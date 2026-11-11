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हरियाणा के रोहतक में 942 पहुंचा AQI, गाजियाबाद में 587, दिल्ली 18वें नंबर पर; भारत में सबसे खराब हवा वाले 20 शहरों की लिस्ट

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

हरियाणा के रोहतक में 942 पहुंचा AQI, गाजियाबाद में 587, दिल्ली 18वें नंबर पर; भारत में सबसे खराब हवा वाले 20 शहरों की लिस्ट

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है. यहां का औसत AQI 299 है. छावला में सबसे ज्यादा AQI 388 और चांदनी चौक में 377 दर्ज किया गया.

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Rishi Kant

Updated : Nov 11, 2026, 08:16 AM IST

हरियाणा के रोहतक में 942 पहुंचा AQI, गाजियाबाद में 587, दिल्ली 18वें नंबर पर; भारत में सबसे खराब हवा वाले 20 शहरों की लिस्ट

दिल्ली का औसत AQI 299 हो गया है. (फोटो-IANS) 

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देश में सबसे ज्यादा खराब हवा हरियाणा के रोहतक शहर की है, जहां मंगलवार (11 नवंबर) को AQI 942 रिकॉर्ड किया गया. यहां की हवा सामान्य से 36 गुना ज्यादा खराब है. इस लिस्ट में दूसरा शहर हिसार है, जहां का AQI 910 है. देश के टॉप-20 सबसे खराब वाले शहरों में नई दिल्ली 18वें नंबर पर है. 

एयर क्वालिटी इंडेक्स ट्रेकिंग वेबसाइट एक्यूआई डॉट इन के मुताबिक, देश में जिन 20 शहरों की सबसे खराब हवा है, उनमें अकेले हरियाणा के 7 शहर हैं. यूपी के 6, पंजाब के 4, एमपी का 1, राजस्थान का एक और नई दिल्ली शामिल है. 

हरियाणा के शहरों का AQI कितना?

रोहतक में आज (11 नवंबर) की सुबह 7.30 बजे AQI 942 रिकॉर्ड हुआ. उसके बाद हिसार में 910, सिरसा में 841, भिवानी में 839, सोनीपत में 683, पानीपत में 556 और फरीदाबाद में 487 दर्ज हुआ. 

यूपी में गाजियाबाद की सबसे खराब हवा

उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में AQI सबसे ज्यादा है, उनमें गाजियाबाद सबसे ऊपर है. गाजियाबाद देश के सबसे खराब हवा वाले शहरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर है. यहां का AQI 587 है, जोकि खतरनाक श्रेणी में है. इसके बाद ग्रेटर नोएडा में 520, अलीगढ़ में 489, बुलंदशहर में 481, नोएडा में 478 और हापुड़ में 468 दर्ज हुआ. ये सभी शहर NCR से सटे हुए हैं.

शहर AQI
रोहतक   942
हिसार   910
श्रीगंगानगर 862
सिरसा 841
भिवानी 839
बठिंडा     706
सोनीपत     683
ग्वालियर   668
फरीदकोट 617
गाजियाबाद 587
पानीपत 562
पटियाला 556
ग्रेटर नोएडा 520
अलीगढ़ 489
फरीदाबाद 487
बुलंदशहर 481
नोएडा 478
नई दिल्ली 474
हापुड़ 468
अमृतसर 461

ग्वालियर में 668 और राजस्थान के श्रीगंगानगर में 862 AQI

इस लिस्ट में 8वें नंबर पर मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी शामिल है, जहां का AQI 668 है, जोकि खतरनाक श्रेणी में है. इसके अलावा पंजाब का बठिंडा 706 AQI के साथ छठे, फरीदकोट 617 AQI के साथ 9वें, 556 AQI के साथ पटियाला 12वें और अमृतसर 461 AQI के साथ 20वें नंबर पर है. राजस्थान के श्रीगंगानगर का AQI 862 है. ये देश का तीसरा सबसे खराब हवा वाला शहर है. 

लिस्ट में नई दिल्ली 18वें नंबर पर

दिल्ली के AQI में मामूली सुधार हुआ है. इस लिस्ट में नई दिल्ली को 18वें नंबर पर रखा गया है. एक्यूआई डॉट इन के मुताबिक, नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 474 है. हालांकि पूरी दिल्ली का औसत एक्यूआई 299 दर्ज हुआ है. छावला में 388, चांदनी चौक में 377, आईआईटी में 376, नॉर्थ कैंपस में 371 और डीटीयू में 368 AQI है. 

ये भी पढ़ें- दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 47, दिल्ली-नोएडा नहीं श्रीगंगानगर की हवा सबसे खराब, PAK का कौन-सा महानगर शामिल?

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