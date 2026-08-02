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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

अमेरिकी AI की कॉपी कर चीन ने कैसे सीक्रेट कोड से हिलाया टेक इंडस्ट्री? सुपरपावर की होड़ में टूटे नियम-आप पर क्या होगा असर?

China infiltrates US AI Technology: अमेरिकी टेक कंपनियों से AI डेटा की 'चोरी' को लेकर वाशिंगटन में हड़कंप मच गया है. 'डिस्टिलेशन' तकनीक के जरिए चीनी कंपनियां अमेरिकी AI मॉडल्स की नकल कर बहुत कम खर्च में एडवांस्ड सिस्टम तैयार कर रही हैं. इससे दोनों देश तकनीकी युद्ध मोड़ पर पहुंच चुके हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 02, 2026, 09:29 AM IST

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क्या आपको पता है कि आप रोज़ जिस AI तकनीक का इस्तेमाल अपने फोन या कंप्यूटर पर कर रहे हैं, उसके पीछे दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के बीच एक भयानक जंग छिड़ चुकी है? बात सिर्फ नई तकनीक की नहीं है, बल्कि उस डेटा और दिमाग की है जिसे बनाने में अमेरिकी कंपनियों ने अरबों डॉलर फूंक दिए. खबर आ रही है कि चीनी कंपनियां एक बेहद चालाक तरीके से अमेरिकी AI के पूरे 'दिमाग' को कॉपी कर रही हैं. इसे तकनीकी भाषा में मॉडल डिस्टिलेशन कहा जा रहा है, लेकिन वाशिंगटन की नजर में यह सीधे-सीधे बौद्धिक संपदा की चोरी है.

रॉयटर्स की एक हालिया जांच रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाला दावा सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के सैन्य शोधकर्ता अपने रक्षा प्रणालियों और हथियारों को ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए अमेरिकी कंपनियों (जैसे OpenAI और Anthropic) के सबसे आधुनिक AI मॉडल्स की मदद ले रहे हैं. इसके लिए वे अमेरिकी AI से मिलने वाले आउटपुट और डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अपने सैन्य AI सिस्टम को प्रशिक्षित कर सकें.

सैन्य ड्रोन्स और साइबर हमलों की तैयारी

इस जांच में सामने आया है कि चीनी रिसर्चर्स 'मॉडल डिस्टिलेशन' नाम की बेहद एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस तकनीक के जरिए अमेरिकी मॉडल्स के सोचने-समझने की क्षमता को निकालकर छोटे और खास तौर पर सेना के लिए उपयोगी AI मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं. इन मॉडल्स का इस्तेमाल सैन्य निगरानी (Surveillance), साइबर ऑपरेशन्स और हथियाबंद ड्रोन सिस्टम को खुद ब खुद फैसला लेने में सक्षम बनाने के लिए किया जा रहा है.

टेक वॉर में सुरक्षा पर बढ़ा बड़ा खतरा

अमेरिकी कंपनियों के नियमों के मुताबिक उनके AI मॉडल्स का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों या प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं किया जा सकता. लेकिन इस खुलासे ने बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) की चोरी और ग्लोबल AI सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अमेरिका और चीन के बीच पहले से जारी तकनीकी महायुद्ध (Tech Rivalry) में इस नई रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे वाशिंगटन और अमेरिकी रक्षा एजेंसियों में चिंता की लहर दौड़ गई है.

अमेरिकी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सिर्फ बिजनेस का नुकसान नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है. आरोप है कि चीन से जुड़ी कंपनियां, जिनके तार वहां की सेना से भी जुड़े हो सकते हैं, इस चोरी की गई तकनीक का इस्तेमाल सूचनाओं को छांटने, सेंसरशिप लगाने और प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए कर सकती हैं. अमेरिका की टेक कंपनियों के नियम साफ कहते हैं कि उनके आउटपुट का इस्तेमाल कोई प्रतिद्वंद्वी प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन इस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

कैसे एक गुप्त तकनीक से रातों-रात घट गई सालों की बढ़त?

अब समझिए कि यह पूरा खेल कैसे काम करता है और क्यों अमेरिका की नींद उड़ी हुई है. जब OpenAI या गूगल जैसी कंपनियां कोई नया AI मॉडल बनाती हैं, तो उसमें सालों का वक्त और अरबों डॉलर का खर्च आता है. लेकिन डिस्टिलेशन एक ऐसी तरकीब है जिसके ज़रिए बने-बनाए AI मॉडल से सवाल-जवाब पूछकर उसके सोचने और जवाब देने के तरीके को चुरा लिया जाता है. चीन की डीपसीक (DeepSeek) जैसी कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी खातों के ज़रिए अमेरिकी मॉडल्स की सुरक्षा दीवार तोड़ी और उनके रीज़निंग डेटा को निकाल लिया. नतीजा यह हुआ कि जिस तकनीक को हासिल करने में अमेरिका को 18 महीने की बढ़त मिली थी, वो सिमटकर महज़ 3 महीने रह गई है.

