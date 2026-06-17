Explainer:भारत में अंधेरे के बीच इस गांव में हो जाता है उजाला, 3 से 4 बजे दिख जाती हैं सूर्य की किरणें, जानिए इसकी वजह

भारत के पूर्वी इलाके में यह इकलौता ऐसा गांव है, जहां सूर्योदय सुबह के 3 से 4 बजे के बीच हो जाता है. यहां सूर्योदय नजारा भी बेहद अद्भुत होता है, जिसने के देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं.

.भारत की सीमा पर स्थित इस गांव में सुबह 3 बजे हो जाता है उजाला

.इस गांव में सबसे पहले उजाला होने की वजह क्या है

.यहां सूर्योदय बहुत जल्दी होने की वजह इस गांव का देश के पूर्वी हिस्से में स्थित होना है

.हर साल यहां सूर्य की पहली किरणों को देखने आते हैं पर्यटक

भारत में जिस समय काली अंधेरी रात रहती है, ज्यादातर लोग इस समय में सोते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा भी गांव है, जिसमें तड़के 3 से 4 बजे के बीच उजाला हो जाता है. यहां सूर्य की किरणें धरती को छूने लगती हैं. यह गांव भारत के पूर्वी दिशा में​ स्थित है. प्रकृति का ये रूप देखने के लिए यहां पर्याटकों की भारी भीड़ जमा होती है. इतना ही नहीं यहां का सूर्योदय भी देश के बाकी हिस्सों से एक अलग अनुभव देता है.

दरअसल, जिस जगह पर उजाला सुबह 3 से 4 बजे के बीच हो जाता है. वह अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वी में स्थित पहाड़ियों के पास है. यहां एक गांव स्थित है, जिसका नाम डोंग है. यह गांव भारत में सबसे पहले सूरज की रोशनी देखने वाली जगहों में गिना जाता है. सर्दियों के कुछ महीनों में यहां सुबह करीब साढ़े तीन बजे से लेकर 4 बजे के बीच आसमान उजाला पकड़ने लगता है. इतना ही नहीं, सूरज की किरणें दिखाई देने लगती हैं.

भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास है ये गांव

डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में स्थित है. ये भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के करीब मौजूद एक छोटा सा गांव है. गांव के पास से लोहित और सत्ती नदियों का संगम भी दिखाई देता है, जो इसकी प्राकृतिक खूबसूरती को और बढ़ा देता है. इस गांव की आबादी बहुत ही कम है, लेकिन सूर्योदय देखने के लिए हर साल यहां देश-विदेश से लाखों पर्यटक पहुंचते हैं. कई लोग सिर्फ इस अनुभव के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं कि वे भारत में सबसे पहले निकलने वाली सूरज की किरणों को देख सकें.

आखिर यहां इतनी जल्दी क्यों निकलता है सूरज?

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत का भौगोलिक विस्तार है. डोंग गांव देश के सबसे पूर्वी हिस्सों में स्थित है. यहां धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व में स्थित इलाकों में सूरज पहले दिखाई देता है. भारत में एक ही टाइम जोन (IST) लागू होने के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिमी भारत के बीच सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में काफी अंतर देखने को मिलता है. डोंग की भौगोलिक स्थिति और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र इसे सूरज की पहली किरणों का सबसे बेहतर दर्शक बना देते हैं. यही कारण है कि यहां सूर्योदय देश के अधिकांश हिस्सों से काफी पहले हो जाता है.

सूर्योदय का नजारा ऐसा कि कैमरे में कैद करना मुश्किल

डोंग का सूर्योदय समय के लिहाज से तो खास है ही, इसका दृश्य भी बेहद मनमोहक होता है. जैसे-जैसे अंधेरा छंटता है, पहाड़ों की चोटियों पर सुनहरी रोशनी फैलने लगती है. बादलों की परतों के बीच से निकलती सूरज की लाल-नारंगी किरणें पूरे इलाके को किसी पेंटिंग जैसा बना देती हैं. कई ट्रैवल फोटोग्राफर इसे भारत के सबसे खूबसूरत सूर्योदय स्थलों में गिनते हैं. यहां पहुंचने वाले पर्यटक अक्सर बताते हैं कि सूरज निकलने से पहले का बदलता आसमान और कुछ ही मिनटों में फैलती रोशनी जीवनभर याद रहने वाला अनुभव बन जाती है.

यहां कैसे पहुंच सकते हैं पर्यटक?

डोंग गांव तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन रोमांच पसंद लोगों के लिए यह सफर खुद एक अनुभव बन जाता है. यहां पहुंचने के लिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के वालोंग (Walong) पहुंचना होता है. वालोंग से डोंग गांव तक ट्रेकिंग मार्ग है, जिसे पूरा करने में कुछ घंटे लग सकते हैं. इसके पास प्रमुख हवाई अड्डा असम के डिब्रूगढ़ में है, जहां से सड़क मार्ग के जरिए अरुणाचल प्रदेश पहुंचा जा सकता है. यात्रा से पहले इनर लाइन परमिट (ILP) की जरूरत भी होती है, क्योंकि यह संवेदनशील सीमा क्षेत्र में स्थित है.

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