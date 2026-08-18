सोना-जमीन या एफडी आज भी सुरक्षित हैं-फिर भी पेरेंट्स की मनी थ्योरी अब क्यों नहीं करती वर्क, समझिए नए दौर का 2x रिटर्न फॉर्मूला 

How to choose investment based on financial goals: माता-पिता से मिली बचत और निवेश की आदतें आज भी काम की हो सकती हैं, लेकिन हर पुराना फाइनेंशियल प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि आपके लिए सही हो. FD, सोना, प्रॉपर्टी और इक्विटी का चुनाव लक्ष्य, समय, जोखिम और लिक्विडिटी देखना चाहिए.

माता-पिता की इंवेस्टमेंट सोच क्या सही नहीं थी?

FD-जमीन या सोना में इंवेस्टमेंट कितना सही?

प्रॉपर्टी में liquidity risk आज क्यों ज्यादा मायने रखता है?

शेयर बाजार में दांव लगाना क्या सच में रिस्की है?

मां-बाप की एक बात हममें से ज्यादातर लोगों ने जरूर सुनी होगी, पैसा बचाओ, कर्ज से दूर रहो और शेयर बाजार से संभलकर रहना. कई परिवारों में FD, सोना और प्रॉपर्टी को ही असली दौलत माना गया. लेकिन आज सवाल यह है कि क्या वही तरीका आपकी कमाई और भविष्य के लिए भी उतना ही कारगर है?

मुमकिन है कि आपके माता-पिता की आर्थिक सोच गलत नहीं थी. फर्क सिर्फ इतना है कि उनके समय में विकल्प कम थे, जबकि आज निवेश के रास्ते कहीं ज्यादा हैं. इसलिए पुरानी आदत को छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन उसके पीछे की वजह को आज की जरूरत के हिसाब से परखना जरूर जरूरी है.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी के Investor Survey 2025 के आंकड़े भी बताते हैं कि भारतीय परिवारों की बचत और निवेश की आदतों में पारंपरिक उत्पादों की अहम भूमिका अब भी बनी हुई है. वहीं, सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करने वाले परिवार लंबी अवधि में बाजार आधारित विकल्पों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

मां-बाप की सीख में छिपा असली फाइनेंशियल सबक

बचपन में घर का माहौल यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है कि बड़ा होने पर हम पैसे को किस नजर से देखेंगे. अगर घर में हर महीने कुछ रकम अलग रखने की आदत थी, तो कमाई शुरू होने के बाद भी बचत पहले करने की प्रवृत्ति रह सकती है. अगर कर्ज को हमेशा खराब माना गया, तो जरूरत के समय भी लोन लेने में हिचक हो सकती है.

आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड में डायरेक्टर और यूनिट हेड प्रतिमा धवन के मुताबिक माता-पिता का प्रभाव केवल निवेश तक सीमित नहीं रहता. बचत, खर्च, उधार लेने और निवेश करने की आदतें भी अक्सर परिवार से ही सीखने को मिलती हैं.

बैंकबाजार के सीईओ आदिल शेट्टी का कहना है कि कमाई के बाद खर्च करने से पहले बचत करना और महंगे कर्ज से बचना ऐसी आदतें हैं जो अलग-अलग दौर में भी उपयोगी रहती हैं. यानी असली विरासत FD या सोना नहीं, बल्कि वित्तिय अनुशासन हो सकता है. प्रोडक्ट बदल सकता है, लेकिन बचत की आदत की उपयोगिता खत्म नहीं होती.

SEBI के आंकड़े बताते हैं बदलती तस्वीर

SEBI Investor Survey 2025 के मुताबिक भारतीय परिवार अपनी मासिक आय का औसतन 15 प्रतिशत बचत और 9 प्रतिशत निवेश में लगाते हैं. यानी बचत और निवेश मिलाकर करीब एक-चौथाई हिस्सा बनता है.

सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करने वाले परिवारों में निवेश का हिस्सा 17 प्रतिशत तक पहुंचता है. ऐसे परिवार अपने निवेश में करीब 57 प्रतिशत रकम सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट्स में लगाते हैं और बाकी हिस्सा फिक्स्ड रिटर्न वाले उत्पादों में जाता है. इसके उलट, सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश नहीं करने वाले परिवारों के पोर्टफोलियो में डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस जैसे फिक्स्ड रिटर्न विकल्पों का दबदबा है.

इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि FD पुरानी या बेकार चीज हो गई है. असली बात यह है कि आज निवेशक के पास एक ही लक्ष्य के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. मसलन, इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए तो स्थिरता और आसानी से निकासी महत्वपूर्ण हो सकती है. लेकिन 20 या 25 साल बाद मिलने वाले रिटायरमेंट फंड के लिए केवल यही कसौटी पर्याप्त नहीं होगी.

FD सुरक्षित है, लेकिन क्या पूरा पैसा FD में रखना सही है?

FD को लेकर भारतीय परिवारों का भरोसा समझना मुश्किल नहीं है. इसमें रकम का रोजाना बाजार भाव नहीं बदलता और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है. यही वजह है कि कई लोगों के लिए FD आज भी मानसिक सुकून का दूसरा नाम है.

लेकिन लंबी अवधि में सिर्फ यह देखना काफी नहीं कि रकम कितनी बढ़ी. यह भी देखना होगा कि उस दौरान महंगाई ने उस रकम की खरीदने की ताकत को कितना प्रभावित किया.

प्रतिमा धवन ने एक उदाहरण में 10 लाख रुपये की रकम को 15 साल की अवधि के लिए देखा. उनके उदाहरण सहित तुलना (Illustrative Comparison) में 10 लाख रुपये की FD करीब 28 लाख रुपये और Nifty 50 करीब 38 लाख रुपये हो सकता है. यह केवल उदाहरण है. वास्तविक रिटर्न निवेश की तारीख, इंडेक्स मेथडोलॉजी और प्रोडक्ट कॉस्ट के आधार पर अलग हो सकता है. यह तुलना किसी एक विकल्प को सही साबित करने के लिए नहीं है. इसका असली सबक यह है कि पूंजी सुरक्षित रखना और उसकी परचेंजिंग पावर बढ़ाना दो अलग बातें हैं.

अधिल शेट्टी के अनुसार इमरजेंसी फंड या नजदीकी लक्ष्य के लिए डिपॉजिट उपयोगी हो सकता है. लेकिन 20 से 30 साल जैसे लंबे समय में अगर अधिकांश बचत सिर्फ डिपॉजिट में रहे तो ज्यादा ग्रोथ की क्षमता वाले निवेश विकल्पों से मिलने वाला संभावित फायदा छूट सकता है. इसलिए सवाल FD बनाम म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए. पहले यह तय होना चाहिए कि पैसा किस काम के लिए है और उसकी जरूरत कब पड़ेगी.

धवन यह उदाहरण देते हैं:

Investment Starting amount Value after 15 years Fixed Deposit Rs 10 lakh ~Rs 28 lakh Nifty 50 Rs 10 lakh ~Rs 38 lakh

कर्ज से डरना ठीक, लेकिन हर लोन खराब नहीं

कई घरों में एक और मजबूत नियम चलता आया है, कर्ज मत लो. इस सोच की वजह भी साफ है. क्रेडिट कार्ड का महंगा बकाया या ज्यादा ब्याज वाला पर्सनल लोन आर्थिक स्थिति को तेजी से कमजोर कर सकता है. लेकिन हर कर्ज को एक ही नजर से देखना भी सही नहीं है.

अगर कोई व्यक्ति शिक्षा या स्किल बढ़ाने के लिए सोच-समझकर लोन लेता है और उससे उसकी कमाई की क्षमता बढ़ सकती है, तो उसका असर किसी महंगे उपभोक्ता कर्ज से बिल्कुल अलग होगा.

प्रतिमा धवन के मुताबिक शिक्षा या अपस्किलिंग के लिए योजनाबद्ध लोन संभावित तौर पर कमाई की क्षमता बढ़ा सकता है. इसलिए माता-पिता की सीख को थोड़ा बदलकर समझने की जरूरत है. अनावश्यक और महंगे कर्ज से बचिए, लेकिन हर उत्पादक उधार (Productive Borrowing) को सिर्फ इसलिए गलत मत मानिए क्योंकि घर में हमेशा ऐसा ही कहा गया था.

