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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

अनिश्चित आय के दलदल से बाहर निकलेंगे फ्रीलांसर्स, जानिए कैसे फिनटेक का यह नया मॉडल हर महीने सैलरी की तरह देगा पैसे

Unpredictable Income Solution:देश के लाखों गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर्स के लिए अनिश्चित आय सबसे बड़ा तनाव बन चुकी है. इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अब फिनटेक सेक्टर में एक ऐसा अनूठा समाधान आ रहा है, जो हर महीने फिक्स सैलरी की तरह बैंक खाते में पैसे पहुंचाकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jul 24, 2026, 10:49 AM IST

अनिश्चित आय के दलदल से बाहर निकलेंगे फ्रीलांसर्स, जानिए कैसे फिनटेक का यह नया मॉडल हर महीने सैलरी की तरह देगा पैसे

अनिश्चित आय से परेशान फ्रीलांसर्स के लिए मसीहा बनेगी यह फिनटेक सर्विस (फोटो एआई)

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  • अनिश्चित आय से मिलेगी राहत
  •  हर महीने मिलेगी फिक्स सैलरी
  •  सरप्लस फंड की स्मार्ट सेविंग
  •  गिग इकोनॉमी का नया समाधान
  •  फ्रीलांसर्स का वित्तीय तनाव खत्म

फ्रीलांसिंग और गिग इकॉनमी की चमक-दमक के पीछे एक ऐसा सच छिपा है, जिसे शायद ही कोई खुलकर देखना चाहता है. आज देश का युवा पारंपरिक दफ्तर की नौकरी छोड़कर जोमैटो, उबर, डिजाइनिंग, कोडिंग या कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कूद तो रहा है, लेकिन महीने की पहली तारीख को बैंक खाते में आने वाले उस सुकून भरे मैसेज से महरूम है. किसी महीने बैंक अकाउंट में एक लाख रुपये आ जाते हैं, तो अगले महीने बिजली का बिल भरने के लाले पड़ जाते हैं. यह रोलरकोस्टर जैसी लाइफस्टाइल किसी को भी डिप्रेशन के मुहाने पर ला खड़ा करने के लिए काफी है.

नीति आयोग (NITI Aayog) रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्ष 2020-21 में लगभग 7.7 मिलियन (77 लाख) लोग गिग इकॉनमी से जुड़े थे, और अनुमान है कि यह संख्या वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ (23.5 मिलियन) तक पहुंच जाएगी. 

प्रिमस पार्टनर्स (Primus Partners) रिपोर्ट के मुताबिक, देश के बड़े शहरों में प्लेटफॉर्म-आधारित लगभग 61 प्रतिशत गिग वर्कर्स रोजाना 8 घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं, और 43 प्रतिशत वर्कर्स हफ्ते के सातों दिन काम करने को मजबूर हैं. इनमें से करीब 60 प्रतिशत वर्कर्स 'क्राइसिस रिस्क' (आर्थिक संकट के जोखिम) श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त बचत या वित्तीय सुरक्षा का अभाव होता है.

रेज़रपे (Razorpay) और अन्य फिनटेक रिपोर्ट्स और फ्रीलांसिंग सेक्टर से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, लगभग 58 प्रतिशत फ्रीलांसर्स को अपने काम के भुगतान में देरी या अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जो उनकी मासिक आय को अत्यधिक अस्थिर (Volatile) बना देता है. इसी वित्तीय असंतुलन को पाटने के लिए आज इनकम स्मूथिंग जैसी माइक्रो-फिनटेक सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है.

तो चलिए बिजनेस कोच वरुन से समझते हैं कि कैसे इनकम स्मूथिंग हर महीने फिक्स सैलरी की तरह बैंक खाते में पैसे कैसे पहुंच सकती है.

जब बैंक बैलेंस का यह उतार-चढ़ाव बन जाए जान का जंजाल

कल्पना कीजिए कि आपने इस महीने जी-तोड़ मेहनत करके कई प्रोजेक्ट्स निकाले और आपके पास अच्छी-खासी रकम आ गई. आप उत्साह में आकर कुछ बड़े खर्च कर देते हैं या जरूरत की चीजें ले आते हैं. लेकिन अगले ही महीने मार्केट डाउन हो जाता है या क्लाइंट गायब हो जाते हैं, और हाथ में इतने पैसे भी नहीं बचते कि महीने का किराया या राशन आ सके. यह आर्थिक अनिश्चितता सिर्फ पैसों की तंगी नहीं लाती, बल्कि नींद उड़ा देती है और मेंटल पीस को पूरी तरह तबाह कर देती है. यही वजह है कि आज का युवा टैलेंटेड होने के बावजूद खुद को असुरक्षित महसूस करता है.

