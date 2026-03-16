Explainer: एक छोटी सी कोशिका जानलेवा कैंसर कैसे बन जाती है? समझिए शरीर के अंदर कैसे जन्म लेती है यह खामोश बीमारी

कैंसर की शुरुआत कैसे होती है या एक सेल कैसे कैंसरग्रस्त होकर पूरे शरीर को खामोशी से खत्म करने लगती है? अगर आपके मन में ये सवाल उठता है तो चलिए सरल भाषा में कैंसर के बारे में सब कुछ समझते हैं.

मानव शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है और हर दिन इनमें लगातार बदलाव होता रहता है. पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं. यह प्रक्रिया सामान्य रूप से नियंत्रित रहती है और शरीर के अंगों को स्वस्थ बनाए रखती है. लेकिन जब किसी कोशिका के अंदर मौजूद डीएनए में बदलाव या क्षति होती है तब यह संतुलन बिगड़ सकता है. यही वह बिंदु है जहां से कैंसर की कहानी शुरू होती है. चिकित्सा शोध बताते हैं कि अक्सर कैंसर की शुरुआत एक ही असामान्य कोशिका से होती है, जो धीरे-धीरे शरीर की सामान्य प्रणाली को चुनौती देने लगती है.

कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से बनता है ट्यूमर

सामान्य परिस्थितियों में कोशिकाओं के विभाजन पर शरीर का सख्त नियंत्रण होता है. लेकिन जब किसी कोशिका में आनुवंशिक परिवर्तन हो जाता है, तो वह बिना नियंत्रण के बढ़ने लगती है. पहले एक कोशिका दो में बदलती है, फिर चार, और कुछ समय बाद यह संख्या तेजी से बढ़ने लगती है. इन असामान्य कोशिकाओं का समूह एक गांठ का रूप ले लेता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार सभी ट्यूमर खतरनाक नहीं होते. कुछ ट्यूमर सौम्य (benign) होते हैं, जबकि घातक ट्यूमर को ही कैंसर कहा जाता है.

किन कारणों से बदलने लगती हैं कोशिकाएं

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कई बाहरी और आंतरिक कारण कोशिकाओं में बदलाव ला सकते हैं. धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, प्रदूषण, असंतुलित आहार और शारीरिक निष्क्रियता जैसे कारक कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा कुछ वायरस संक्रमण और पारिवारिक आनुवंशिक इतिहास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यही कारण है कि कैंसर को केवल एक बीमारी नहीं बल्कि कई कारणों से जुड़ी जटिल स्वास्थ्य स्थिति माना जाता है.

शरीर के दूसरे हिस्सों तक कैसे फैलता है कैंसर

कैंसर की सबसे खतरनाक विशेषता इसका फैलना है. जब ट्यूमर की कोशिकाएँ बढ़ने लगती हैं, तो उनमें से कुछ रक्त या लसीका तंत्र के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों तक पहुँच सकती हैं. इस प्रक्रिया को चिकित्सा विज्ञान में मेटास्टेसिस (metastasis) कहा जाता है. यही वजह है कि एक अंग में शुरू हुआ कैंसर बाद में फेफड़ों, यकृत या मस्तिष्क जैसे अन्य अंगों तक भी पहुँच सकता है.

क्यों गंभीर मानी जाती है यह बीमारी

शरीर के हर अंग का एक खास कार्य होता है. जब कैंसर कोशिकाएँ किसी अंग में बढ़ने लगती हैं, तो वे धीरे-धीरे उस अंग की सामान्य कार्यप्रणाली को प्रभावित कर देती हैं. उदाहरण के लिए फेफड़ों में कैंसर होने पर सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जबकि यकृत प्रभावित होने पर पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएँ बढ़ जाती हैं. लंबे समय तक बीमारी बढ़ने पर शरीर की ऊर्जा और प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है.

डॉक्टर क्या कहते हैं: शुरुआती पहचान है सबसे बड़ा बचाव

ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर के कई मामलों में शुरुआती पहचान से उपचार की संभावना काफी बेहतर हो जाती है. डॉक्टरों का कहना है कि धूम्रपान से दूरी, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच जैसी आदतें कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं. यदि शरीर में लंबे समय तक कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें—जैसे बिना कारण वजन घटना, लगातार थकान या असामान्य गांठ तो डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी माना जाता है.

डिसक्लेमर-यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए गए पोषण संबंधी सुझावों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है. किसी भी खाद्य पदार्थ को उपचार के रूप में अपनाने से पहले डॉक्टर या प्रमाणित न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह लेना आवश्यक है, विशेषकर यदि आपको कोई बीमारी या एलर्जी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से