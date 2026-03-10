LPG Supply के लिए सरकार ने लागू किया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जानें ये ESMA से कैसे अलग है

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच घरेलू LPG Cynlinder की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू कर दिया है. इसके तहत सरकार ने गैस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो LPG के उत्पादन को अधिकतम कैपेसिटी तक बढ़ाएं. सरकार ने साफ किया है कि ESMA लागू नहीं किया गया है.

ईरान- US युद्ध की वजह से पश्चिमी एशिया में बने हालात के बीच कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट गहराता दिख रहा है. इस बीच केंद्र सरकार और सरकार से जुड़ी एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि भारत में तेल और गैस की सप्लाई में कोई बाधा न आए. LPG गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट (EC Act) लागू कर दिया है. हालांकि, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने खबर प्रकाशित की है कि सरकार ने ESMA लगा दिया है. सरकार ने साफ किया है कि EC Act लागू किया गया है, ESMA नहीं.

क्या है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट?

एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि खाना, दवा, तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बने रहे और ये चीज़ें सामान्य कीमतों पर ग्राहकों तक पहुंचे. इसका मकसद जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकना है. चाहे कोविड 19 का समय हो या किसी और संकट की स्थिति, ये देखा गया है कि कई दुकानदार या मिडिल मैन आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर लेते हैं. जमाखोरी की वजह से मार्केट में चीज़ों की सप्लाई पर असर पड़ता है, इसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं और फिर जमाखोर बढ़ी हुई कीमतों पर चीज़ें बेचते हैं. सप्लाई का संकट गहराने पर जमाखोर मनमाने दाम पर चीज़ें बेचते हैं. इसी पर लगाम कसने के लिए सरकार एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू करती है. एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लगाकर सरकार आवश्यक वस्तुओं के प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करती है. इसके साथ ही सरकार यह भी रेगुलेट करती है कि कौन कितना स्टॉक रख सकता है और उन चीज़ों की कीमत क्या होगी.

क्या है ESMA और कब लागू किया जाता है?

ESMA का फुल फॉर्म है एसेंशियल सर्विसेस मेंटेनेंस एक्ट. यह तब हड़ताल या बंद की स्थिति में लागू किया जाता है. इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हड़ताल या बंद का असर ज़रूरी सेवाओं पर न पड़े. ज़रूरी सेवाओं में ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, साफ-सफाई, पावर आदि को शामिल किया जाता है. एस्मा लागू करके सरकार कर्मचारियों का हड़ताल बंद करवा सकती है, इसका उल्लंघन करने पर सज़ा का प्रावधान है.

Essential Commodities Act के तहत सरकार ने क्या कदम उठाए

सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को निर्देश दिया है कि वे LPG के उत्पादन को अधिकतम स्तर तक बढ़ाएं. इसके साथ ही इन इकाइयों को प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम्स को LPG पूल की ओर डायवर्ट करने के लिए कहा गया है, ताकि घरेलू उपयोग के लिए गैस की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और सप्लाई स्थिर बनी रहे.

इसी के साथ सरकार ने नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर 2026 भी जारी किया है. इस आदेश के तहत प्राकृतिक गैस, LNG और री-गैसिफाइड LNG के उत्पादन और अलग-अलग सेक्टरों में उसके आवंटन को नियंत्रित किया जाएगा.

सरकार के मुताबिक, प्राथमिकता वाले सेक्टरों में घरेलू PNG सप्लाई, परिवहन के लिए सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, पाइपलाइन कंप्रेसर के लिए ईंधन, फर्टिलाइजर प्लांट, चाय उद्योग और अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं. इस व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) को सौंपी गई है, जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के साथ मिलकर सेक्टर-वार गैस आवंटन और सप्लाई व्यवस्था की निगरानी करेगा.

LPG Booking Rule में बदलाव

मिडिल ईस्ट में बने हालात के बीच बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने घरेलू LPG सिंलिंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है. अब एक बार सिलिंडर बुकिंग करने के 25 दिन बाद ही दोबारा सिलिंडर बुक किया जा सकेगा. पहले यह लिमिट 21 दिन की थी. अधिकारियों का कहना है कि देश में LPG की पर्याप्त उपलब्धता है. गैस कंपनियों की तरफ से ग्राहकों को इस संबंध में मैसेज भी भेजे जा रहे हैं. 10 मार्च को HP गैस की तरफ से ग्राहकों को भेजे गए मैसेज में लिखा है,

"प्रिय ग्राहक, सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक और निराधार हैं. देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है. नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है."

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, घबराहट में की गई बुकिंग के कारण एलपीजी की मांग में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एक अधिकारी ने बताया कि औसतन एक परिवार साल में 14.2 किलोग्राम के 7 से 8 एलपीजी सिलेंडर ही इस्तेमाल करता है और सामान्य परिस्थितियों में उन्हें छह हफ्तों से पहले नया सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ती.

