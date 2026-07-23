Explained: पेपर लीक पर अब फास्ट ट्रैक एक्शन! समझें क्या होती हैं ये अदालतें और कैसे NEET जैसे मामलों में बदलेगी न्याय की रफ्तार?

पीएम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया है. समझें आखिर ये कोर्ट सामान्य अदालतों से कैसे अलग होते हैं और पेपर लीक जैसे मामलों में इनसे मिलेगी मदद...

पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए गठित होंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट

पीएम मोदी ने युवाओं के हित के लिए किया ऐलान

फास्ट ट्रैक अदालतों और सामान्य अदालतों में होता है बड़ा अंतर

फास्ट-ट्रैक कोर्ट में भी आरोपी को मिलते हैं सभी कानूनी अधिकार

NEET पेपर लीक और दूसरी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे प्रोटेस्ट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया है. पीएम मोदी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कहा गया कि देश के युवाओं का हित ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

पीएम मोदी के ऐलान के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फास्ट-ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, ये सामान्य अदालतों से कैसे अलग हैं और क्या इनके जरिए NEET जैसे पेपर लीक मामलों में जल्द न्याय मिल सकेगा.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं?

फास्ट-ट्रैक कोर्ट ऐसी अदालतें होती हैं, जिनमें कुछ खास तरह के मामलों को प्राथमिकता देकर तेजी से सुनवाई और निपटारे की कोशिश की जाती है. फास्ट-ट्रैक कोर्ट का मतलब कोई नई या पूरी तरह से अलग अदालत बनाना नहीं होता. कई मामलों में मौजूदा न्यायिक ढांचे के भीतर ही कुछ अदालतों या न्यायाधीशों को विशेष मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया जाता है. इन अदालतों का मकसद मामले की सुनवाई में देरी को कम करना और प्राथमिकता वाले मामलों का जल्द निपटारा करना होता है.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट में भी आरोपी को सामान्य अदालतों की तरह सभी कानूनी अधिकार मिलते हैं. आरोपी को अपना पक्ष रखने, वकील की मदद लेने और कानून के तहत उपलब्ध अपील के अधिकार मिलते हैं. फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया का उद्देश्य सुनवाई को तेज करना जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया या कानूनी सुरक्षा उपायों को खत्म कर दिया जाएगा.

भारत में फास्ट-ट्रैक अदालतों की शुरुआत क्यों हुई?

भारत में लंबित आपराधिक मामलों की बड़ी संख्या को कम करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था शुरू की गई थी. 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद साल 2000 में फास्ट-ट्रैक कोर्ट योजना शुरू हुई थी. समय के साथ इन अदालतों का इस्तेमाल अलग-अलग गंभीर और संवेदनशील मामलों की सुनवाई में किया गया. बलात्कार, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध (POCSO) और दूसरे गंभीर आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए भी विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की गई है.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट सामान्य अदालतों से कैसे अलग होते हैं?

सामान्य अदालतों में अलग-अलग तरह के दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है और लंबित मामलों की बड़ी संख्या की वजह से कई बार सुनवाई में समय लग जाता है. इसके मुकाबले फास्ट-ट्रैक व्यवस्था में खास मामलों को प्राथमिकता दी जाती है. ऐसे मामलों की सुनवाई को नियमित रूप से सूचीबद्ध करने, गैरजरूरी स्थगन को कम करने और उपलब्ध न्यायिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है. इसका मकसद यह होता है कि मामला लंबे समय तक लंबित न रहे और कानून के अनुसार जल्द फैसला हो सके.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट का मतलब यह नहीं है कि हर मामले में फैसला कुछ ही दिनों या हफ्तों में आ जाएगा. किसी भी आपराधिक मामले में जांच, चार्जशीट, सबूत, गवाहों की गवाही और कानूनी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होता है. अगर मामला जटिल है और उसमें कई आरोपी, डिजिटल सबूत या अलग-अलग राज्यों से जुड़े पहलू हैं तो उसे निपटाने में समय लग सकता है. इसलिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट तत्काल सजा की गारंटी नहीं देते.

भारत में कितने फास्ट-ट्रैक कोर्ट हैं?

भारत में फास्ट-ट्रैक कोर्ट से जुड़ा सरकारी डेटा देखें तो 31 दिसंबर 2025 तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 880 सामान्य फास्ट-ट्रैक कोर्ट कार्यरत थीं. इसके अलावा, रेप और POCSO एक्ट से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 774 फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) भी एक्टिव थीं. इनमें 398 विशेष POCSO कोर्ट शामिल हैं. सामान्य फास्ट-ट्रैक कोर्ट का गठन और संचालन संबंधित राज्यों और हाई कोर्ट के स्तर पर किया जाता है, जबकि रेप और POCSO मामलों की जल्द सुनवाई के लिए चल रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की (FTSCs) योजना को केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देती है.

किस राज्य में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट मौजूद हैं?



केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार, इन विशेष अदालतों के जरिए 30 नवंबर 2025 तक 3.61 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है. इन अदालतों की केस डिस्पोजल रेट 96.28 प्रतिशत दर्ज की गई है. FTSCs के जरिए बलात्कार और POCSO एक्ट से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई की जा रही है.

NEET पेपर लीक जैसे मामलों में कैसे मिलेगी मदद?

पेपर लीक से जुड़े मामले काफी जटिल होते हैं. इनमें कई आरोपी, संगठित नेटवर्क, डिजिटल डिवाइस, चैट और ऑनलाइन लेनदेन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत, पैसों का लेनदेन और कई राज्यों से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच करनी पड़ सकती है. जांच एजेंसियों को पहले सबूत जुटाने होते हैं और जांच पूरी होने के बाद अदालत में मामला चलता है. ऐसे में सामान्य अदालतों में लंबित मामलों की संख्या अधिक होने पर मुकदमे में देरी हो सकती है.

अगर पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो ऐसे मामलों को प्राथमिकता मिल सकती है. इससे सुनवाई की तारीखें नियमित रखने, गैरजरूरी स्थगन कम करने और मुकदमे के निपटारे में लगने वाले समय को घटाने में मदद मिल सकती है. लेकिन, यह तभी संभव होगा जब जांच एजेंसियां समय पर जांच पूरी करें, अभियोजन पक्ष मजबूत सबूत पेश करे और अदालतों के पास पर्याप्त न्यायिक और प्रशासनिक संसाधन हों.

फास्ट-ट्रैक कोर्ट का एक अहम मकसद यह भी है कि पेपर लीक जैसे मामलों में दोष साबित होने पर जल्द फैसला आए. इससे परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कानून का डर बढ़ेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल मिलेगी.

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