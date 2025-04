BJP-AIADMK Alliance in Tamil Nadu: तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Polls 2026) के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है. शुक्रवार को तमिलनाडु में भाजपा (BJP) ने अन्नाद्रमुक (AIADMK) के बीच गठबंधन पर फाइनल मुहर लग गई है. दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में एकसाथ मिलकर लड़ेंगी, जिसमें पहले से तमिलनाडु में भाजपा के साथ जुड़े हुए अन्य छोटे-छोटे दल भी उनके साथ खड़े होंगे. भाजपा और एआईएडीएमके के गठबंधन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पलानीसामी के साथ बैठक के बाद की. शाह ने कहा कि दोनों दल इस बात पर सहमत हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव पलानीसामी के नेतृत्व में दोनों दल गठबंधन करके लड़ेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा. इस गठबंधन को तमिलनाडु की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएीएमके अध्यक्ष जे. जयललिता (J. Jayalalithaa) के निधन के बाद विपक्षी छोर पर एक रिक्त स्थान बन गया है. भाजपा और एआईएडीएमके पहले भी एकसाथ मिलकर राज्य में द्रमुक (DMK) को सत्ता से बाहर कर चुके हैं. ऐसे में इस गठबंधन की घोषणा से मुख्यमंत्री व DMK चीफ एमके स्टालिन (MK Stalin) की चिंता बढ़ना तय माना जा रहा है.

क्या बताया शाह ने गठबंधन के बारे में

अमित शाह ने पलानीसामी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की घोषणा की. उन्होंने कहा,'एआईएडीएमके अब एनडीए (NDA) का हिस्सा है. आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होंगे, मुझे यकीन है कि उसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा और हम सरकार बनाएंगे. भाजपा सरकार में शामिल होने का फैसला चुनाव जीतने पर करेगी. तमिलनाडु में फिर से एनडीए सरकार बनेगी और हम सही समय आने पर मंत्री और सीटों की संख्या तय करेंगे. एआईएडीएमक के आंतरिक मामलों में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही उनकी हमसे कोई डिमांड है. हम साथ मिलकर ईपीएस के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी. यह दोनों के लिए उपयोगी है.

शाह ने स्टालिन पर जनता को भटकाने का आरोप लगाया

शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन की सरकार पर 39,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही स्टालिन भाषा और सनातन को विवादित बना रहे हैं. तमिलनाडु की जनता स्टालिन और उदयनिधि को कभी माफ नहीं करेगी. नरेंद्र मोदी सरकार को तमिल भाषा और संस्कृति पर गर्व है. पीएम मोदी ने काशी तमिल संगम और सौराष्ट्र तमिल संगम शुरू किया है. साथ ही पार्लियामेंट में भी सेंगोल स्थापित किया है.

