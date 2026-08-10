FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कल का मौसम, 11 अगस्त: दिल्ली में होती रहेगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम पर IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 11 अगस्त: दिल्ली में होती रहेगी हल्की बारिश, जानिए नोएडा-गुरुग्राम पर IMD का वेदर अपडेट

'वापस नहीं लौटे तो...', अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अर्जी पर बंगाल सरकार की दलील, SC ने क्यों नहीं मानी?

'वापस नहीं लौटे तो...', अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अर्जी पर बंगाल सरकार की दलील, SC ने क्यों नहीं मानी?

ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स का खुफिया डेटा चीन पहुंचा! रॉयल नेवी के ड्रोन कैमरे ने कैसे किया खेल?

ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स का खुफिया डेटा चीन पहुंचा! रॉयल नेवी के ड्रोन कैमरे ने कैसे किया खेल?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track

Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track

बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर

बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर

कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स

कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

अमेरिका के 100% टैरिफ हथियार में भारत कैसे फंसेगा? क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानिए किसकी जेब कटेगी?

Russian oil tariff impact on India: अमेरिकी सीनेट ने रूस प्रतिबंध विधेयक पास किया है, जिसमें बड़े रूसी ऊर्जा खरीदारों पर 100% तक टैरिफ का अधिकार है. भारत के लिए खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि जुलाई में रूसी तेल कुल आयात का करीब 55.5% था. हालांकि कानून अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 10, 2026, 10:28 AM IST

अमेरिका के 100% टैरिफ हथियार में भारत कैसे फंसेगा? क्या महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? जानिए किसकी जेब कटेगी?

रूस का तेल vs अमेरिका का टैरिफ!-क्या महंगा होगा पेट्रोल? (फोटो सोशल मीडिया)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • अमेरिका ने रूस पर शिकंजा कसा
  • भारत पर टैरिफ का खतरा बढ़ा
  • रूसी तेल खरीद रिकॉर्ड स्तर पहुंची
  • पेट्रोल डीजल पर बढ़ सकता दबाव
  • तेल सप्लाई बदलना आसान नहीं

भारत में पेट्रोल पंप पर खड़ी कार से लेकर घर की रसोई तक, तेल की कीमत का असर पहुंचता है. अब अमेरिका से आया एक नया फैसला इस पूरी कड़ी को फिर से हिला सकता है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अमेरिकी सीनेट ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाला Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026 पास कर दिया है. इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने की ताकत देने का प्रावधान है. भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार इस प्रावधान के दायरे में आ सकते हैं. हालांकि अभी इसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलनी है और उसके बाद ही यह कानून बन पाएगा.  

सबसे अहम बात यह है कि इसका असर सिर्फ भारत-अमेरिका व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा. अगर रूसी तेल की सप्लाई पर बड़ा अंकुश लगा तो पूरी दुनिया के क्रूड मार्केट में कीमतें बढ़ने का दबाव बन सकता है. इसका असर आखिरकार पेट्रोल, डीजल, माल ढुलाई और महंगाई के रास्ते आम परिवार के बजट तक पहुंच सकता है.

अमेरिकी सीनेट ने क्या पास किया है?

अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के वोट से Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026 को मंजूरी दी. इस विधेयक का मकसद रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ाना है, ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए उसकी आर्थिक क्षमता कमजोर हो.

Fortune के मुताबिक विधेयक के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के बड़े ऊर्जा खरीदार देशों से आने वाले आयात पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं. इसमें भारत और चीन संभावित रूप से सबसे अहम देशों में हैं. राष्ट्रपति के पास कुछ परिस्थितियों में टैरिफ घटाने या छूट देने का अधिकार भी रहेगा.  यानी अभी यह कहना सही नहीं होगा कि भारत पर 100% टैरिफ लग चुका है. फिलहाल खतरा एक संभावित अधिकार का है. बिल को प्रतिनिधि सभा से पारित होना है और उसके बाद प्रशासन को यह तय करना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए.

भारत के लिए रूसी तेल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया?

इस कहानी का असली दबाव तेल की कीमत से ज्यादा भारत की सप्लाई सिक्योरिटी पर है. रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और यूरोपीय खरीदारों के हटने से रूसी क्रूड पर भारी डिस्काउंट मिलने लगा. भारतीय रिफाइनरियों ने इस मौके का इस्तेमाल किया और रूस से खरीद तेजी से बढ़ाई.

