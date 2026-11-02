'पूरी तरह बैन सबसे अच्छा सॉल्यूशन लेकिन...', दिल्ली-NCR में शर्तों के साथ पटाखे जलाने की इजाजत, SC ने तय की टाइमिंग

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे जला सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में शर्तों के साथ पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने इसके लिए टाइमिंग भी तय की है. साथ ही कुछ ऐसे इलाकों की लिस्ट भी दी है, जहां पटाखे जलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को सर्टिफाइड ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है. इसके बाद 9 तारीख से पटाखों पर फिर से पाबंदी रहेगी.

दिल्ली-एनसीआर में कब जला सकेंगे पटाखे?

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकते हैं. मालूम हो कि देश भर में इस साल 8 नवंबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा. कोर्ट ने साफ किया है कि 9 नवंबर से ग्रीन पटाखों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा.

कहां-कहां नो-क्रैकर जोन?

कोर्ट की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, ओल्ड-एज होम और किसी भी नोटिफाइड साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. इन इलाकों को 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया जाएगा. यही रोक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होगी.

Supreme Court has permitted bursting of green firecrackers in Delhi-NCR on November 7 and 8, 2026, between 6 am and 7 am and 8 pm and 10 pm, in accordance with its earlier order dated October 15, 2025. Supreme Court has directed that no firecrackers shall be burst within a 300-metre radius of hospitals, nursing homes, primary and district health centres, old-age homes and notified silence zones. These areas, along with educational institutions, will be declared ‘No-Cracker Zones’ and appropriately marked and publicised, says Supreme Court. November 2, 2026

कोर्ट ने 2024 का भी किया जिक्र

पटाखों पर बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'पूरी तरह बैन लगाना सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन कोर्ट के पास यह तय करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है' कि पूरी तरह बैन सबसे अच्छा सॉल्यूशन होगा या नहीं. कोर्ट ने कहा कि उसे इस बारे में पर्याप्त डेटा नहीं दिया गया है कि साल 2024 में दिल्ली-NCR में लगाए गए पूरे बैन से 'पॉल्यूशन रोकने' में कितनी मदद मिली. 2024 के बैन के बावजूद AQI में कोई खास सुधार नहीं हुआ है.

क्या होते हैं ग्रीन पटाखे?

ग्रीन पटाखों को CSIR-NEERI (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) ने विकसित किया है. दावा किया जाता है कि ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले करीब 30 फीसदी कम प्रदूषण फैलाते हैं. इनमें बेरियम और एल्युमिनियम जैसे खतरनाक केमिकल की मात्रा कम रखी जाती है.

ग्रीन पटाखों में ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो धूल और धुएं को कम करने में मदद करते हैं. ग्रीन पटाखों से आवाज भी कम होती है और ये सामान्य पटाखों के मुकाबले कम समय तक जलते हैं. इनमें निकलने वाली आग की लपटों को भी नियंत्रित रखा जाता है.

ग्रीन पटाखों को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने NCR के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ मिलकर ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए तय जगहों की पहचान करें. कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि बिक्री के लिए तय जगहों और दुकानों पर बैनर लगाए जाएं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके. इन बैनरों पर बताया जाए कि ग्राहक 'CSIR-NEERI' से मंजूर ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे कर सकते हैं.

अवैध पटाखों को रोकने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आने वाले वाहनों की जांच करने का आदेश दिया है, ताकि अवैध और सामान्य पटाखों को इलाके में लाने से रोका जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पटाखों की बिक्री को नियंत्रित करना काफी नहीं है. इसके लिए लोगों की सोच और व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है. इसी उद्देश्य से कोर्ट ने पिछले हफ्ते दिए गए अपने सुझाव को दोहराया. कोर्ट ने कहा कि वकील, फिल्मी हस्तियां और खिलाड़ी अपनी इच्छा से जागरूकता अभियान में हिस्सा लें.

पिछले हफ्ते जजों ने कहा था, 'विराट कोहली जैसे मशहूर खिलाड़ियों और अन्य प्रमुख हस्तियों को भी इस अभियान से जोड़ना चाहिए, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके. अब समय आ गया है कि शिक्षा अधिकारियों को बच्चों को भी इस बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए जाएं.' सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली-NCR में पटाखों के सभी मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को मॉनेटरी सिक्योरिटी देना सुनिश्चित करें. कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर सिक्योरिटी डिपॉज़िट जब्त कर लिया जाएगा.

मैन्युफैक्चर्स के लिए क्या हैं गाइडलाइंस?