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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

अमेरिका में पढ़ाई के बाद वर्क परमिट पाना हुआ बेहद मुश्किल, जानिए किस नए नियम से रुक सकती है भारतीय टेलेंट की एंट्री

अमेरिका में पढ़ाई पूरी कर चुके अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए पोस्ट-स्टडी वर्क परमिट पाना अब कठिन हो सकता है. ट्रंप प्रशासन OPT प्रोग्राम के तहत 100,000 डॉलर यानी लगभग 83 लाख रुपये की भारी फीस लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिससे भारतीय छात्रों का करियर और भविष्यी अधर में लटक सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Aug 01, 2026, 03:02 PM IST

अमेरिका में पढ़ाई के बाद वर्क परमिट पाना हुआ बेहद मुश्किल, जानिए किस नए नियम से रुक सकती है भारतीय टेलेंट की एंट्री

अमेरिका में नौकरी का सपना होगा 83 लाख महंगा. (फोटो एआई)

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  • अमेरिका में वर्क परमिट पाना कठिन
  •  एक लाख डॉलर फीस का प्रस्ताव
  •  भारतीय प्रतिभाओं के लिए बड़ा झटका
  •  आईटी और टेक सेक्टर प्रभावित होगा
  •  लोन चुकाना छात्रों के लिए चुनौती

अमेरिका जाकर पढ़ाई करने और फिर वहीं नौकरी के जरिए अपने सपनों को उड़ान देने की चाहत रखने वाले भारतीय युवाओं के सामने एक नया और बड़ा संकट खड़ा हो गया है. वाशिंगटन के प्रशासनिक गलियारों से खबर आ रही है कि ट्रंप प्रसाशन विदेशी छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद मिलने वाले वर्क परमिट यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) पर 100,000 डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) का भारी शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर गहन विचार कर रहा है. यदि यह प्रस्ताव औपचारिक कानून का रूप लेता है, तो मध्यमवर्गीय परिवारों से आने वाले मेधावी भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. इस खबर ने अमेरिका में पढ़ रहे हजारों भारतीय युवाओं और भारत में उनके अभिभावकों की चिंता को चरम पर पहुंचा दिया है.

आखिर क्या है यह नया नियम और क्यों अचानक बढ़ाई जा रही है फीस?

OPT एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत F-1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गए छात्र अपनी डिग्री पूरी करने के बाद 1 से 3 साल तक वहां की कंपनियों में काम कर सकते हैं. विशेषकर STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्र के छात्रों के लिए यह 3 साल का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. हालांकि, ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि इस व्यवस्था के कारण अमेरिकी स्नातकों को शुरुआती नौकरियों के लिए कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है. सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी फीस लगाने से कंपनियां विदेशी स्नातकों की जगह स्थानीय अमेरिकी युवाओं को प्राथमिकता देंगी. इसके अलावा, इस कदम का एक उद्देश्य वीजा प्रणालियों का दुरुपयोग रोकना और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी करना भी बताया जा रहा है.

क्या यह फीस छात्रों को देनी होगी या नियोक्ता कंपनियों को?

इस खबर के सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 83 लाख रुपये की यह रकम भरेगा कौन? आधिकारिक स्रोतों से अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह फीस खुद आवेदन करने वाले छात्र से ली जाएगी या फिर उन्हें नौकरी देने वाली अमेरिकी कंपनी से. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह बोझ छात्रों पर डाला गया, तो आम परिवारों के बच्चों का अमेरिका में टिकना असंभव हो जाएगा. वहीं यदि यह शर्त कंपनियों पर लागू की गई, तो छोटे स्टार्टअप और मध्यम स्तर की कंपनियां किसी भारतीय फ्रेशर को नौकरी पर रखने का जोखिम उठाने से साफ पीछे हट जाएंगी. गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां शायद गिने-चुने प्रतिभाओं के लिए यह खर्च उठा लें, लेकिन आम छात्रों का अवसर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.

एजुकेशन लोन और परिवारों पर आर्थिक बोझ की प्रैक्टिकल सच्चाई

भारत से अमेरिका जाने वाले अधिकतर छात्र 40 लाख से लेकर 80 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करने जाते हैं. उनका पूरा आर्थिक गणित इस बात पर निर्भर करता है कि डिग्री मिलने के बाद वे OPT के तहत 2-3 साल अमेरिका में डॉलर में सैलरी कमाएंगे और अपना कर्ज चुकता करेंगे. लेकिन यदि वर्क परमिट के लिए ही दोबारा 83 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ी, तो लोन की भरपाई कैसे होगी? भारत में कई माता-पिता अपनी जमीन, घर या जीवनभर की जमापूंजी दांव पर लगाकर बच्चों को विदेश भेजते हैं. इस नए प्रस्ताव से छात्रों के पास पढ़ाई खत्म होते ही बिना किसी व्यावहारिक अनुभव के खाली हाथ स्वदेश लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा.

