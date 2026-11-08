कांग्रेस की फंडिंग में 75% की गिरावट, 130 करोड़ का चंदा मिला, क्या है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, जिसने डोनेशन में कर दी 88% की कमी?

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मिले चंदे में बढ़ोतरी देखी गई थी. वित्त वर्ष 2024-25 में पार्टी को 517.39 करोड़ रुपये का चंदा मिला था.

कांग्रेस के चंदे में 2015-16 में आई थी 86% की कमी

कांग्रेस को 2025-26 में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दिए 25 करोड़

2024-25 में BJP को मिला था 6,074 करोड़ रुपये का चंदा

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की फंडिंग में पिछले साल के मुकाबले करीब 75 फीसदी की गिरावट आई है. कांग्रेस को वित्त वर्ष 2025-26 में 20 हजार से ज्यादा मिलने वाले चंदे के रूप में 130.69 करोड़ रुपये मिले. यह पार्टी को बीते 10 सालों में मिलने वाले चंदे में सबसे बड़ी गिरावट है. चुनाव आयोग के पास दाखिल पार्टी के डॉक्यूमेंट्स से यह जानकारी सामने आई है.



न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कांग्रेस को वित्त वर्ष 2024-25 में इस तरह के चंदे के रूप में 517.39 करोड़ रुपये मिले थे. अगर पिछले 12 साल के आंकड़े देखें तो इससे पहले चंदे में सबसे बड़ी गिरावट 2015-16 में दर्ज की गई थी. उस समय कांग्रेस को 2014-15 में मिले 141.46 करोड़ रुपये के मुकाबले 86 फीसदी की कमी आई थी.

बीजेपी को मिला था कांग्रेस से 12 गुना ज्यादा चंदा

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को मिले चंदे में बढ़ोतरी देखी गई थी. वित्त वर्ष 2023-24 में कांग्रेस को 281.48 करोड़ रुपये चंदे के रूप में मिले थे, जबकि 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 517.39 करोड़ रुपये हो गया था. हालांकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से करीब 12 गुना ज्यादा चंदा मिला था.

बीजेपी को 2024-25 में 20,000 रुपये से अधिक के चंदे के रूप में 6,074.02 करोड़ रुपये मिले थे. हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बीजेपी को कितना चंदा मिला, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. बीजेपी को बीते 12 सालों में कांग्रेस से ज्यादा चंदा मिला.

प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कांग्रेस को दिए सिर्फ 25 करोड़

कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में आई इस गिरावट की एक बड़ी वजह 'प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट' से मिली फंडिंग कमी रही. इस ट्रस्ट ने साल 2024-25 में कांग्रेस को 216.34 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन 2025-26 में इस ट्रस्ट ने सिर्फ 25 करोड़ रुपये दिए यानी इस डोनेशन में कांग्रेस को 88 फीसदी की कमी आई. प्रूडेंट के अलावा किसी दूसरे इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कांग्रेस को चंदा नहीं दिया.

प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के अलावा कुछ अलग-अलग कंपनियों ने भी कांग्रेस को डोनेशन दिया. इसमें स्टार सीमेंट ने 5 करोड़, सज्जन भजंका ने 4 करोड़ और प्रेम कुमार भजंका ने 2 करोड़ रुपये दिए.

कांग्रेस को 2020-21 में मिले थे 74.50 करोड़

कांग्रेस को वित्त वर्ष 2025-26 में पिछले साल की तुलना में कम चंदा मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कम चंदा कांग्रेस को कभी नहीं मिला हो. पार्टी को इससे पहले भी कम रकम चंदे के रूप में मिली है.

साल 2020-21 में 74.52 करोड़ रुपये, 2021-22 में 95.46 करोड़ रुपये और 2022-23 में 79.92 करोड़ रुपये कांग्रेस को चंदे के रूप में मिले थे. इन आंकड़ों में चुनावी बॉण्ड से मिला चंदा शामिल नहीं है. जब यह योजना लागू थी, तब चुनावी बॉण्ड से मिले चंदे की जानकारी अलग से दी जाती थी. पिछले सालों में चुनावी बॉण्ड से मिली फंडिंग को शामिल करने पर 2025-26 में कांग्रेस को मिला कुल चंदा 2020-21 के बाद सबसे कम रहा.

प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है?

प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट भारत का सबसे बड़ा और धनी चुनावी ट्रस्ट है. ये साल 2013 में बनाया गया था. पहले इसे 'सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट' के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम 2014 में बदलकर प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट कर दिया गया था. इसका काम है- बड़े इंडस्ट्रियल घरानों और बड़े डोनर्स से चंदा लेना और उसे अलग-अलग राजनीतिक दलों को कानूनी रूप से बांटना.

ट्रस्ट को कौन-कौन कंपनियां डोनेट करती हैं?

ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रूडेंट ट्रस्ट को देश के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स और कंपनियों से चंदा मिलता है. इनमें- जिंदल स्टील एंड पावर, मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भारती एयरटेल, टोरेंट फार्मास्युटिकल्स, टाटा एंड संस जैसे बड़े ग्रुप शामिल हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में इस ट्रस्ट ने 15 राजनीतिक पार्टियों को 2,668 करोड़ रुपये का चंदा बांटा था, जिसमें से अकेले बीजेपी को 2,180 करोड़ और कांग्रेस करीब 216 करोड़ रुपये मिले थे. इस साल यानी वित्त वर्ष 2025-26 में कांग्रेस को इस ट्रस्ट से सिर्फ 25 करोड़ रुपये का चंदा मिला.

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