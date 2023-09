डीएनए एक्सप्लेनर

Amrapali Lift Accident: क्या है लिफ्ट एक्ट, जिसे बार-बार हादसों के बाद यूपी में लागू करने की उठ रही मांग

What Is Lift And Elevators Act: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आम्रपाली बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में लिफ्ट गिरने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है. इससे पहले भी नोएडा-गाजियाबाद में लिफ्ट गिरने के कई बड़े हादसे हो चुके हैं.