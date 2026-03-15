असम-बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक... 5 राज्यों में सियासी 'खेल' शुरू, ममता-स्टालिन-हिमंता की अग्निपरीक्षा

Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों से सूबे की सियासत ही तय नहीं होगी, बल्कि देश की दशा और दिशा भी तय होने वाली है.

देश के पांच राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में दो चरणों 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा. तमिलनाडु में 23 अप्रैल और असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. सभी राज्यों में 4 मई 2026 को मतगणा होगी. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही तत्काल प्रभाव से इन राज्यों में आदर्श आचार सहिंता लागू हो गई है. बता दें, इस चुनाव में कई नेताओं की साख दांव पर लगी है. खासकर बंगाल में ममता बनर्जी, असम में हिमंता बिस्वा सरमा और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की. वहीं, केरल में पिनाराई विजयन के लिए भी बड़ी चुनौती है.

किस राज्य में कितनी सीटें?

इन पांच राज्यों में कुल 824 विधानसभा सीटें हैं. जिनमें पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, केरल में 126, असम में 126 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30 सीटे हैं. इन पांच राज्यों में देश की लगभग 20% आबादी रहती है. लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी यह राज्य अहम माने जाते हैं. क्योंकि यहां से 116 लोकसभा सांसद और 51 राज्यसभा सांसद चुनकर संसद पहुंचते हैं. मतलब इन राज्यों के चुनावों से सूबे की सियासत ही तय नहीं होगी, बल्कि देश की दशा और दिशा तय होने वाली है.

बंगाल में ममता के किले पर नजर

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं, जहां बीजेपी की अब तक सत्ता नहीं आई है. भाजपा की पूरी कोशिश इन राज्यों में विपक्षी किले को ढहाने की है. खासकर पश्चिम बंगाल में. जहां ममता बनर्जी की TMC की सरकार है. बंगाल में ममता 15 सालों से सत्ता पर काबिज है. 2026 में अगर वह चौथी बार चुनाव जीतीं तो लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी. 2021 चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी. बीजेपी सिर्फ 77 सीटें जीतने में कामयाब हो सकी थी. वहीं, लेफ्ट और कांग्रेस के लिए भी इस गढ़ में अपना वजूद बचाए रखने की चुनौती है.

असम में बीजेपी-कांग्रेस के बीच टक्कर

असम में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा तीसरी पर सत्ता में आने के लिए ताकत झोंख रहे हैं. बीजेपी ने 2016 में पहली बार जीत का परचम लहराया था. बीजेपी ने असम की 126 सीटों वाली विधानसभा में 60 पर जीत दर्ज की और असम गण परिषद (AGP) और बोडो पीपुल्स फ्रंट (BPF) मदद से गठबंधन सरकार बनाई. इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की. बीजेपी 100 सीटें जीतने में कामयाब रही. उसका वोट 29.5% से बढ़कर 33.21% हो गया था.

लेकिन इस बार उसका मुकाबला कड़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने 8 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है. कांग्रेस की कोशिश हिमंता सरमा को रोकने की है, जो इस चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असमिया पहचान को मुद्दा बना रहे हैं.. असम में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.49 करोड़ है, जिसमें पुरुष 1,24,82,213 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,24,75,583 है. इसके अलावा थर्ड जेंडर के 343 मतदाता भी हैं.

तमिलनाडु में NDA-इंडिया गठबंधन की अग्निपरीक्षा

दक्षिण भारत में तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य है, जहां कांग्रेस-बीजेपी 6 दशकों से सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई हैं. यहां DMK और AIADMK का दबदबा रहा है. 2021 के विधानसभा चुनाव में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके 133 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी. उससे पहले 10 साल से AIADMK की सरकार थी. लेकिन इस बार स्टालिन के लिए अग्निपरीक्षा है, क्योंकि एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है. वहीं, तीसरा फ्रंट भी मैदान में है. तमिल सुपरस्टार थलपति विजय अपनी नई पार्टी तमिलागा वेटट्री कजगम बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं. जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.

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