Kpler के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में भारतीय रिफाइनरियों ने रिकॉर्ड करीब 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी क्रूड खरीदा. यह भारत के कुल क्रूड आयात का करीब 55.5% था. 2024 में रूसी क्रूड की औसत आपूर्ति करीब 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन रही थी. यही बदलाव भारत के लिए आज की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. अगर रूसी तेल अचानक कम करना पड़े तो इतनी बड़ी मात्रा को तुरंत किसी दूसरे देश से बदलना आसान नहीं होगा.

भारत करीब 88% से 90% क्रूड आयात करता है

भारत की परेशानी को समझने के लिए एक आंकड़ा काफी है. संसद में मार्च 2026 में दिए गए पेट्रोलियम मंत्रालय के जवाब के मुताबिक भारत की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में लगभग 88% रही. PRS India के 2026-27 विश्लेषण में भी भारत की क्रूड जरूरत का करीब 85% आयात होने की बात दर्ज है. अलग-अलग स्रोतों और गणना के आधार पर आंकड़ा बदलता है, लेकिन तस्वीर साफ है कि भारत घरेलू तेल उत्पादन के भरोसे नहीं चल सकता.  

इसलिए रूसी तेल पर दबाव का मतलब सिर्फ रूस को नुकसान नहीं है. भारत को भी वैकल्पिक सप्लायर तलाशने पड़ेंगे और अगर दुनिया के बाजार में उसी समय क्रूड महंगा हुआ तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है.

Kpler ने किस खतरे की तरफ इशारा किया?

Kpler के एनालिस्ट Sumit Ritolia के मुताबिक अभी इस कदम से भारत और चीन में रूसी तेल की सप्लाई तुरंत रुकने की संभावना नहीं है. असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी प्रशासन कानून बनने के बाद इसे कितनी आक्रामकता से लागू करता है और क्या छूट या waiver दिए जाते हैं.  

Ritolia का एक अहम संकेत यह है कि रूसी तेल को मौजूदा मात्रा में जल्दी बदलना मुश्किल होगा. अगर रूसी सप्लाई में बड़ा कट आता है तो सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑयल बैलेंस के लिए भी दबाव बढ़ सकता है. इससे अंतरराष्ट्रीय क्रूड कीमतों में तेजी का जोखिम पैदा होगा.   यही वह छिपा हुआ एंगल है जिसे आम आदमी को समझना चाहिए. खतरा सिर्फ यह नहीं है कि भारत रूस से महंगा तेल खरीदेगा. खतरा यह भी है कि भारत को ज्यादा कीमत पर दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़े और साथ ही दुनियाभर में क्रूड महंगा हो जाए.

क्या पेट्रोल और डीजल तुरंत महंगा हो जाएगा?

फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी. भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रूड के आधार पर तय नहीं होतीं. इसमें रिफाइनिंग लागत, रुपये की डॉलर के मुकाबले स्थिति, टैक्स, मार्केटिंग मार्जिन और सरकारी नीतियों समेत कई चीजें शामिल होती हैं. इसलिए अगर अमेरिकी कानून आगे बढ़ता भी है तो अगले दिन पेट्रोल पंप पर कीमत दोगुनी होने जैसा सीधा असर नहीं होगा. लेकिन अगर इससे रूसी क्रूड की उपलब्धता घटती है और ग्लोबल ऑयल कीमतें लगातार ऊपर जाती हैं, तब भारत के लिए दबाव बढ़ सकता है.

महंगे तेल का असर सिर्फ कार या बाइक तक सीमित नहीं रहता. ट्रक का डीजल महंगा होने पर माल ढुलाई महंगी हो सकती है. इसका असर सब्जी, फल, दूध, किराना और ई-कॉमर्स डिलीवरी तक में दिखाई दे सकता है. यानी तेल महंगा होने की कहानी धीरे-धीरे पूरे घरेलू बजट में घुसती है.

भारत के सामने दूसरी बड़ी चिंता अमेरिका को होने वाला निर्यात

इस मामले में भारत के सामने एक अजीब स्थिति है. एक तरफ सस्ता रूसी तेल भारत की रिफाइनिंग और ऊर्जा जरूरतों के लिए फायदेमंद है, दूसरी तरफ अमेरिका भारत का बड़ा निर्यात बाजार है.

अगर अमेरिकी प्रशासन भारत पर ऊंचा टैरिफ लगाता है तो अमेरिका को भारतीय सामान बेचने वाली कंपनियों की लागत और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है. इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं. यानी भारत के सामने दो रास्तों के बीच संतुलन की चुनौती है. रूसी तेल छोड़ने का मतलब महंगी ऊर्जा और बढ़ा हुआ इंपोर्ट बिल हो सकता है, जबकि रूसी तेल खरीदते रहने पर अमेरिकी टैरिफ का खतरा बढ़ सकता है.