अमेरिका में नौकरी का सपना होगा 83 लाख महंगा

लोन चुकाने का गणित बिगड़ेगा, CA ने बताईं 3 बड़ी आर्थिक चुनौतियां

चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) मनोज अग्रवाल अनुसार यदि अमेरिका 100,000 डॉलर की वर्क परमिट फीस लागू करता है, तो यह केवल आव्रजन (Immigration) का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि यह सीधे तौर पर भारतीय परिवारों की वित्तीय रीढ़ तोड़ देगा. इसके 3 सबसे खतरनाक आर्थिक परिणाम होंगे.

लोन डिफॉल्ट (Education Loan Default) का बढ़ा खतरा:आमतौर पर भारतीय छात्र 50 से 80 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लेकर अमेरिका जाते हैं. उनका प्लान होता है कि डिग्री के बाद OPT के दौरान मिलने वाली डॉलर सैलरी से 3 से 5 साल में यह लोन चुका देंगे. लेकिन यदि 83 लाख रुपये की नई फीस का बोझ आ गया, तो लोन की कुल रकम दोगुनी यानी 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर चली जाएगी. इतनी बड़ी रकम का लोन रीपेमेंट स्ट्रक्चर और ईएमआई (EMI) संभालना किसी भी फ्रेशर के लिए असंभव हो जाएगा.

नुकसान में बदला ROI (Return on Investment): अमेरिका में पढ़ाई का मुख्य आकर्षण वहां का हाई ROI (निवेश पर रिटर्न) रहा है. अगर छात्र को नौकरी शुरू करने के लिए ही 83 लाख अतिरिक्त खर्च करने पड़े, तो उनका पे-बैक पीरियड (लागत वसूल होने का समय) 3 साल से बढ़कर सीधे 8 से 10 साल हो जाएगा. ऐसे में साधारण मिडिल क्लास छात्र के लिए अमेरिका पढ़ाई करने जाना वित्तीय रूप से घाटे का सौदा बन जाएगा.

टैक्स और बैंकिंग गारंटी के नियम होंगे कड़े: भारत में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80E के तहत एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इतनी बड़ी अतिरिक्त रकम (83 लाख रुपये) को बैंक एजुकेशन लोन के दायरे में शामिल करेंगे या इसे पर्सनल/बिजनेस लोन मानेंगे, यह बड़ा सवाल है. अगर बैंकों ने इसके लिए अतिरिक्त कोलैटरल (संपत्ति गिरवी रखने) की मांग की, तो कई भारतीय परिवारों के मकान और संपत्तियां जोखिम में आ जाएंगी. 

क्या यह नियम लागू हो चुका है और आगे क्या सम्भावना है?

आम लोगों के मन में उठ रहा सबसे प्राथमिक सवाल यह है कि क्या यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है? इसका सीधा जवाब है: नहीं. यह फिलहाल गृह सुरक्षा विभाग (DHS) और वाशिंगटन नीति निर्माताओं के स्तर पर एक विचाराधीन प्रस्ताव है, जिसे आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है. इससे पहले भी H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर की फीस लगाने की कोशिश की गई थी, जिसे अमेरिकी अदालतों ने असंवैधानिक मानकर रोक दिया था. कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि OPT पर भी ऐसा कोई फैसला आता है, तो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज और सिलिकॉन वैली की बड़ी कंपनियां इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी, क्योंकि अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था भी विदेशी टेलेंट पर काफी हद तक निर्भर करती है.

भारतीय छात्रों के लिए अब क्या विकल्प और सही रणनीति होनी चाहिए?

मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय युवाओं को अपनी उच्च शिक्षा की रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है. अमेरिका में अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए कनाडा, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बेहतर विकल्प बन रहे हैं, जहां पढ़ाई के बाद कार्य अधिकार (Post-Study Work Rights) के नियम अधिक पारदर्शी और स्थिर हैं. जो छात्र वर्तमान में अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से निरंतर संपर्क में रहें और पढ़ाई के दौरान ही ऐसी नेटवर्किंग विकसित करें जिससे नियोक्ता कंपनियां उनके प्रायोजन के लिए तैयार हो सकें. आने वाले कुछ महीने अमेरिकी आव्रजन नीति के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील साबित होने वाले हैं.

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