जानिए कैसे एक फर्जी अकाउंट से चुराया गया AI का दिमाग

विश्व राजनीति और तकनीक के मंच पर इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया हुआ है. अमेरिकी अधिकारियों और टेक विशेषज्ञों का मानना है कि 'मॉडल डिस्टिलेशन' कोई साधारण तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनियों की बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) पर सीधा डाका है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब प्रसिद्ध चीनी AI स्टार्टअप DeepSeek पर आरोप लगे कि उसने OpenAI जैसे अमेरिकी दिग्गजों के सुरक्षा घेरे (Guardrails) को तोड़ा और फर्जी खातों के जरिए उनके AI के सोचने-समझने की क्षमता (Reasoning Outputs) को चुरा लिया.

सालों का फासला महीनों में समेटा

तकनीकी विशेषज्ञों का आंकलन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अमेरिका अपने प्रतिद्वंद्वी चीन से कम से कम 18 महीने (डेढ़ साल) आगे चल रहा है. लेकिन इस 'डिस्टिलेशन' तकनीक ने खेल पूरी तरह बदल दिया है. इस तरकीब से चीनी कंपनियां बिना भारी-भरकम खर्च के अमेरिकी AI की पूरी क्षमता हासिल कर रही हैं, जिससे अमेरिका की यह बढ़त घटकर सिर्फ 3 महीने रह गई है. यानी जो मुकाम हासिल करने में अमेरिकी कंपनियों को सालों लगे, उसे चीन ने चंद हफ्तों में हासिल कर लिया.

नियमों की धज्जियां और सुरक्षा पर सीधा प्रहार

जब भी कोई यूजर किसी अमेरिकी AI मॉडल का इस्तेमाल करता है, तो सर्विस की शर्तों (Terms of Service) में यह साफ लिखा होता है कि इसके आउटपुट का इस्तेमाल कोई नया या प्रतिस्पर्धी प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं किया जा सकता. चीनी संस्थाएं न सिर्फ इन कानूनी शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि एडवांस्ड रीज़निंग स्ट्रक्चर को सीधे कॉपी कर रही हैं.

सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन चीनी कंपनियों के तार सीधे वहां की सेना (PLA) से जुड़े हुए हैं. अमेरिकी सरकार इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर खतरा मान रही है, क्योंकि इस चुराए गए AI का इस्तेमाल:

* इंटरनेट पर सेंसरशिप लगाने
* फर्जी खबरों और प्रोपेगैंडा के जरिए सूचनाओं में हेरफेर करने
* और आधुनिक सैन्य हथियारों को और खतरनाक बनाने में हो सकता है.

आगे क्या होगा, अमेरिका कैसे कसेगा शिकंजा?

इस बड़े खतरे को देखते हुए वाशिंगटन अब रक्षात्मक मोड में आ गया है. अमेरिका की नई नीतिगत सिफारिशों में साफ कहा गया है कि अब देश के सबसे एडवांस यानी 'फ्रंटियर मॉडल्स' को बचाने के लिए कड़े साइबर सुरक्षा मानक और बेंचमार्क तैयार किए जाएं, ताकि भविष्य में 'मॉडल डिस्टिलेशन' और 'डेटा एक्सफिल्ट्रेशन' (डेटा चोरी) की ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

इस बड़े खुलासे के बाद अब अमेरिकी सरकार अपने डोमेस्टिक AI मॉडल्स को बचाने के लिए नए साइबर सुरक्षा मापदंड और सख्त नियम बनाने जा रही है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में डेटा एक्सफिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन को रोकने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय कड़े कानून देखने को मिल सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो भारत समेत दुनिया भर के टेक यूजर्स को कई नए नियमों और वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है.

आपकी प्राइवेसी और जेब पर इसका सीधा असर

शायद आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकी कंपनियों और चीनी डेवलपर्स की इस लड़ाई से आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है? असल में इसका असर बहुत गहरा है. जब डेटा की इस तरह अनधिकृत कॉपी होती है, तो डिजिटल दुनिया में सुरक्षा का ढांचा कमजोर पड़ जाता है. अगर यह तकनीक गलत हाथों या सैन्य निगरानी के लिए इस्तेमाल होती है, तो इंटरनेट पर आम लोगों की निजता और डिजिटल प्राइवेसी का नामो-निशान मिट सकता है. इतना ही नहीं, भविष्य में टेक कंपनियां अपने AI टूल्स को सुरक्षित करने के लिए भारी-भरकम फीस लगा सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में हर डिजिटल सर्विस आपके लिए महंगी हो सकती है.

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