प्रॉपर्टी को सबसे सुरक्षित मानने की कीमत भी हो सकती है

भारत में घर और जमीन सिर्फ निवेश नहीं, भावनात्मक सुरक्षा भी हैं. कई परिवारों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना संपत्ति बनाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता रहा है. लेकिन किसी एसेट का ठोस और दिखाई देना उसे अपने आप सबसे सुरक्षित निवेश नहीं बना देता.

मान लीजिए किसी परिवार की लगभग पूरी संपत्ति एक मकान और एक प्लॉट में लगी है. कागज पर उसकी कीमत काफी हो सकती है, लेकिन अचानक बड़ी रकम की जरूरत पड़ने पर उसे कितनी जल्दी नकदी में बदला जा सकता है? यही लिक्विडिटी रिस्क है.

दूसरा सवाल कंसंट्रेशन का है. अगर संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ही प्रॉपर्टी में फंसा है तो पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है? अधिल शेट्टी भी इस धारणा पर दोबारा विचार करने की बात कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमेशा सबसे सुरक्षित निवेश होती है. प्रॉपर्टी बेचने में समय लग सकता है और बड़ी रकम एक ही asset में लॉक हो सकती है.

यहां छिपा हुआ एंगल यह है कि कई लोग अपनी संपत्ति का मूल्य देखते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति की लिक्विडिटी नहीं देखते. अमीर दिखने और जरूरत के समय पैसा उपलब्ध होने में बड़ा फर्क है.

क्या शेयर बाजार को अब भी जुआ मानना चाहिए?

बहुत से लोगों ने बचपन में सुना होगा कि शेयर बाजार में पैसा मत लगाना. किसी रिश्तेदार को नुकसान हुआ, किसी ने बाजार गिरते देखा या किसी ने ट्रेडिंग में पैसा गंवाया, तो बाजार से डर की यह कहानी अगली पीढ़ी तक पहुंच गई.

सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2025 में भी स्टॉक्स को हाई-रिस्क, हाई-रिटर्न प्रोडक्ट के रूप में देखा गया है. वहीं म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ और गोल्ड को सर्वे में तुलनात्मक रूप से संतुलित या कंजर्वेटिव धारणा के साथ रखा गया है. लेकिन शेयर बाजार और अल्पकालिक सट्टेबाजी (Short-Term Speculation) को एक ही चीज मानना सही नहीं है.

एक तरफ बिना समझे किसी शेयर में पैसा लगाकर जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश है. दूसरी तरफ विविध इक्विटी निवेश (Diversified Equity Investment) है, जिसे लंबे समय के लक्ष्य के साथ रखा जा सकता है. दोनों का जोखिम और तरीका एक जैसा नहीं है.

अधिल शेट्टी के मुताबिक इक्विटीज को सिर्फ जुआ कहना लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट में उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है. प्रतिमा धवन भी लंबे समय के लिए अलग-अलग तरह की इन्वेस्टमेंट और कम समय के लिए सट्टेबाज़ी के बीच फर्क करने की बात कहती हैं.

इसका अर्थ यह नहीं कि शेयर बाजार सुरक्षित है या उसमें नुकसान नहीं हो सकता. असली सवाल यह है कि निवेशक जोखिम को समझता है या नहीं और उसके लक्ष्य के लिए वह जोखिम लेना उचित है या नहीं.

पैरेंट्स की पूरी रणनीति कॉपी करना भी गलती, पूरी तरह खारिज करना भी

यहां सबसे अहम बात शायद यही है. अगर आपके माता-पिता ने पूरी जिंदगी FD में पैसा रखा तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको FD से दूर भागना चाहिए. और अगर उन्होंने शेयर बाजार से दूरी बनाई तो इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको अपनी पूरी बचत इक्विटी में डाल देनी चाहिए. इसी तरह अगर घर में कभी लोन नहीं लिया गया तो हर चीज के लिए अपनी बचत खत्म कर देना भी समझदारी नहीं होगी.

अधिल शेट्टी का कहना है कि सिर्फ इसलिए किसी आदत को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह माता-पिता से आई है. देखना यह चाहिए कि वह आदत आपकी मौजूदा आर्थिक स्थिति में काम कर रही है या नहीं.

प्रतिमा धवन का जोर भी इसी बात पर है कि सवाल यह नहीं होना चाहिए कि माता-पिता ने पैसा कहां लगाया था. सवाल यह होना चाहिए कि क्या वही रणनीति आज आपके वित्तिय लक्ष्यों के लिए काम करेगी. यही सबसे बड़ा बदलाव है जो नई पीढ़ी को समझने की जरूरत है. पुरानी पीढ़ी से अनुशास लीजिए, लेकिन हर प्रोडक्ट को विरासत में लेना जरूरी नहीं है.

अपनी विरासत में मिली मनी हैबिट को कैसे जांचें?

सबसे पहले यह समझें कि घर में कोई आर्थिक नियम क्यों बनाया गया था. उसके बाद देखें कि आज भी वही परिस्थिति मौजूद है या नहीं. क्या आपका लक्ष्य अगले दो साल में पूरा होना है या 25 साल बाद? क्या आपको पैसे की तुरंत जरूरत पड़ सकती है? महंगाई आपके लक्ष्य को कितना प्रभावित कर सकती है? क्या किसी निवेश में जाने से आप liquidity खो रहे हैं? क्या आप किसी विकल्प से इसलिए दूर हैं क्योंकि वह वास्तव में आपके लिए गलत है या सिर्फ बचपन से उसके बारे में डर सुनते आए हैं? इन सवालों के जवाब आपकी निवेश सोच को काफी हद तक बदल सकते हैं.

मसलन, इमरजेंसी फंड के लिए स्थिर और आसानी से उपलब्ध पैसा महत्वपूर्ण हो सकता है. वहीं रिटायरमेंट जैसे लंबे लक्ष्य के लिए एसेट एलोकेशन को अलग तरीके से देखना पड़ सकता है. यानी एक ही व्यक्ति के अलग-अलग पैसों के लिए अलग रणनीति हो सकती है.

कुछ वित्तिय आदतें कभी पुरानी नहीं होतीं

माता-पिता की हर मनी हैबिट को बदलना कोई समझदारी नहीं है. कमाई से कम खर्च करना, नियमित बचत करना, इमरजेंसी फंड बनाना, गैरजरूरी कर्ज से बचना, परिवार की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देना और बड़े लक्ष्यों के लिए पहले से तैयारी करना आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

SEBI के Investor Survey 2025 में भी भारतीय परिवारों के वित्तिय व्यवहार में बचत और निवेश की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है. रिपोर्ट के मुताबिक हाउस होल्ड सेविंग और इंवेस्टमेंट्स मिलाकर मासिक खर्च का करीब एक-चौथाई हिस्सा बनाते हैं. यानी बदलाव सेविंग की जरूरत में नहीं, बल्कि सेविंग को किस लक्ष्य के लिए और किस तरीके से लगाया जाए, इस सोच में है.

आपके पैसे के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या होना चाहिए?

पैसा कहां लगाना है, इसका जवाब किसी रिश्तेदार, माता-पिता या पड़ोसी के पोर्टफोलियो से नहीं निकलेगा. इसका जवाब आपकी उम्र, कमाई, लक्ष्य, समय और जोखिम सहने की क्षमता से निकलेगा.

माता-पिता ने अगर आपको बचत करना सिखाया है तो वह सीख संभालकर रखिए. अगर उन्होंने महंगे कर्ज से बचना सिखाया है तो वह भी काम की बात है. लेकिन FD, सोना, प्रॉपर्टी या शेयर में से कौन सा विकल्प आपके लिए सही है, इसका फैसला आपकी अपनी आर्थिक स्थिति करेगी.

असल में सबसे बड़ी फाइनेंशिलय मिस्टेक यह नहीं कि किसी ने FD चुनी या equity. गलती तब होती है जब कोई व्यक्ति यह जांचे बिना निवेश करता रहता है कि उसका पैसा किस लक्ष्य के लिए है, कब चाहिए और महंगाई के बाद उसकी वास्तविक कीमत कितनी बचेगी. आपको अपने माता-पिता की मनी फिलॉसफी विरासत में लेने की जरूरत है, उनकी पूरी इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो की नहीं.

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