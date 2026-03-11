FacebookTwitterYoutubeInstagram
केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक, बदरीनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक | पिछले 13 साल से हरीश राणा बीमारी से जूझ रहे हैं, हरीश के माता-पिता ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी

Harish Rana Euthanasia: क्या होता है पैसिव यूथनेशिया, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है

MPPSC SET Answer Key 2026: एमपी सेट की प्रोविजनल आंसर की जारी, जानें कब तक कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

ईरान या US नहीं, उनकी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा उस देश को होगा जिसकी नैया डुबाने पर तुले थे ट्रंप

मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना

लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद

क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास

डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Harish Rana Euthanasia: क्या होता है पैसिव यूथनेशिया, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है

सुप्रीम कोर्ट ने यूथनेशिया के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में रह रहे हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया की अनुमति मिल गई है.

Kusum Lata

Updated : Mar 11, 2026, 12:21 PM IST

Harish Rana Euthanasia: क्या होता है पैसिव यूथनेशिया, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है

हरीश राणा 13 साल से बिस्तर पर हैं. फाइल फोटो

Harish Rana Euthanasia: सुप्रीम कोर्ट ने गाज़ियाबाद के हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने बुधवार 11 मार्च, 2026 को यह ऐतिहासिक फैसला दिया. हरीश राणा 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में हैं. वेजिटेटिव स्टेट यानी हरीश बीते 13 साल से बिस्तर पर हैं, वो जीवित हैं लेकिन उनके शरीर में कोई हरकत नहीं है. 13 साल से उनके माता-पिता ही उनका ख्याल रख रहे हैं.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने हरीश राणा के माता-पिता की याचिका पर फैसला दिया. कोर्ट ने उन्हें लाइफ़ सस्टेनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट हटाने की अनुमति दे दी. फैसला सुनाते हुए जस्टिस पारदीवाला भावुक हो गए.

चौथी मंज़िल से गिरने के बाद से कोमा में हैं हरीश राणा

हरीश राणा गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं. 2013 में वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गए थे. वहां एक पेइंग गेस्ट फेसिलिटी में रहते थे. एक दिन वह PG की चौथी मंज़िल से गिर गए. उनके सिर पर गंभीर चोट आई. लंबे समय तक इलाज चला लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाए. 13 साल से वह अचेत अवस्था में हैं. उनके परिवार ने उनके लिए यूथनेशिया की मांग की थी. यूथनेशिया पर फैसला देने से पहले कोर्ट ने गाज़ियाबाद जिला अस्पताल और एम्स से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी. दोनों ही मेडिकल रिपोर्ट्स में कहा गया कि हरीश के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है.

मीन राशि में सूर्य के गोचर से बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें, जीवन में संकट और समस्याओं का करना पड़ेगा सामना
लड़कियों के सबसे अच्छे स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? हसबैंड नहीं इनके साथ आती है इन्हें सुकून भरी नींद
क्या आपने देखा है भारत का स्कॉटलैंड, IRCTC दे रहा 2 रात 3 दिन के टूर का बेहतरीन मौका, जानिए ये जगह क्यों है खास
