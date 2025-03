Bangladesh PM Threaten India: बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से लगातार भारत विरोधी चालें चली जा रही हैं. अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने लगातार ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया है, जो एक तरह से बांग्लादेश की तरफ से भारत को दुश्मन की तरह देखे जाने की झलक देती हैं. पाकिस्तान के साथ रिश्ते जोड़ने से लेकर चीन से गलबहियां करने तक, उनकी सारी हरकतें भारत विरोधी महसूस हो रही हैं, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें साफतौर पर उनकी भारत को 'तोड़ने' की मंशा दिखाई दे रही है. यह वीडियो यूनूस के बीजिंग के चार दिन के दौरे से लौटने के तत्काल बाद वायरल हुआ है, जिसमें उनके बोल देखकर भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं. यूनूस ने इस वीडियो में इशारों में भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों की कमजोर सामरिक स्थिति का जिक्र किया है और एक तरीके से चीन को उन पर कब्जा करने का न्योता भी दिया है.

क्या कह रहे हैं यूनूस वीडियो में

बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनूस वीडियो में कह रहे हैं,'भारत के उत्तरपूर्व के 7 राज्य, जिन्हें '7 सिस्टर्स स्टेट' भी कहते हैं, उनका समुद्र से कोई संपर्क नहीं है. वे लैंडलॉक्ड (चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए) हैं और बांग्लादेश ही समुद्र में इस इलाके का इकलौता गार्जियन है, जिसके जरिये उनकी समुद्र तक पहुंच है. इसलिए चीन के लिए इस क्षेत्र में विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं. यह चीनी इकोनॉमी के एक्सटेंशन की तरह काम कर सकता है. यहां चीजें बनाइए, उनकी मार्केटिंग कीजिए, उन्हें वापस चीन ले जाएं या पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर दें.' यूनूस के इस बयान में चीन की मदद से अपने देश के आर्थिक विकास की झलक दिख सकती है, लेकिन इसमें भारत के 7 राज्यों का जिक्र बिना किसी हक के करना और खासतौर पर उनकी 'कमजोर' स्थिति का जिक्र करना कई तरह की शंकाएं पैदा कर रहा है.

पीएम मोदी के सलाहकार ने उठाए हैं वीडियो पर सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने इस वीडियो में बांग्लादेशी मंशा पर सवाल उठाए हैं. सान्याल ने इस वीडियो वाले ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा,'यह देखना दिलचस्प है कि यूनुस चीन से इस आधार पर अपील कर रहे हैं भारत के 6 राज्य लैंडलॉक्ड हैं. चीन का बांग्लादेश में निवेश के लिए स्वागत है, लेकिन इस बात का क्या मतलब है कि 7 भारतीय राज्य लैंडलॉक्ड हैं?'

Interesting that Yunus is making a public appeal to the Chinese on the basis that 7 states in India are land-locked. China is welcome to invest in Bangladesh, but what exactly is the significance of 7 Indian states being landlocked? https://t.co/JHQAdIzI9s