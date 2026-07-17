क्या आपके घर का अपना 'सेफ्टी पासवर्ड' है? जानिए एआई और डीपफेक फ्रॉड को मात देने वाला एक्सपर्ट का यह नया फॉर्मूला

Voice Cloning-Deepfake Fraud Protection: भारतीय फिनटेक और बैंकिंग सेक्टर में एआई वॉयस क्लोनिंग और डीपफेक फ्रॉड ने नया संकट खड़ा कर दिया है. इसे रोकने के लिए जहां RBI सख्त नियम ला रहा है, वहीं साइबर एक्सपर्ट ने पैसे सुरक्षित रखने के लिए 'फैमिली सेफ्टी कोडिंग' का एक बेहद सटीक फॉर्मूला पेश किया है.

1. एआई वॉइस क्लोनिंग से बढ़ा खतरा

2. पारिवारिक पासवर्ड रोकेगा वित्तीय धोखाधड़ी

3. डीपफेक वीडियो से रहें बेहद सावधान

4. साइबर एक्सपर्ट ने सुझाया सुरक्षा का फॉर्मूला

5. भावनात्मक ब्लैकमेलिंग से बचें आम लोग

क्या हो अगर एक दिन अचानक आपके पास आपके बेटे, बेटी या माता-पिता का फोन आए कि वे किसी बड़ी मुसीबत में हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है या वे पुलिस थाने में हैं और उन्हें तुरंत बीस या पचास हजार रुपये की जरूरत है? आप बिना सोचे-समझे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देंगे. लेकिन रुकिए, अगली बार ऐसा करने से पहले हजार बार सोचिएगा. आज के दौर में केवल आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड या ओटीपी चोरी होना ही सबसे बड़ा खतरा नहीं रह गया है. शातिर साइबर अपराधी अब सीधे आपकी भावनाओं और आपके अपनों की आवाज का इस्तेमाल करके आपकी पूरी जमा-पूंजी साफ कर रहे हैं. गूगल पर लोग लगातार इस नए फ्रॉड से बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं क्योंकि यह आपके दरवाजे तक दस्तक दे चुका है.

एआई और डीपफेक का वह नया हथियार जिसने सबको चौंकाया

तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने जितनी सहूलियतें दी हैं, उतनी ही मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं. अब स्कैमर्स को आपकी आवाज की नकल करने के लिए किसी बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है. सोशल मीडिया (जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक) पर मौजूद आपकी मात्र 5 से 10 सेकंड की रील्स या वीडियो क्लिप उठाकर एआई वॉयस क्लोनिंग टूल्स की मदद से बिल्कुल हुबहू आपके जैसी आवाज तैयार कर ली जाती है. इतना ही नहीं, वीडियो कॉल पर डीपफेक तकनीक के जरिये चेहरा तक बदल दिया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी लगातार बैंकों के लिए नए साइबर सिक्योरिटी नियम कड़े कर रहा है, क्योंकि पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियां इस हाई-टेक धोखे के सामने कमज़ोर साबित हो रही हैं.

पारंपरिक तरीकों से हटकर एक अनूठा और पक्का इलाज क्या है?

इस खौफनाक और अदृश्य डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए देश के जाने-माने साइबर एक्सपर्ट्स त्रिवेणी सिंह ने एक बेहद सरल लेकिन अचूक उपाय सुझाया है, जिसे 'फैमिली सेफ्टी कोडिंग' या फैमिली सेफ्टी प्रोटोकॉल कहा जा रहा है. यह तरीका किसी महंगे एंटी-वायरस या जटिल सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके आपसी तालमेल पर आधारित है.

इस फॉर्मूले के तहत हर परिवार को आपस में बैठकर एक बेहद गुप्त कोड या 'सेफ्टी पासवर्ड' तय करना होगा. यह कोड कोई ऐसा शब्द या वाक्य हो सकता है जिसके बारे में घर के सदस्यों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को भनक तक न हो. भविष्य में जब भी कोई एमरजेंसी का बहाना बनाकर फोन करे और रुपयों की मांग करे-चाहे उसकी आवाज आपके सगे भाई की ही क्यों न लग रही हो—आपको सबसे पहले उससे वह पारिवारिक गुप्त कोड पूछना होगा. यदि सामने वाला व्यक्ति कोड नहीं बता पाता है, तो तुरंत समझ जाएं कि यह एआई क्लोन आवाज है और आप एक बड़े फ्रॉड का शिकार होने से बच जाएंगे.