क्या भारत के पास रूसी तेल का विकल्प है?

हां, लेकिन सवाल सिर्फ विकल्प होने का नहीं बल्कि उसकी कीमत और उपलब्धता का है.फॉर्च्यून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार  भारत रूस के अलावा Iraq, Saudi Arabia, UAE, United States, Kuwait, Venezuela और अफ्रीकी देशों से भी क्रूड खरीदता है. यानी भारत पूरी तरह सिर्फ रूसी तेल पर निर्भर नहीं है.  

लेकिन रूसी क्रूड की मौजूदा मात्रा को बहुत कम समय में दूसरे सप्लायर्स से बदलना मुश्किल हो सकता है. Kpler के Sumit Ritolia के मुताबिक यही सबसे बड़ा जोखिम है. अगर इतनी बड़ी मात्रा में रूसी तेल हटता है तो दुनिया के दूसरे उत्पादकों पर अतिरिक्त मांग आएगी और इससे ग्लोबल क्रूड मार्केट और टाइट हो सकता है.  भारत के लिए इसलिए सबसे व्यावहारिक रास्ता सप्लाई में विविधता बढ़ाना, अलग-अलग देशों से खरीद बढ़ाना और अमेरिकी प्रशासन से छूट हासिल करने की कोशिश करना हो सकता है.

आम आदमी के लिए असली चिंता क्या है?

इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ अमेरिका बनाम रूस या भारत बनाम अमेरिका की कहानी समझना गलती होगी. असली सवाल यह है कि अगले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार कितना स्थिर रहता है. अगर रूस से तेल का प्रवाह चलता रहता है और अमेरिका छूट या सीमित टैरिफ का रास्ता अपनाता है तो आम भारतीय उपभोक्ता पर तत्काल बड़ा असर नहीं भी पड़ सकता है. Kpler का मौजूदा आकलन भी यही बताता है कि रूसी क्रूड की सप्लाई तुरंत बाधित होने की संभावना कम है.  

लेकिन अगर प्रतिबंध आक्रामक तरीके से लागू होते हैं और रूसी तेल की बड़ी मात्रा बाजार से हटती है, तो क्रूड महंगा होने का खतरा बढ़ेगा. उस स्थिति में पेट्रोल-डीजल के साथ ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स और कई रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत पर भी दबाव आ सकता है.

इसलिए फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल की ग्लोबल कीमत, भारत के रूसी तेल आयात और अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता पर नजर रखना जरूरी होगा.

भारत के लिए अगली परीक्षा तेल की कीमत नहीं, तेल की उपलब्धता है

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यह है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब सिर्फ सस्ता तेल खरीदने से तय नहीं होगी. सप्लाई के कई स्रोत बनाए रखना उतना ही जरूरी हो गया है.

अमेरिकी सीनेट का यह विधेयक अभी कानून बनने की प्रक्रिया में है. आगे प्रतिनिधि सभा की भूमिका, ट्रंप प्रशासन की नीति, संभावित waivers और वैश्विक तेल बाजार की प्रतिक्रिया तय करेगी कि यह खतरा वास्तविक आर्थिक दबाव में कितना बदलता है.

आम आदमी के लिए फिलहाल सबसे अहम तीन संकेत हैं. पहला, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत. दूसरा, भारत कितना रूसी तेल खरीदता है. तीसरा, अमेरिका भारत जैसे बड़े खरीदारों के खिलाफ प्रस्तावित 100% टैरिफ अधिकार का इस्तेमाल करता है या नहीं. यही तीन चीजें तय करेंगी कि वाशिंगटन की यह सियासी हलचल सिर्फ सुर्खी बनकर रह जाती है या फिर आने वाले महीनों में भारतीय परिवार के मासिक बजट तक पहुंचती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
Indian Railways के टर्मिनल और टर्मिनस के बीच क्या है अंतर? समझें इन्हें क्यों कहा जाता है Dead End Track
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? लंबाई में भारत की गंगा को भी देती है टक्कर
कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स
कौन हैं Pranav Ilango? अमेरिका में पढ़ाई के लिए मिली ₹3.55 करोड़ की स्कॉलरशिप, Brown University में करेंगे ये कोर्स
करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
करोड़ों की घड़ियों के दीवाने हैं ये 5 स्टार क्रिकेटर, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम
IND vs SL Test में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में धोनी-विराट का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement