अंतरिक्ष में भारतीय युवाओं ने कैसे खोली 'कमाई फैक्ट्री'? क्या स्पेस में एलन मस्क के साम्राज्य को टक्कर देंगे ये देसी स्टार्टअप्स!

Is India set to become world's largest 'space taxi': भारतीय युवाओं के स्पेस-टेक स्टार्टअप्स 3D प्रिंटिंग और कार्बन-फाइबर तकनीक के जरिए अंतरिक्ष को नई 'कमाई फैक्ट्री' में बदल रहे हैं. विक्रम-1 की कमर्शियल उड़ान सीधे तौर पर एलन मस्क के स्मॉल-सैटेलाइट बाजार के दबदबे को चुनौती दे रही है.

भारतीय युवाओं की ग्लोबल कमर्शियल छलांग.

एलन मस्क के बाजार को चुनौती मिलेगी?

कार्बन-फाइबर और 3D प्रिंटिंग से बचत.

अंतरिक्ष सेक्टर में 100% FDI का जादू.

क्या भारत बनेगा दुनिया का पसंदीदा लॉन्चपैड.

रात के सन्नाटे को चीरते हुए जब कोई रॉकेट आसमान की छाती पर सफलता की नई इबारत लिखता है, तो दुनिया केवल विज्ञान का चमत्कार देखती है. लेकिन आज की तारीख में अंतरिक्ष सिर्फ विज्ञान, गर्व या राष्ट्रवाद का विषय नहीं रह गया है, यह शुद्ध और बेहद मुनाफे वाला 'बिजनेस' बन चुका है. जरा सोचिए, जिस स्पेस सेक्टर पर कभी केवल अरबपतियों या अमेरिकी-यूरोपीय देशों का एकाधिकार माना जाता था, वहां हमारे देश के कुछ साधारण बैकग्राउंड वाले युवा अपनी धाक जमा रहे हैं.

हैदराबाद के एक स्टार्टअप 'स्काईरूट एयरोस्पेस' द्वारा पूरी तरह तैयार किया गया निजी रॉकेट 'विक्रम-1' (Vikram-1) जब अपनी व्यावसायिक उड़ान के लिए तैयार होता है, तो वह केवल कुछ उपग्रहों को कक्षा में नहीं छोड़ता. वह वास्तव में वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत के लिए अरबों डॉलर की 'कमाई फैक्ट्री' का शिलान्यास करता है. यह कहानी इसरो (ISRO) के रिटायर्ड वैज्ञानिकों की नहीं, बल्कि भारत के उन 20-30 साल के युवाओं की है, जिन्होंने कॉलेज कैम्पस से निकलकर सीधे एलन मस्क (Elon Musk) की 'स्पेसएक्स' (SpaceX) के साम्राज्य को चुनौती देने की ठान ली है. आइए समझते हैं कि अंतरिक्ष का यह पूरा कमर्शियल खेल क्या है और कैसे भारतीय युवा इसे मुनाफे के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट में बदल रहे हैं.

मामला क्या है और यह चर्चा में क्यों है?

भारतीय निजी स्पेस-टेक स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस का 'विक्रम-1' एक मल्टी-स्टेज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) है. इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक ऐसी 'स्पेस टैक्सी' है जो छोटे उपग्रहों (Small Satellites) को बेहद कम समय और कम खर्चे में पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में स्थापित कर सकती है.

इसकी चर्चा आज दुनिया भर के बिजनेस गलियारों में इसलिए हो रही है क्योंकि यह भारत के पहले पूर्ण विकसित कमर्शियल मिशन का नेतृत्व कर रहा है. इससे पहले साल 2022 में 'विक्रम-एस' नाम के एक छोटे टेस्ट रॉकेट की उड़ान ने केवल यह साबित किया था कि भारतीय युवा रॉकेट बना सकते हैं. लेकिन विक्रम-1 एक फुल-स्केल कमर्शियल रॉकेट है जो दुनिया भर के ग्राहकों के पेलोड को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह इस बात का सीधा सबूत है कि भारत अब वैश्विक कमर्शियल स्पेस मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है.

बैकग्राउंड: कैसे खुली अंतरिक्ष में 'कमाई की फैक्ट्री'?

साल 2020 से पहले तक भारत में स्पेस सेक्टर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था. लेकिन जब केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे निजी कंपनियों के लिए खोले और उसके बाद साल 2024 में इस सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दी, तो गेम पूरी तरह बदल गया. सरकार ने 'इन-स्पेस' (IN-SPACe) नाम की एक सिंगल-विंडो नोडल एजेंसी बनाई, जिसने इसरो की अत्याधुनिक लैब्स और लॉन्चपैड्स के दरवाजे इन युवाओं के लिए खोल दिए.

वैश्विक बाजार का गणित यह है कि आज की तारीख में दुनिया भर की कंपनियों को इंटरनेट, जीपीएस, मौसम और कम्युनिकेशन के लिए हजारों छोटे सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजने हैं. एलन मस्क का स्पेसएक्स एक विशालकाय 'बस' की तरह है, जो बड़े मिशनों के लिए शानदार है, लेकिन छोटे सैटेलाइट्स के लिए ग्राहकों को महीनों इंतजार करना पड़ता है. भारतीय युवाओं ने इसी 'गैप' को पकड़ा और 'ऑन-डिमांड लॉन्च' की सर्विस शुरू कर दी. यानी, आप अपना छोटा सैटेलाइट लाइये, भारतीय स्टार्टअप्स से संपर्क कीजिए और कुछ ही दिनों में आपका सैटेलाइट अंतरिक्ष में होगा.

ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

एलन मस्क को सीधी चुनौती: मस्क की स्पेसएक्स बड़े पेलोड में आगे है, लेकिन छोटे उपग्रहों के बाजार में भारतीय स्टार्टअप्स सबसे किफायती और तेज विकल्प बनकर उभर रहे हैं.

अभूतपूर्व कॉस्ट-कटिंग: विक्रम-1 की पूरी बॉडी कार्बन-फाइबर कंपोजिट से बनी है, जो इसे बेहद हल्का बनाती है. इसके साथ ही 3D प्रिंटेड तकनीक के उपयोग ने निर्माण लागत को 40% तक कम कर दिया है.

ग्लोबल वेल्थ का भारत में आगमन: दुनिया भर की टेक कंपनियां अब अमेरिकी कंपनियों के महंगे ऑप्शंस को छोड़कर भारत के इन स्टार्टअप्स के पास एडवांस बुकिंग करा रही हैं.

ब्रेन ड्रेन पर फुल स्टॉप: आईआईटी (IITs) और देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के युवा अब नासा या विदेशी कंपनियों में जाने के बजाय भारत में ही अपने एयरोस्पेस स्टार्टअप खोल रहे हैं.

आप पर इसका कैसे होगा असर?

जब अंतरिक्ष से कमाई होती है और देश में प्राइवेट रॉकेट्स का दबदबा बढ़ता है, तो एक आम नागरिक के जीवन पर इसका सीधा और सकारात्मक असर पड़ता है:

1. इंटरनेट की कीमतों में भारी गिरावट: पृथ्वी की निचली कक्षा में जब छोटे सैटेलाइट्स का जाल बिछेगा, तो सुदूर पहाड़ों और गांवों तक हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट (Satellite Broadband) बेहद सस्ता हो जाएगा.

2. रोजगार का नया समंदर: स्पेस-टेक केवल रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं है. डेटा एनालिसिस, एआई (AI), मैटेरियल साइंस और सॉफ्टवेयर कोडिंग के क्षेत्र में लाखों हाई-पेइंग नौकरियां पैदा हो रही हैं.

3. सटीक मौसम और कृषि सुरक्षा: इन प्राइवेट सैटेलाइट्स से मिलने वाला डेटा रीयल-टाइम होगा. हमारे किसानों को पहले ही पता चल जाएगा कि किस हिस्से में कब बारिश होगी या फसल में कौन सी बीमारी लगने वाली है.

4. सस्ती लॉजिस्टिक्स और नेविगेशन: डिलीवरी ऐप्स से लेकर आपके ट्रैवल मैप्स तक, सब कुछ इन सैटेलाइट्स की बदौलत अधिक सटीक और तेज हो जाएगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी.

अब आगे क्या हो सकता है?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) और मैकिन्से के आधिकारिक आर्थिक पूर्वानुमान, जिसके अनुसार वैश्विक अंतरिक्ष बाजार साल 2035-2040 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. वैश्विक हिस्सेदारी को वर्तमान के ~2% ($8 बिलियन) से बढ़ाकर 10% से अधिक ($40+ बिलियन) करना है. विक्रम-1 तो सिर्फ शुरुआत है. भारतीय स्टार्टअप्स अब 'विक्रम-2' और 'विक्रम-3' पर काम कर रहे हैं, जिनकी पेलोड ले जाने की क्षमता और भी अधिक होगी. इसके साथ ही 'अग्निकुल कॉस्मॉस' जैसी अन्य स्वदेशी कंपनियां भी अपने मोबाइल लॉन्चपैड (रॉकेट को ट्रक से कहीं भी ले जाकर लॉन्च करने की तकनीक) के साथ तैयार खड़ी हैं.

ईरूट एयरोस्पेस के आधिकारिक विनिर्देशों के अनुसार, यह रॉकेट 300-350 किलोग्राम के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा (500 किमी Low Earth Orbit) में सटीक रूप से स्थापित करने में सक्षम है. अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Global Space Economy) में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान के 2% से बढ़कर 10% को पार कर जाएगी. वह दिन दूर नहीं जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा 'स्पेस लॉजिस्टिक्स हब' कहा जाएगा, जहां दुनिया भर के देश अपने सैटेलाइट्स कतार में लगाकर खड़े होंगे.

क्या स्पेस में एलन मस्क के साम्राज्य को टक्कर देंगे ये देसी स्टार्टअप्स?

अंतरिक्ष की इस नई जंग में एलन मस्क के साम्राज्य को भारतीय स्टार्टअप्स टक्कर देंगे या नहीं, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत बड़े भ्रम को दूर करना होगा. आमतौर पर लोग सोचते हैं कि अगर कोई कंपनी स्पेस में कदम रख रही है, तो उसे सीधे मस्क की 'स्पेसएक्स' (SpaceX) के 'फाल्कन 9' या 'स्टारशिप' जैसे विशालकाय रॉकेट्स को मात देनी होगी.

लेकिन असली खेल यहां है ही नहीं. भारतीय देसी स्टार्टअप्स ने एलन मस्क के सामने सीधे लड़ने के बजाय, उस बाजार पर कब्जा करना शुरू कर दिया है जिसे मस्क अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या जहां उनकी पकड़ ढीली है. आइए समझते हैं कि भारतीय युवा इस 'कमाई फैक्ट्री' के जरिए एलन मस्क को किस तरह और कहां कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर चुके हैं:

1. 'विशाल बस' बनाम 'ऑन-डिमांड कैब'

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क का मॉडल: स्पेसएक्स एक बहुत बड़ी बस या ट्रेन की तरह है. उनका फाल्कन 9 रॉकेट एक साथ सैकड़ों सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष में जाता है (जिसे राइडशेयरिंग कहते हैं). अगर किसी छोटी कंपनी को सिर्फ एक या दो छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, तो उन्हें मस्क के रॉकेट की बुकिंग के लिए महीनों, कभी-कभी साल भर इंतजार करना पड़ता है. साथ ही, मस्क का रॉकेट उन्हें अपनी मर्जी की सटीक कक्षा (Orbit) में नहीं छोड़ता, बल्कि एक कॉमन जगह पर ड्रॉप कर देता है.

भारतीय स्टार्टअप्स का मॉडल (जैसे स्काईरूट और अग्निकुल)

इसरो के अनुसार हमारे देसी स्टार्टअप्स 'स्पेस की उबर/ओला' (Space Taxi) की तरह काम कर रहे हैं. स्काईरूट का 'विक्रम-1' और अग्निकुल का 'अग्निबाण' विशेष रूप से छोटे उपग्रहों (Small Satellites) के लिए बने हैं. ये ग्राहकों से कहते हैं- "आप अपना सैटेलाइट लाइए, अपनी पसंद की तारीख और सटीक ऑर्बिट चुनिए, हम आपको दो हफ्ते के भीतर सीधे वहीं लॉन्च कर देंगे."

