Explainer: क्या तनाव और पैनिक अटैक से भी सांस फूलती है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम महिला या पुरुष किसे ज्यादा होती है?

ब्रीथिंग प्रॉब्लम को अक्सर लोग थकान या फिटनेस की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह कई बार शरीर में चल रही किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है. सवाल यह है कि यह समस्या महिलाओं में ज्यादा होती है या पुरुषों में और इसके पीछे मेडिकल कारण क्या हो सकते हैं.

सीढ़ियां चढ़ने या तेज चलने के बाद सांस फूलना आम अनुभव है, लेकिन जब यही समस्या बार-बार या बिना ज्यादा मेहनत के होने लगे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. डॉक्टरों के अनुसार, सांस लेने में तकलीफ कई बार शरीर के अंदर चल रही किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है.

विशेषज्ञ बताते हैं कि इस लक्षण के पीछे केवल फेफड़ों की बीमारी ही नहीं, बल्कि दिल, खून की कमी, वजन या मानसिक तनाव जैसे कई कारण भी जुड़े हो सकते हैं. यही वजह है कि डॉक्टर इसे एक “मल्टी-फैक्टर” यानी कई कारणों से जुड़ी समस्या मानते हैं. मेडिकलकली सांस लेने में कठिनाई को Dyspnea कहा जाता है. यह स्थिति धीरे-धीरे भी विकसित हो सकती है और अचानक भी समने आ सकती है, इसलिए इसके कारणों को समझना जरूरी होता है.

क्या महिलाओं में ज्यादा होती है सांस फूलने की समस्या?

कुछ स्वास्थ्य अध्ययनों में पाया गया है कि सांस फूलने की शिकायत महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक देखी जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे वजह हार्मोनल बदलाव, चिंता और तनाव की अधिक संभावना, या शरीर की बनावट में अंतर होता है. वहीं गर्भावस्था के दौरान भी कई महिलाओं को सांस लेने में भारीपन महसूस हो सकता है, क्योंकि उस समय शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषों को यह समस्या कम होती है. बल्कि उनके मामले में कारण अक्सर अलग हो सकते हैं.

पुरुषों में अलग हो सकते हैं जोखिम कारक

पुरुषों में सांस लेने की समस्या कई बार जीवनशैली से जुड़ी होती है. उदाहरण के लिए लंबे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. धूम्रपान से जुड़ी स्थितियों में Chronic Obstructive Pulmonary Disease या फेफड़ों के संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है.

दिल से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं वजह

सांस लेने में तकलीफ का संबंध केवल फेफड़ों से नहीं, बल्कि दिल से भी हो सकता है. यदि हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाएं या रक्त पंप करने की क्षमता कम हो जाए, तो शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. ऐसी स्थिति में फेफड़ों में तरल जमा होने लगता है, जिससे व्यक्ति को सांस भारी लग सकती है. कई बार यह स्थिति Heart Failure या दिल के अन्य रोगों से जुड़ी हो सकती है.

मानसिक तनाव और पैनिक अटैक का असर

कई लोगों में सांस लेने में अचानक कठिनाई का कारण मानसिक स्थिति भी होती है. अत्यधिक तनाव, डर या घबराहट की स्थिति में शरीर की सांस लेने की गति तेज से बदल जाती है. इसी को अक्सर Panic Attack के रूप में जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति को अचानक घबराहट, तेज धड़कन और सांस लेने में परेशानी महसूस हो सकती है.

एनीमिया और मोटापा भी बन सकते हैं कारण

यदि शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो खून पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता. इस स्थिति को Anemia कहा जाता है और इसमें थोड़ी-सी मेहनत करने पर भी सांस फूलने लगती है. इसके अलावा मोटापा भी एक बड़ा कारण बन सकता है. शरीर का अतिरिक्त वजन फेफड़ों और छाती पर दबाव डालता है, जिससे सांस लेने के लिए ज्यादा ऊर्जा और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है.

कब जरूरी हो जाता है डॉक्टर से मिलना

यदि सांस लेने में तकलीफ कई हफ्तों तक बनी रहे, या इसके साथ सीने में दर्द, चक्कर, अत्यधिक थकान या अचानक गंभीर सांस फूलना शुरू हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर जांच कराने से इसके असली कारण का पता लगाया जा सकता है और गंभीर बीमारी की संभावना को भी रोका जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें दी गई जानकारी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है. यदि आपको बार-बार सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, चक्कर या अन्य असामान्य लक्षण महसूस हों, तो तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें और उनकी सलाह के अनुसार ही उपचार करें.

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