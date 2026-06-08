Explainer: 7.8 और 8.0 तीव्रता के भूकंप में कितना होता है फर्क? कितनी तबाही मचा सकता है ऐसा झटका

डीएनए एक्सप्लेनर
भूकंप का नाम सुनते ही हर कोई सहम जाता है क्योंकि यह एक ऐसी घटना है, जिसमें धरती हिल जाती है. कुछ सेकंड का भूकंप भी बड़ी तबाही मचा सकता है. इसकी तीव्रता में .1 और .2 तक का फर्क इसकी एनर्जी को कई गुणा तक बढ़ा देता है...
फिलीपींस में सोमवार सुबह कुछ सेकंड के भूकंप ने सब कुछ हिला दिया. यहां दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई. बहुत सी इमारतें जमीन में मिल गई. इसके नुकसान का आंकलन अभी तक नहीं लगाया जा सका है. इसकी वजह भूकंप की तीव्रता 7.8 के आसपास होना है, लेकिन क्या आपको पता है कि भूकंप की तीव्रता में .1 या .2 की बढ़त क्या कर सकती हैं. वैज्ञानिकों की मानें तो इतना फर्क लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है. आज फिलीपींस में आए तूफान ने इसकी तीव्रता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भूकंप की तीव्रता में छोटे छोटे दिखने वाले आंकड़ों का क्या मतलब होता और क्या प्रभाव पड़ता है.
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाला रिक्टर स्केल आम साधारण गणित की तरह काम नहीं करता. यह उससे अलग एक लॉगरिदमिक स्केल होता है, यानी हर अगला अंक ऊर्जा में कई गुना बढ़ोतरी को दिखाता है. यही वजह है कि 7.8 और 8.0 के बीच का अंतर केवल दो दशमलव का नहीं होता. 8.0 तीव्रता का भूकंप 7.8 के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ सकता है. इसका मतलब है कि झटकों का असर ज्यादा मजबूत और ज्यादा क्षेत्र को नुकसान पहुंचा देता है.
भूकंप की तीव्रता के साथ ही कुछ और चीजें भी जो इससे होने वाली तबाही और नुकसान के लेवल को बताती हैं. इसमें सबसे अहम भूकंप की गहराई कितनी थी. भूकंप का केंद्र आबादी से कितनी दूरी पर स्थित था. भूकंप का प्रभावित क्षेत्र में बनी इमारतों की गुणवत्ता और जमीन व भूगर्भीय स्थिति क्या थी. यही वजह है कि भूकंप की एक ही तीव्रता अलग अलग देश या स्थानों पर अलग परिणाम दे सकते हैं.
वैश्विक भूकंप गतिविधियों पर रिसर्च और डेटा रखने वाली संस्था के अनुसार, जब भी भूकंप की गहराई कम, इसकी तीव्रता ज्यादा और समुद्र तल के नीचे या आसपास आता है. तब सबसे बड़ा खतरा सुनामी का होता है. 7.5 से ऊपर की तीव्रता वाले कई समुद्री भूकंप समुद्र तल को अचानक से हिला देते हैं, जिससे विशाल समुद्री लहरें उठ जाती हैं. यही वजह है कि बड़े भूकंप के बाद कई देशों में तटीय इलाकों को तुरंत खाली करा दिया जाता है.
भारत में भूकंप संबंधी आधिकारिक डेटा सेंटर एनसीएस के अनुसान, भारत भी भूकंप के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है. हिमालयी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी राज्य, अंडमान-निकोबार और कई दूसरे इलाके बहुत ज्यादा भूकंपीय खतरे से भरे क्षेत्रों में आते हैं. इसको लेकर बीच बीच में वैज्ञानिक भी चेतावनी देते रहते हैं कि बड़े शहरों में बढ़ते निर्माण कार्यों के बीच भूकंपरोधी ढांचे की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है.
डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर जोन 4 सोल्यूशन डॉ नकूल तरुण, बताते हैं कि भूकंप को हम रोक नहीं सकते हैं. यह भी पता नहीं लगा सकते हैं कि यह कब आएगा. इसलिए हमें अपनी बिल्डिंग को मजबूत बनाना चाहिए. इसके साथ ही भूकंप के दौरान क्या करें इसका पता होना चाहिए. भूकंप आने पर घबनाएं नहीं, इसकी वजह पर मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे छीप जाये. घर के अंदर खिड़कियों और भारी सामान से दूर रहें. दीवार के कोने में बैठ जाये. संभव है तो खुले स्थान पर पहुंचने की कोशिश करें.
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