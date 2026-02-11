जानें कैसे बेशुमार दौलत का मालिक बन पहले अय्यशी फिर पागलपन पर उतरा Jeffrey Epstein

आइये जानें कैसे जेफरी एपस्टीन अपने अपराधों को आसान बना पाया साथ ही ये भी जानिये कि आखिर वो कौन कौन से तरीके थे जिनके बल पर उसने बेशुमार संपत्ति एकत्र की और वो कर दिखाया जो दुनिया के किसी भी आदमी के लिए एक हंसी ख्वाब है,

पैसे में बड़ी ताकत है. पैसा हो तो इंसान के बड़े से बड़े ऐब छिप जाते हैं. जेफ़री एपस्टीन जैसे शख्स की जिंदगी में भी पैसे ने बड़े बदलाव किये. कह सकते हैं कि जेफ़री एपस्टीन के पास ताकत और असर सिर्फ इसलिए था, क्योंकि उसके पास पैसा था. बेशुमार पैसा. जिसने दौलत और उसे चाहने वालों को भी अपनी ओर खींचा. उसकी दौलत ने ही उसके द्वारा किए गए जुर्मों को मुमकिन बनाया. जेफ़री एपस्टीन की मौत हुए आज एक लंबा वक़्त हो चुका है. लेकिन अब भी कुछ सवाल जस के तस हैं. सवाल जिनमें पूछा जा रहा है कि उसके पास इतना पैसा आया कैसे?

एपस्टीन कितना वैभवशाली था? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके साम्राज्य में कभी मैनहट्टन की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, दो आइलैंड और तीन प्लेन शामिल थे. ऐसी जिंदगी क्या सिर्फ़ एपस्टीन की फाइनेंशियल समझ का नतीजा थी या फिर इसके पीछे कहानी कुछ दूसरी और कहीं ज्यादा खतरनाक थी?

बता दें कि एपस्टीन पर ये आरोप भी लगे हैं कि उसने फाइनेंशियल जानकारी के नाम पर तमाम बड़े लोगों को न केवल ब्लैकमेल किया. बल्कि सिक्योरिटी सर्विस के लिए दिलचस्पी रखने वाले लोगों को फंसाने के लिए अपनी तरह के अलग हथकंडे अपनाए.

कुल कितनी संपत्ति का मालिक था जेफ़री एपस्टीन?

2019 में आत्महत्या से ठीक दो दिन पहले एपस्टीन द्वारा साइन किए हुए एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि किसी भी टैक्स और देनदारियों के पेमेंट से पहले उसकी संपत्ति की कीमत लगभग $580m थी. बताया जता है कि 1953 ट्रस्ट, जिसका नाम शायद उसके जन्म के साल के आधार पर रखा गया था. एक ट्रस्ट फंड था जिसमें उसके बेनिफिशियरी की पहचान छिपाने की इजाज़त थी.

इसका फाइनल वर्जन US डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस (DoJ) ने पिछले हफ़्ते पहली बार कुछ बदलावों के साथ जारी किया था और इसमें दिखाया गया था कि 40 से ज़्यादा लोगों को लाखों डॉलर विरासत में मिलने वाले थे, जिनमें घिसलेन मैक्सवेल नामक एक महिला जो एक पूर्व एक पूर्व ब्रिटिश सोशलाइट थी, भी शामिल थी. जिसे $10m मिलने वाले थे.

कहां से शुरू हुआ ये पूरा ड्रामा

जेफ़री एपस्टीन के अंत को समझने के लिए, हमें उसकी शुरुआत को समझना होगा. न्यूयॉर्क में जन्मे एपस्टीन को मैथ्स का जीनियस माना जाता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद वो कभी ग्रेजुएट नहीं हुआ. उन्होंने पढ़ाई के लिए पढ़ाई छोड़ दी, जी हां सही सुना आपने.

एपस्टीन ने बिना किसी क्वालिफिकेशन के टीनएज लड़कों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए बने एक स्कूल को जॉइन किया. बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में बना ये स्कूल ऐसा था जिसमें सिर्फ अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे.

कुछ समय बाद एपस्टीन को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी टीचिंग स्किल्स में कमी थी. इसके बाद एपस्टीन को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बड़ी कंपनी बेयर स्टर्न्स में काम मिला. जल्द ही एपस्टीन को इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया.

ये फैसला एलन 'ऐस' ग्रीनबर्ग नाम के एक व्यक्ति ने लिया था. इसकी और एपस्टीन की मुलाकात उसी स्कूल में हुई थी जहां एपस्टीन पढ़ाता था. बता दें कि इस व्यक्ति के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे.

