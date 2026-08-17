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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

1000 रुपये की बचत ऐसे बनाएगी करोड़पति! कंपाउंडिंग के ये 3 नियम जान लेंगे तो तिजोरियां होने लगेंगी ओवरफ्लो

How compounding helps build wealth: पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे समय देना उससे भी ज्यादा अहम है. कंपाउंडिंग की ताकत, जल्दी निवेश शुरू करने, नियमित निवेश और PPF व EPF जैसे विकल्पों के जरिए बड़ा फंड बनाने का तरीका क्या है चलिए एक्सपर्ट से समझते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 17, 2026, 12:32 PM IST

1000 रुपये की बचत ऐसे बनाएगी करोड़पति! कंपाउंडिंग के ये 3 नियम जान लेंगे तो तिजोरियां होने लगेंगी ओवरफ्लो

हर महीने थोड़े पैसे से कैसे बनेगा बड़ा फंड (फोटो एआई)

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  • समय पैसे की रफ्तार बढ़ाता है
  • जल्दी निवेश से बड़ा फंड
  • कंपाउंडिंग के तीन अहम नियम
  • PPF में 7.10 फीसदी ब्याज
  • EPF में 8.25 फीसदी ब्याज

आप हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे बचाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही रकम कई साल बाद कितनी बड़ी बन सकती है? असली फर्क सिर्फ निवेश की रकम नहीं, बल्कि उसे मिलने वाला समय करता है. कंपाउंडिंग इसी समय को पैसे की रफ्तार में बदलने का काम करती है.

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक समय के साथ पैसे की बढ़ती रफ्तार और कंपाउंडिंग के इसी गणित को समझाती है. रिपोर्ट में जल्दी निवेश शुरू करने, नियमित निवेश और PPF व EPF जैसे विकल्पों के जरिए बड़ा फंड तैयार करने पर जोर दिया गया है. चलिए इस रिपोर्ट के आधार पर सीए सुदेशना बसु से भी समझते हैं कि कंपाउंडिंग का 3 नियम क्या है जो अगर समझ लें तो आपकी तिजोरियां पैसे से ओवरफ्लो जरूर करेंगी.

कंपाउंडिंग में पैसा सिर्फ ब्याज नहीं कमाता

सीए सुदेशना कहती हैं कि कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझें तो इसमें आपके निवेश पर मिला रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगता है. शुरुआत में इसका असर छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे-जैसे साल गुजरते हैं, ब्याज पर ब्याज जुड़ने की वजह से रकम की रफ्तार तेज हो जाती है.

यही वजह है कि निवेश में देर करना कई बार ज्यादा रकम लगाने से भी महंगा पड़ सकता है. अगर कोई व्यक्ति कम उम्र में छोटी रकम से शुरुआत करता है और लंबे समय तक निवेश जारी रखता है तो उसके पास कंपाउंडिंग को काम करने के लिए ज्यादा समय होता है. यानी निवेश का सबसे ताकतवर साथी सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, समय है.

1000 रुपये से शुरुआत छोटी, असर बड़ा

कंपाउंडिंग के जरिए समय की ताकत समझाने के लिए छोटी रकम से निवेश शुरू करने की बात कही गई है. इसका मकसद यह बताना है कि बड़ा फंड बनाने के लिए शुरुआत में बहुत बड़ी रकम होना अनिवार्य नहीं है. 

सीए सुदेशना कहती हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय अभी कम है. वह हर महीने हजारों रुपये निवेश नहीं कर सकता. ऐसे में छोटी रकम से शुरुआत करके बाद में आमदनी बढ़ने के साथ निवेश बढ़ाया जा सकता है. असली गलती शुरुआत को लगातार टालते रहना है. यह खास तौर पर नौकरी शुरू करने वाले युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है. शुरुआती वर्षों में रकम छोटी होने के बावजूद लंबी अवधि कंपाउंडिंग को ज्यादा समय देती है.

जल्दी शुरुआत क्यों बनाती है बड़ा फंड?

सीए सुदेशना कहती हैं कि कंपाउंडिंग का पहला नियम ही जल्दी शुरुआत है. जितना लंबा निवेश का समय होगा, उतने ज्यादा चक्रों तक मूल रकम और उस पर मिला रिटर्न आगे बढ़ता रहेगा. यही कारण है कि 25 साल की उम्र में शुरू किया गया निवेश और 35 साल की उम्र में शुरू किया गया समान निवेश एक जैसा परिणाम नहीं देता. बाद में शुरुआत करने वाले को समान लक्ष्य हासिल करने के लिए अक्सर ज्यादा रकम लगानी पड़ सकती है.

इसका सीधा असर परिवार की वित्तीय योजना पर पड़ता है. रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए आखिरी समय में बड़ी रकम जुटाने के बजाय शुरुआत से छोटी रकम लगाना ज्यादा आसान हो सकता है.

नियमित निवेश है कंपाउंडिंग की असली ताकत

कंपाउंडिंग का दूसरा अहम नियम नियमित निवेश है. बाजार या ब्याज दरों की हर चाल का इंतजार करने के बजाय तय अंतराल पर निवेश करते रहना लंबी अवधि की रणनीति को मजबूत करता है. नियमित निवेश का फायदा यह भी है कि व्यक्ति अपनी आय के हिसाब से धीरे-धीरे रकम बढ़ा सकता है. उदाहरण के लिए वेतन बढ़ने पर निवेश की मासिक रकम बढ़ाई जा सकती है. यानी आज की छोटी बचत को कल की बड़ी वित्तीय सुरक्षा में बदलने के लिए अनुशासन जरूरी है. सिर्फ अच्छा रिटर्न खोजना काफी नहीं, निवेश को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है.