आज यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

परंपरागत साइबर सुरक्षा के तरीके जैसे ओटीपी और मजबूत पासवर्ड अब एआई जनित अपराधों को रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं. आज के समय में एआई वॉयस क्लोनिंग और डीपफेक इतने सटीक हो चुके हैं कि सगे रिश्तेदार भी असली और नकली आवाज में फर्क नहीं कर पाते. आम जनता की गाढ़ी कमाई को इस नए किस्म के भावनात्मक और तकनीकी हमले से बचाने के लिए यह खबर आज सबसे ज्यादा जरूरी है.

आपके ऊपर क्या असर हो सकता है?

इस नए एआई फ्रॉड का सीधा असर आम मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ रहा है जो तकनीक के इस खतरनाक रूप से वाकिफ नहीं हैं. किसी अपने के संकट में होने की बात सुनकर लोग बिना जांच-पड़ताल किए जल्दबाजी में अपनी जीवनभर की बचत अपराधियों के खातों में ट्रांसफर कर देते हैं. वित्तीय नुकसान के साथ-साथ यह फ्रॉड परिवारों के मानसिक सुकून को भी पूरी तरह से तबाह कर रहा है.

आगे क्या हो सकता है?

आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर और फिनटेक कंपनियों को अपने सुरक्षा मानकों में एआई-डिटेक्शन सिस्टम को शामिल करना ही होगा. इसके अलावा, सरकारी स्तर पर साइबर क्राइम विंग्स को एआई फ्रॉड से निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी. हर नागरिक के स्तर पर 'फैमिली सेफ्टी कोडिंग' जैसी व्यवहारिक आदतें ही भविष्य में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनेंगी.

व्यावहारिक उदाहरण से इसे समझिए

मान लीजिए रमेश के पास उसके पिता के नंबर से फोन आता है और पिता की ही आवाज में कहा जाता है कि वह अस्पताल में हैं और तुरंत ₹30,000 की जरूरत है. रमेश घबराने के बजाय पिता से अपना पारिवारिक कोड "नीला आसमान" पूछता है. फोन पर मौजूद व्यक्ति सकपका जाता है और बहाने बनाने लगता है. रमेश तुरंत समझ जाता है कि यह फोन फर्जी है और वह अपने पैसे बचा लेता है.

पाठक को क्या करना चाहिए?

1-अपने परिवार के साथ आज ही बैठें और एक गुप्त 'फैमिली सेफ्टी कोड' निर्धारित करें.

2- सोशल मीडिया प्रोफाइल को जितना हो सके प्राइवेट रखें ताकि अनजान लोग आपकी वॉयस सैंपल्स न चुरा सकें.

3-किसी भी आपातकालीन कॉल पर तुरंत पैसे भेजने की बजाय दूसरे माध्यमों से उस व्यक्ति की स्थिति की दोबारा पुष्टि करें.

किन बातों से सावधान रहें?

किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपनी आवाज रिकॉर्ड करने वाले ऐप्स को परमिशन न दें. जल्दबाजी या डर के माहौल में आकर कोई भी वित्तीय फैसला तुरंत न लें. कॉलर आईडी या डिस्प्ले नाम पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, क्योंकि नंबर्स को भी स्पूफ किया जा सकता है.

साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट त्रिवेणी सिंह का कहना है कि जब अपराध तकनीकी रूप से एडवांस हो जाते हैं, तो सुरक्षा के पारंपरिक वित्तीय नियम फेल हो जाते हैं. ऐसे में ह्यूमन बिहेवियर और आपसी वेरिफिकेशन कोड ही सबसे मजबूत दीवार बनते हैं. आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करने के साथ-साथ व्यक्तिगत सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है.

FAQ

प्रश्न 1: क्या फैमिली सेफ्टी कोड को समय-समय पर बदलना जरूरी है?**

उत्तर: हां, सुरक्षा के लिहाज से हर छह महीने में या परिवार में किसी बदलाव के वक्त इस गुप्त कोड को बदल लेना ज्यादा सुरक्षित रहता है.

प्रश्न 2: अगर किसी अपराधी को हमारे फैमिली कोड का पता चल जाए तो क्या करें?**

उत्तर: अगर आपको जरा भी अंदेशा हो कि कोड किसी बाहरी व्यक्ति को पता चल गया है, तो तुरंत नया कोड निर्धारित करें.

प्रश्न 3: क्या आरबीआई इन एआई फ्रॉड्स को रोकने के लिए कोई कदम उठा रहा है?**

उत्तर: हां, आरबीआई बैंकों को लगातार नई साइबर सुरक्षा गाइडलाइंस जारी कर रहा है ताकि संदिग्ध और असामान्य लेन-देन को एआई आधारित टूल्स से ट्रैक किया जा सके.

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