इनकम स्मूथिंग का जादू और काम करने का नया तरीका

वरुन बताते हैं कि इसी गंभीर समस्या का तोड़ निकालने के लिए फिनटेक इंडस्ट्री अब एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, जिसे इनकम स्मूथिंग कहा जाता है. इसमें होता यह है कि एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म आपकी पिछले कुछ महीनों की कमाई का औसत यानी एवरेज निकालता है. इसके बाद, भले ही आपको किसी महीने दस हजार मिलें या डेढ़ लाख, वह प्लेटफॉर्म आपको हर महीने एक तयशुदा फिक्स सैलरी जैसा अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर करता रहता है. जिस महीने कमाई बहुत ज्यादा होती है, उस महीने की सरप्लस या अतिरिक्त राशि को यह सिस्टम अपने पास सुरक्षित रख लेता है ताकि बुरे वक्त में आपको बैलेंस बनाकर दिया जा सके.

छिपा हुआ पहलू और सैलरी वाले कर्मचारियों से तुलना

एक आम नौकरीपेशा इंसान को यह बात शायद उतनी गंभीर न लगे क्योंकि उसे हर महीने की सात तारीख तक सैलरी मिलने का भरोसा रहता है. लेकिन सोचिए कि बिना किसी पेड लीव, बिना किसी प्रोविडेंट फंड और बिना किसी जॉब सिक्योरिटी के काम करने वाले गिग वर्कर पर क्या बीतती होगी. यह फिनटेक मॉडल केवल पैसों को मैनेज करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह इन मजदूरों और क्रिएटर्स को समाज की मुख्यधारा की वित्तीय सुरक्षा का अहसास कराता है. यह मॉडल इस बात की गारंटी देता है कि आपकी मेहनत का पैसा आपके लिए सालभर एक समान रूप से काम करे, न कि किसी एक महीने की अय्याशी और दूसरे महीने की फजीहत बनकर रह जाए.

लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा और गहरा असर

जब किसी फ्रीलांसर या डिलीवरी पार्टनर को यह मानसिक शांति मिल जाती है कि अगले महीने उसका घर आराम से चल जाएगा, तो उसकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है. वह डर-डरकर काम करने के बजाय अपने काम पर पूरी तरह फोकस कर पाता है. बैंक से लोन लेना हो या बच्चों की स्कूल की फीस भरनी हो, एक स्थिर आय होने का जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वह इन वर्कर्स के पूरे परिवार का जीवन स्तर बदल देता है. फिनटेक स्टार्टअप्स की यह पहल आने वाले दिनों में गिग इकॉनमी की पूरी तस्वीर बदलकर रख देगी और अनिश्चितता के बादल हमेशा के लिए छंट जाएंगे.

इनकम स्मूथिंग को ऐसे समझें काम करने का पूरा गणित

सीए सुदेशना बसु भी इनकम स्मूथिंग के बारे में बताती है कि जब हम इनकम स्मूथिंग की बात करते हैं, तो यह सुनने में एक वित्तीय तकनीकी शब्द लग सकता है, लेकिन असल जिंदगी में यह किसी फ्रीलांसर या गिग वर्कर के बैंक अकाउंट का सबसे भरोसेमंद गार्ड बन जाता है. पारंपरिक कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और फिक्स्ड पे-डे होता है, जो कर्मचारी को मानसिक सुरक्षा देता है. लेकिन गिग इकॉनमी में ऐसा कुछ नहीं होता. आइए जानते हैं कि यह मैकेनिज्म जमीन पर किस तरह काम करता है और इसके कौन-कौन से बारीक पहलू हैं.

कैसे काम करता है यह पूरा सिस्टम और डेटा का खेल

इस फिनटेक मॉडल का गणित यूजर के पिछले छह से बारह महीनों के वित्तीय इतिहास (Financial History) पर टिका होता है.