PPF और EPF में कंपाउंडिंग कैसे मदद करती है?

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में PPF और EPF को कंपाउंडिंग के जरिए बड़ा फंड बनाने वाले विकल्पों के रूप में शामिल किया गया है. मौजूदा समय में PPF पर जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के लिए 7.10 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है. वित्त मंत्रालय ने इस अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.  

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार PPF की अवधि 15 साल है और इसमें मिलने वाला ब्याज सालाना कंपाउंड होता है. इसलिए यह उन निवेशकों के लिए उपयोगी हो सकता है जो लंबी अवधि के लक्ष्य के लिए सुरक्षित और सरकार समर्थित विकल्प चाहते हैं.   दूसरी तरफ EPF नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट सेविंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है. पीआईपी की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25 फीसदी वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने की थी. इसलिए नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए EPF सिर्फ हर महीने कटने वाली रकम नहीं है. लंबे समय तक खाते में पैसा बने रहने पर उस पर मिलने वाला ब्याज भी भविष्य की रकम को बढ़ाता है.

कंपाउंडिंग के तीन नियम याद रखें

1-नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट का मुख्य संदेश तीन बातों में समझा जा सकता है. पहली बात, निवेश जितनी जल्दी शुरू हो उतना बेहतर.

2-दूसरी, निवेश में नियमितता बनाए रखना जरूरी है. तीसरी, निवेश को पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि कंपाउंडिंग अपना असर दिखा सके. 

3-इसके साथ एक चौथी बात भी बेहद महत्वपूर्ण है. रिटर्न की दर जितनी अहम है, उतना ही जरूरी है कि निवेशक बीच में बार-बार पैसा निकालकर कंपाउंडिंग की प्रक्रिया को न तोड़े.

यही वह हिस्सा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. बड़े फंड का रास्ता केवल ज्यादा कमाई से नहीं बल्कि लंबे समय तक सही वित्तीय अनुशासन से बनता है.

कंपाउंडिंग के दुश्मन कौन हैं?

कंपाउंडिंग की राह में सबसे बड़ी रुकावट निवेश शुरू करने में देरी हो सकती है. इसके बाद बार-बार निवेश रोकना, जरूरत न होने पर पैसा निकालना और छोटी अवधि के उतार-चढ़ाव से घबराकर रणनीति बदलना नुकसान पहुंचा सकता है.

महंगाई भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है. आज जो रकम बड़ी लगती है, कई साल बाद उसकी खरीदने की क्षमता कम हो सकती है. इसलिए सिर्फ रकम का बड़ा होना पर्याप्त नहीं है. निवेश का वास्तविक रिटर्न महंगाई को ध्यान में रखकर देखना चाहिए.

यहीं पर एक छिपा हुआ एंगल सामने आता है. कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि समय के साथ महंगाई से आगे निकलने की वित्तीय तैयारी भी है. हालांकि हर निवेश का रिटर्न और जोखिम अलग होता है, इसलिए किसी एक स्कीम को सभी के लिए सही नहीं माना जा सकता.

बड़ा फंड बनाने का आसान रास्ता क्या है?

अगर किसी व्यक्ति को 20 या 25 साल बाद बड़ा फंड चाहिए तो आखिरी वर्षों में अचानक भारी निवेश करने के बजाय जल्दी शुरुआत करना ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है. शुरुआत छोटी रकम से हो सकती है और आमदनी बढ़ने के साथ निवेश बढ़ाया जा सकता है.

PPF जैसे विकल्प लंबी अवधि के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जबकि नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF पहले से चल रही रिटायरमेंट सेविंग का आधार बनता है. इसके अलावा बाजार से जुड़े निवेशों में जाने वालों को जोखिम और लक्ष्य के अनुसार रणनीति बनानी चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है. यह समय, नियमित निवेश और रिटर्न के दोबारा निवेश से बनने वाला गणित है.

आज की छोटी रकम कल की बड़ी सुरक्षा बन सकती है

सीए सुदेशना कहती हैं कि कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सबक यही है कि निवेश की शुरुआत को परफेक्ट समय के इंतजार में टालना जरूरी नहीं. आपकी आमदनी कम है तो शुरुआत छोटी हो सकती है. आमदनी बढ़े तो निवेश बढ़ाया जा सकता है.

PPF में मौजूदा 7.10 फीसदी दर और EPF के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की 8.25 फीसदी अनुशंसित दर यह दिखाती है कि लंबी अवधि के बचत विकल्पों में नियमित योगदान और समय का महत्व कितना बड़ा है. हालांकि ब्याज दरें भविष्य में बदल सकती हैं और EPF दर हर वित्त वर्ष अलग से तय होती है. 

इसलिए अगर लक्ष्य रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य के किसी बड़े खर्च का है तो सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि हर महीने कितना निवेश कर सकते हैं. सवाल यह भी होना चाहिए कि आज से निवेश शुरू करने पर आपके पैसे को कितने साल मिल सकते हैं.

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