2. लागत और तकनीक में 'देसी कूप'

एलन मस्क ने रॉकेट को रीयूजेबल (दोबारा इस्तेमाल होने योग्य) बनाकर दुनिया में धाक जमाई थी. लेकिन भारतीय युवाओं ने 3D प्रिंटिंग और कार्बन-फाइबर कंपोजिट के दम पर लागत को एक नए स्तर पर कम कर दिया है.

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार अग्निकुल कॉस्मॉस के अनुसार दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट इंजन (Agnite/Agnilet) उड़ाया जो सिंगल-पीस 3D प्रिंटेड है. जहां पारंपरिक इंजन बनाने में महीनों लगते हैं, वहीं भारतीय तकनीक से इसे कुछ ही दिनों में तैयार कर लिया जाता है.

स्काईरूट का 'विक्रम-1' अपनी हल्की कार्बन बॉडी और बेहद कम पुर्जों के कारण दुनिया का सबसे किफायती सॉलिड-लिक्विड मिक्स रॉकेट बन चुका है. जब बात पैसे बचाने की आती है, तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत के 'जुगाड़' और 'फ्रूगल इनोवेशन' (Frugal Innovation) का कोई मुकाबला नहीं है.

3. मोबाइल लॉन्चपैड: कहीं से भी उड़ान

अग्निकुल कॉसमॉस की रिपोर्ट के अनुसार अग्निकुल कॉस्मॉस भारत का पहला निजी मोबाइल लॉन्चपैड तैयार किया है. इसका मतलब है कि उनके रॉकेट को एक ट्रक पर लादकर देश के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है और वहीं से लॉन्च किया जा सकता है. मस्क के भारी-भरकम रॉकेट्स के लिए करोड़ों डॉलर के फिक्स्ड लॉन्च पैड्स की जरूरत होती है, जबकि भारतीय स्टार्टअप्स बेहद कम बुनियादी ढांचे में यह काम कर रहे हैं.

तो क्या मस्क का साम्राज्य डोलेगा?

अल जज़ीरा के अनुसार ऐसा संभव है, लेकिन एक अलग सेगमेंट में. भारी सैटेलाइट्स, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने (Space Tourism) और मंगल ग्रह पर जाने के मामले में एलन मस्क का साम्राज्य फिलहाल एकछत्र राज करेगा.

लेकिन, आज की तारीख में अंतरिक्ष बाजार का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा 'स्मॉल सैटेलाइट मार्केट' है (जो मौसम, कृषि, जीपीएस और स्थानीय इंटरनेट के काम आता है). इस विशेष मार्केट में, भारत के देसी स्टार्टअप्स अपनी कम लागत, तीव्र असेंबली (Fast Turnaround Time) और ऑन-डिमांड सर्विस के जरिए एलन मस्क की स्पेसएक्स के प्रभुत्व को बहुत बड़ी और सीधी टक्कर दे रहे हैं. भारत बहुत जल्द दुनिया के छोटे सैटेलाइट्स का 'ग्लोबल लॉन्चपैड' बनने की दिशा में सबसे आगे खड़ा है.

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. भारतीय युवाओं के इन स्टार्टअप्स को 'कमाई की फैक्ट्री' क्यों कहा जा रहा है?

क्योंकि ग्लोबल मार्केट में छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है. भारतीय स्टार्टअप्स बेहद कम लागत और सिर्फ 24 से 72 घंटों के असेंबली टाइम में रॉकेट तैयार कर रहे हैं, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर भारी मात्रा में कमर्शियल ऑर्डर्स मिल रहे हैं.

2. विक्रम-1 रॉकेट अन्य पारंपरिक रॉकेट्स से कैसे अलग है?

विक्रम-1 की मुख्य यूएसपी (USP) इसकी कार्बन-फाइबर बॉडी और 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन तकनीक है. यह इसे पारंपरिक भारी लोहे या एल्युमीनियम के रॉकेट्स की तुलना में काफी हल्का, किफायती और असेंबल करने में बेहद आसान बनाता है.

3. अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI मिलने का क्या फायदा हुआ है?

इसके कारण दुनिया भर के बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट और निवेशक भारतीय स्पेस-टेक स्टार्टअप्स में सीधे पैसे लगा पा रहे हैं. फंड की कमी दूर होने से हमारे युवा तेजी से नए रिसर्च और रॉकेट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर पा रहे हैं.

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