Bihar Caste census: बिहार में किन्नर समाज को मिला Caste Code, क्यों भड़क गए LGBTQ समुदाय के लोग?

बिहार सरकार ने किन्नर समाज को एक नया कास्ट कोड दिया है. किन्नर समाज के लोग इस फैसले पर बेहद नाराज हैं.

Third Gender Denoted As 'Caste' In Bihar.