हिस्टोरिकल एनालिसिस: प्लेटफॉर्म आपके पिछले 6 महीनों की कुल कमाई का औसत निकालता है. मान लीजिए आपकी औसत मासिक कमाई पचास हजार रुपये बैठती है.

फिक्स्ड पे-आउट: अब चाहे दिवाली या सीजन के पीक मंथ में आपकी कमाई डेढ़ लाख रुपये क्यों न हो जाए, या मंदी के दौर में गिरकर पच्चीस हजार पर आ जाए, यह प्लेटफॉर्म आपके खाते में हर महीने ठीक पचास हजार रुपये ही ट्रांसफर करेगा.

बफर पूल मैनेजमेंट: जब आप ज्यादा कमाते हैं, तो अतिरिक्त रकम फिनटेक कंपनी के पास एक सेफ बफर पूल में चली जाती है. जब आप कम कमाते हैं, तो कंपनी उसी बफर पूल से पैसे निकालकर आपको फिक्स अमाउंट पूरा करके देती है.

अनिश्चित आय से परेशान फ्रीलांसर्स के लिए मसीहा बनेगी यह फिनटेक सर्विस

इस मॉडल में छिपी चुनौतियां और रिस्क फैक्टर समझिए

सीए सुदेशना कहती हैं कि हर बिजनेस मॉडल की तरह इनकम स्मूथिंग के सामाने भी कुछ व्यावहारिक और तकनीकी चुनौतियां हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है.

क्रेडिट रिस्क (Default Risk): मान लीजिए किसी फ्रीलांसर की कमाई लगातार तीन महीने तक बहुत कम हो जाती है और उसने बफर पूल से ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं, तो क्या वह कंपनी के कर्जदार बन जाएंगे? इस जोखिम से निपटने के लिए फिनटेक कंपनियों को मजबूत रिस्क-असेसमेंट एल्गोरिदम की जरूरत होती है.

विश्वास और पारदर्शिता: भारत जैसे देश में जहां लोग अपने पैसों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, किसी थर्ड-पार्टी फिनटेक ऐप के पास अपना सरप्लस फंड जमा करना और उससे हर महीने सैलरी लेना एक बड़े भरोसे का काम है. कंपनियों को यूजर का विश्वास जीतने के लिए पारदर्शिता रखनी होगी.

सब्सक्रिप्शन या मॉडल कॉस्ट: ये कंपनियां अपना मुनाफा कैसे कमाएंगी? आमतौर पर वे इस सर्विस के बदले एक छोटा सा मंथली प्लेटफॉर्म चार्ज, माइक्रो-फीस या बफर फंड के निवेश पर मिलने वाले ब्याज का एक हिस्सा अपने पास रख सकती हैं.

पारंपरिक लोन और इनकम स्मूथिंग में जमीन-आसमान का फर्क

अक्सर लोग सोचते हैं कि यह तो एक तरह का लोन या ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा है, लेकिन ऐसा नहीं है. लोन लेने पर आपको मूलधन के साथ भारी-भरकम ब्याज चुकाना पड़ता है और उस पर रीपेमेंट का मानसिक दबाव अलग से रहता है. इसके उलट, इनकम स्मूथिंग आपका अपना ही पैसा है, जिसे कंपनी केवल सही समय पर मैनेज करके आपको देती है. इसमें कोई कर्ज का जाल नहीं बनता, बल्कि यह अनुशासित बचत और सुनियोजित खर्च का एक वैज्ञानिक तरीका है.

भविष्य की तस्वीर और फ्रीलांसर की बदलती लाइफस्टाइल

आने वाले समय में जब भारत में फ्रीलांसिंग और क्रिएटर इकॉनमी मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी, तब इनकम स्मूथिंग जैसी सेवाएं लग्जरी नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत बन जाएंगी. जब किसी गिग वर्कर को यह पक्का पता होगा कि अगले महीने उसका किराया और घर का खर्च बिना किसी तनाव के चल जाएगा, तो वह अपने काम में ज्यादा बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकेगा. यह वित्तीय नवाचार सिर्फ बैंक खातों का संतुलन नहीं सुधारेगा, बल्कि लाखों युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा की नींव भी मजबूत करेगा.

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