पत्नी को 'बेवकूफ' कहना क्रूरता नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ दर्ज FIR की रद्द, महिला ने 22वीं मंजिल से कूदकर दी थी जान

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के फैसला खारिज करते हुए कहा कि पति या पत्नी के गुस्सैल स्वभाव को क्रिमिनल धमकी या गंभीर चोट के अपराध के बराबर नहीं माना जा सकता.

पत्नी को 'बेवकूफ' और 'बेकार' कहना 'सेक्शन 498A' के तहत क्रूरता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कनाडा में 22वीं मंजिल से कूदकर जान देने वाली महिला के पति के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी. सुसाइड करने वाली महिला के पति पर दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था. कोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी के गुस्सैल स्वभाव को क्रिमिनल धमकी या गंभीर चोट के अपराध के बराबर नहीं माना जा सकता.

महिला ने कनाडा में की थी खुदकुशी

'Live Law' की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि पति का गुस्सैल स्वभाव या पत्नी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल आपराधिक धमकी का मामला नहीं बनता. बता दें कि महिला ने तीन साल पहले कनाडा में 22वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी. इसके बाद महिला के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी.

औरंगाबाद बेंच का फैसला खारिज

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उसने आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया था. औरंगाबाद बेंच ने हालांकि उसके माता-पिता और बहन के खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दी थी. 'Live Law' की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला और आरोपी शख्स की शादी 2021 में हुई थी. इसके बाद कपल 2022 में टोरंटो चला गया. साल 2023 में महिला ने अपने अपार्टमेंट की 22वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी.

सुसाइड नोट में क्या था?

महिला ने खुदकुशी से पहले अपने अपार्टमेंट में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था. नोट में लिखा था,'मैं अपनी जिंदगी में फेल हो गई. एक साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी नौकरी ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रही हूं. मैं जीना नहीं चाहती इसलिए मैं जा रही हूं.'

महिला के पिता ने लगाए थे क्या-क्या आरोप?

खुदकुशी करने वाली महिला के पिता ने इसके बाद शादी से पहले 15 तोला सोना, शादी के बाद पहली दिवाली पर एक सोने की अंगूठी और ब्रेसलेट और बाद में 2022 में तीन तोला सोना दहेज में मांगने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उसके पति ने बुरा बर्ताव किया और उसे 'बेवकूफ और बेकार' कहा.

कनाडा में क्लोज हो गया था केस

कैनेडियन कोरोनर के इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट और 2024 की टोरंटो पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में लड़ाई या गलत काम के कोई निशान नहीं मिले. नोट में लिखी लिखावट मृतक की ही थी. CCTV फुटेज से पता चला कि कथित घटना के समय पति घर पर नहीं था. हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहेज के लिए गैर-कानूनी तरीके से पैसे लेने और मानसिक क्रूरता के आरोपों का हवाला देते हुए उसके खिलाफ FIR रद्द करने से मना कर दिया. इसके बाद चार्जशीट फाइल की गई और पति के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किए गए.

2025 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस

पीड़ित पति ने साल 2025 में एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) फाइल कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि उसके खिलाफ कोई दबाव डालने वाली कार्रवाई न की जाए. सुप्रीम कोर्ट के सामने, पिटीशनर (पति) ने तर्क दिया कि आरोप आम थे. सुसाइड नोट उसे बरी करता है और कनाडाई रिपोर्ट में भी कोई गड़बड़ी नहीं मिली.

पिता ने लगाया था दहेज हत्या का आरोप

सुसाइड करने वाली महिला के पिता ने कहा कि कनाडाई अधिकारियों ने मामले को सुसाइड मानकर गलती की, जबकि यह सेक्शन 304B IPC के तहत 'दहेज हत्या' थी. बेंच ने दलीलों पर गौर किया और कहा कि दहेज के आरोप 2021 और 2022 से जुड़े हैं, जबकि FIR मौत के बाद ही दर्ज की गई थी. इससे शक की काफी गुंजाइश है.

दिवाली पर दिये तोहफों का क्या?

दिवाली के तोहफों पर बेंच ने कहा कि शादी के बाद पहली दिवाली पर 'आमतौर पर दोनों परिवार एक रिवाज के तौर पर नए कपड़े, गहने और मिठाई जैसे तोहफों का लेन-देन करते हैं. यह मुमकिन है कि शिकायत करने वाले ने अपने दामाद और उसके माता-पिता के साथ भी ऐसा ही अच्छा बर्ताव किया हो. बिना किसी पिछली जानकारी या रिकॉर्ड में मौजूद ठोस सबूत के इस लेन-देन को क्रिमिनल रंग देना, केस की बुनियाद के खिलाफ है.

दहेज की मांग साबित करने का कोई सबूत नहीं

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि दहेज की मांग किए जाने के आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला. ऐसे में यह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B के तहत अपराध नहीं बनता. कोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग का कोई प्रमाण न होने पर इस धारा के तहत मामला नहीं चलाया जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि पत्नी को गाली देने के आरोप पर पीठ ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि पति अपनी पत्नी को 'बेवकूफ' और 'किसी काम का नहीं' कहता था, तब भी इसे कानूनी रूप से क्रूरता या आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता. कोर्ट के मुताबिक, इससे पति के स्वभाव का पता चल सकता है, लेकिन इसे इतना गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता कि पत्नी की आत्महत्या की वजह ठहराया जाए.

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