फिट रखे और किसी भी टीम को हल्के में न लें.

गौतम गेभीर ने न्यूजीलैंड सीरीज को लेकर कहा, "इस पूरी सीरीज में आप लोगों ने काफी मेहनत की है. हम इसपर गर्व कर सकते हैं. हम सीरीज जीते हैं और वो भी तब जब हमारे पास सिर्फ एक दिन का समय था. न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम को उसके घर पर हराना एक बड़ी उपलब्धि है. हम सबको इसपर गर्व होना चाहिए."

भारत ने लगाया टी20 सीरीज जीतने का खास 'सिक्स'

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने लगातार 6 टी20 सीरीज जीत ली है. साल 2019 से 2026 तक भारतीय टीम ने ये कारनामा किया है. साल 2019 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था. उस समय दोनों टीमें ने 5 मैचों की सीरीज खेली थी, जिसे टीम इंडिया ने 5-0 से जीती थी और कीवी को उसके घर पर क्लीन स्वीप कर दिया था. उसके बाद 2021 में भी भारत ने 3-0 से न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप किया था. उसके बाद साल 2022 में भारतीय टीम ने दोबारा न्यूजीलैंड का दौरा किया, जहां टीम इंडिया ने 1-0 से सीरीज जीती, जबकि एक मैच रद्द हुआ और एक मैच टाई हुआ था.

उसके बाद साल 2022 में ही न्यूजीलैंड की टीम भारत आई और टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज जीती. फिर साल 2025 में एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम भारत आई और इस बार टीम इंडिया 4-1 से सीरीज जीती. फिर अब 2026 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और इस बार टीम इंडिया ने 3-2 से सीरीज जीती. इस तरह टीम इंडिया ने लगातार 6 टी20 सीरीज जीती है.

7 साल बाद न्यूजीलैंड में भारत को मिली हार

न्यूजीलैंड की सरजमीं पर खेलते हुए भारतीय टीम एकतरफा अजेय बढ़त बनाए हुए थी. दरअसल, साल 2019 से लेकर 2026 तक टीम इंडिया न्यूजीलैंड में एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन सीरीज का चौथे मैच में कीवी टीम ने जीत दर्ज की है और इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. 2019 से 2026 तक तीन बार भारत ने न्यूजीलैंड का दौरा किया और इस दौरान कुल 11 मैच खेले गए, जिसमें टीम ने 9 मैचों में जीत हासिल की है और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं. हालांकि, दोनों टीमों के बीच एक सुपर ओवर खेला गया था, जिसे भारतीय टीम ने जीता था.

टी20 इतिहास में अब तक कितनी बार हुई भारत-न्यूजीलैंड की सीरीज?

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत 17 फरवरी 2005 में हुई थी और पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. वहीं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2009 में दो मैचों की टी20 सीरीज खेली गई. ये दोनों देशों के बीच पहली टी20 सीरीज थी. इस सीरीज को न्यूजीलैंड ने 2-0 से जीत ली थी. उसके बाद 2012 में न्यूजीलैंड की टीम भारत आई और दो मैचों की सीरीज हुई, लेकिन इस बार भी कीवी टीम ने 1-0 से सीरीज जीत ली, जबकि सीरीज का एक मैच रद्द हो गया था.

उसके बाद साल 2017-18 में 3 मैचों की सीरीज खेली गई और टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज जीत ली. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने पहली बार टी20 सीरीज जीती थी. उसके बाद 2018-19 में न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज जीती थी, लेकिन फिर साल 2019-20 से 2026 तक भारत ने लगातार 6 सीरीज जीती. इस तरह भारत और न्यूजीलैंड के बीच 10 टी20 सीरीज खेली गई है, जिसमें भारत ने 7 सीरीज जीती और न्यूजीलैंड ने 3 सीरीज जीती है.

अब कब खेलेगी टीम इंडिया?

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद भारतीय टी20 टीम एक महीने की छुट्टी पर रहेगी. अब टीम इंडिया को अगली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेलनी है. भारतीय सरजमीं पर होने वाली तीन मैचों की सीरीज की शुरुआत 22 दिसंबर से होगी. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 22 दिसंबर, दूसरा टी20 24 दिसंबर और तीसरा टी20 27 दिसंबर को खेला जाएगा.