माना जाता है कि यह एपस्टीन का पहला बड़ा ब्रेक था. एक ऐसा ब्रेक जिसने आने वाले कई सालों तक उनकी फाइनेंशियल हालत को सहारा दिया. एपस्टीन ने 5 साल तक मेहनत की, लेकिन 1981 में एक ट्रेडिंग वायलेशन के कारण बेयर स्टर्न्स छोड़ दिया, जिसके लिए कंपनी ने उन पर $2,500 का फाइन लगाया, जो आज के पैसों के हिसाब से लगभग $9,000 (£6,597) के बराबर है.

एपस्टीन ने उस समय रेगुलेटर्स को बताया था कि वह बाद में बेयर स्टर्न्स से एडवाइजर और लिमिटेड पार्टनर के तौर पर अपने काम के लिए कुल $200,000 प्रति वर्ष, वर्तमान में लगभग $710,000 (£520,501) कमा रहा था.

यहीं से एपस्टीन की प्राइवेसी को लेकर दीवानगी उसकी कमाई पर असर डालने लगी. 1981 के बाद उसने अपनी खुद की फर्म शुरू की जो लोगों और, कथित तौर पर, कई विदेशी सरकारों के लिए पैसे रिकवर करने में स्पेशलाइज़्ड थी, और उसे 1987 में उस समय के टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 'कंसल्टेंट' के तौर पर भी हायर किया गया था.

उसने 1989 में इसे छोड़ दिया, चार साल पहले यह पता चला कि यह एक पोंजी स्कीम है. उसने टावर्स में अपने रोल के लिए हर महीने $25,000 कमाए और उस पर $450m के फ्रॉड के लिए कभी कोई चार्ज नहीं लगा.

1988 में शुरू हुई जे एपस्टीन एंड कंपनी से उसकी मोटी कमाई होने लगी. एपस्टीन के अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन्स को US वर्जिन आइलैंड्स जोकि एक टैक्स हेवन माना जाता है, में बेस करने के बाद यह एंटिटी फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी बन गई. उन्होंने 2011 में सदर्न ट्रस्ट कंपनी भी शुरू की, जो बाद में उनकी इनकम का मुख्य सोर्स बन गई.

एपस्टीन ने कुल कमाए कितने पैसे? क्यों किया उसने ऐसा...

उसने अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू कमाया, वह कितना सही था, यह एपस्टीन की एक्टिविटीज़ पर मंडरा रहे बड़े सवालों में से एक है. उसने खुद को कंसल्टेंट बताकर दुनिया भर में फाइनेंशियल एडवाइजर, वकील और अकाउंटेंट से जुड़े रेगुलेशन से बचने की कोशिश ज़रूर की. फोर्ब्स के एक रिव्यू से पता चला कि एपस्टीन की गाड़ियों से मिलने वाली ज़्यादातर फीस दो लोगों ने दी.

बताया यह भी जाता है कि जे एपस्टीन एंड कंपनी ने US के अरबपति लेस वेक्सनर जो विक्टोरिया सीक्रेट के लंबे समय से बॉस थे के फाइनेंशियल मामलों को मैनेज किया. पता चला कि उन्होंने 2007 में अलग होने तक एपस्टीन को $200m दिए थे.

माना जाता है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के को-फाउंडर लियोन ब्लैक ने 2012 से 2017 तक इन कंपनियों को $170m दिए थे. उन्होंने 2020 में अपोलो इन्वेस्टर्स को लिखे एक लेटर में कहा था कि 'मुझे उनके साथ किसी भी तरह का जुड़ाव होने का बहुत अफसोस है', और कहा कि उनका रिश्ता 'एस्टेट प्लानिंग, टैक्स और समाज सेवा के कामों'तक ही सीमित था.

वेक्सनर ने पहले कहा था कि उन्होंने 2007 में एपस्टीन से रिश्ते खत्म कर लिए थे और उनके यौन शोषण की जानकारी होने से भी इनकार किया था.

फोर्ब्स ने कहा कि कुल मिलाकर, एपस्टीन ने 1999 और 2018 के बीच अपनी कंपनियों से कम से कम $360m का डिविडेंड लिया और US वर्जिन आइलैंड्स के अधिकार क्षेत्र की वजह से टैक्स में $300m बचाए.

फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, US प्रॉसिक्यूटर ने बताया है कि वेक्सनर को 2008 में एपस्टीन से $100m का पेमेंट मिला था. यह लॉन्जरी टाइकून के दावों से जुड़ा था कि उनसे करोड़ों डॉलर चुराए गए थे, जबकि एपस्टीन के पास उनके पर्सनल फाइनेंशियल मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी थी.

FT ने US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गलत तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप भी शामिल थे, जिसमें एपस्टीन ने वेक्सनर के पोर्टफोलियो से डिस्काउंट पर रियल एस्टेट खरीदा था. कहा जाता है कि पेमेंट की रकम अधिकारियों को तब बताई गई थी जब मिस्टर वेक्सनर की लीगल टीम 2019 में एपस्टीन की मौत से पहले उनकी पूछताछ में मदद करना चाहती थी.

कब से हुई एपस्टीन के बुरे दिनों की शुरुआत?

2008 में बाद में फाइनेंशियल क्रैश के बाद एपस्टीन को बड़ा नुकसान हुआ. उसका फाइनेंशियल ट्रस्ट एक बेयर स्टर्न्स फंड में इन्वेस्टर था जो उस साल मार्च में बैंक के साथ बंद हो गया इससे एपस्टीन को भारी नुक्सान हुआ. बताया जाता है कि कंपनी ने 2008 और 2010 के बीच $166m का नेट लॉस दर्ज किया. इसी नुकसान से उसके नए वेंचर सदर्न ट्रस्ट की शुरुआत हुई.

बता दें कि पूर्व में यह भी काफी रिपोर्ट किया गया था कि एपस्टीन ने बरमूडा की एक कंपनी में मॉर्गेज-बैक्ड सिक्योरिटीज में एक्सपोजर के कारण पैसा खो दिया, जहां वह पहले चेयरमैन के तौर पर काम करता था.

अब क्या रहेगा एपस्टीन के दूसरे इनकम सोर्स का भविष्य?

एपस्टीन ने 2007 तक आठ साल तक लिक्विड फंडिंग लिमिटेड को देखा. उसकी मौत से कुछ महीने पहले, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) की एक रिपोर्ट में इस बात के सबूत मिले थे कि एपस्टीन की दौलत टैक्स हेवन में मौजूद कई ऑफशोर शेल कंपनियों के ज़रिए 'छिपाई' जा रही थी.

ICIJ ने अपने पार्टनर मैकक्लेची और मियामी हेराल्ड द्वारा देखे गए पेपर्स का हवाला देते हुए बताया कि बेयर स्टर्न्स लिक्विड फंडिंग के मालिकों में से एक था और उसका इंटरेस्ट उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में था जो 2008 के क्रैश की पहचान बन गए थे.

गौरतलब है कि एपस्टीन ने साफ़ तौर पर अलग-अलग तरीकों, इन्वेस्टमेंट और टैक्स बचाने के ज़रिए पैसा कमाया. हो सकता है कि वे कानूनी हों, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि वो सभी दिखावा भी थे.

डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस की जारी की गई फ़ाइलें इस शक को और बढ़ाती हैं कि एपस्टीन की जेबें अमीर लोगों को ब्लैकमेल करके भरी जाती थीं, शायद उसकी प्रॉपर्टीज़ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की चुपके से फ़िल्मिंग करके.

एपस्टीन की कारगुजारियों पर और चर्चा हो उससे पहले यह बता देना भी जरूरी है कि जिन बिज़नेस रिश्तों पर रोशनी डाली गई है, उनसे पता नहीं चलता कि पहचाने गए लोगों ने कोई गलत काम किया है.

सेक्स-ट्रैफिकिंग और एपस्टीन

जेपी मॉर्गन - US का इन्वेस्टमेंट बैंक जिसने 1998 और 2013 के बीच एपस्टीन को क्लाइंट बनाए रखा और बाद में कई सेटलमेंट के ज़रिए उस रिश्ते के लिए पेमेंट किया,ने एपस्टीन की मौत के तुरंत बाद उससे जुड़े $1bn से ज़्यादा के संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन की पहचान की.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि बैंक ने हज़ारों ऐसे ट्रांज़ैक्शन की पहचान की जिनसे सेक्स ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं.

बहरहाल एपस्टीन की दौलत के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश में एक्सपर्ट्स लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वह शुरू से ही मैनिपुलेशन का मास्टर था. और अगर हमें भविष्य में उससे जुड़ा और पैसा या कोई बड़ा ट्रांजेक्शन मिल जाए तो हैरत बिलकुल नहीं करनी चाहिए.