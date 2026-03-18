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क्या है ‘Radiation Protection Medicine’ जो न्यूक्लियर हमले में भारतीय सैनिकों की रक्षा करेगी? जानिए यह लाइफ-सेविंग शील्ड कैसे काम करती है

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क्या है ‘Radiation Protection Medicine’ जो न्यूक्लियर हमले में भारतीय सैनिकों की रक्षा करेगी? जानिए यह लाइफ-सेविंग शील्ड कैसे काम करती है

What is Nuclear Emergency Medicine: अगर कभी भारत पर परमाणु हमला हुआ तो उससे बचाव के लिए पहले ही एक 'संजीवनी' तैयार कर ली गई है. परमाणु युद्ध के दौरान यह मेडिसिन 'सैन्य कवच' का काम करेगी. आइए जानते हैं ये लाइफ-सेविंग शील्ड कैसे काम करेगी और इसके कौन बना रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 18, 2026, 07:29 AM IST

क्या है ‘Radiation Protection Medicine’ जो न्यूक्लियर हमले में भारतीय सैनिकों की रक्षा करेगी? जानिए यह लाइफ-सेविंग शील्ड कैसे काम करती है

What is Nuclear Emergency Medicine? Photo Credit: AI
 

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दुनिया एक बार फिर अस्थिर भू-राजनीतिक हालात के दौर से गुजर रही है. मध्य पूर्व और यूरोप में जारी संघर्षों ने परमाणु खतरे की आशंका को गंभीर बना दिया है. ऐसे माहौल में स्वास्थ्य सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी को लेकर सरकारों और नागरिकों दोनों की चिंता बढ़ी है.

इस कड़ी में भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक अहम भूमिका में उभरकर सामने आया है. विकिरण-रोधी दवाओं (Anti-Radiation Drugs) और आपातकालिन चिकित्सा किट्स  (Emergency Medical Kits) पर तेजी से काम होने लगा है. विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु आपातकाल की स्थिति में केवल सैन्य ताकत नहीं, बल्कि मेडिकल तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. भारत द्वारा विकसित ये Anti-Radiation Drugs इस दिशा में एक बड़ा कदम है जो सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा अगर परमाणु हमला हुआ तो.

विकिरण का खतरा: शरीर पर क्या असर पड़ता है

परमाणु विस्फोट या रिसाव के बाद वातावरण में सीज़ियम-137 और थैलियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व फैल सकते हैं. ये तत्व सांस या भोजन के जरिए शरीर में पहुंचकर अंगों के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं. एम्स से जुड़े एक वरिष्ठ चिकित्सक के अनुसार, “रेडिएशन एक्सपोज़र का प्रभाव धीरे-धीरे दिखता है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है. इसलिए शुरुआती स्तर पर रोकथाम और डिटॉक्स बेहद जरूरी होता है.”

‘प्रशियन ब्लू’: शरीर से रेडिएशन निकालने में मददगार

भारत में विकसित ‘प्रशियन ब्लू’ आधारित दवा को विकिरण के खिलाफ एक प्रभावी उपाय माना जा रहा है. यह दवा शरीर में मौजूद हानिकारक रेडियोधर्मी तत्वों को बांधकर उन्हें पाचन तंत्र के जरिए बाहर निकालने में मदद करती है. रक्षा अनुसंधान से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, यह दवा विशेष रूप से सीज़ियम और थैलियम जैसे तत्वों के प्रभाव को कम करने में उपयोगी साबित होती है.

पोटेशियम आयोडाइड: थायरॉइड की सुरक्षा का साधन

परमाणु आपातकाल के दौरान रेडियोधर्मी आयोडीन सबसे संवेदनशील खतरा होता है, क्योंकि यह सीधे थायरॉइड ग्रंथि को प्रभावित करता है. ऐसी स्थिति में पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां एक महत्वपूर्ण बचाव उपाय मानी जाती हैं. यह दवा थायरॉइड को पहले से सुरक्षित आयोडीन से भर देती है, जिससे हानिकारक आयोडीन का असर कम हो जाता है.

DRDO की ‘Radiation Protection Kit’: आपदा के लिए तैयार समाधान

भारत की रक्षा अनुसंधान एजेंसी द्वारा विकसित विशेष मेडिकल किट इस दिशा में एक व्यापक समाधान के रूप में सामने आई है. इस किट में करीब 25 प्रकार की दवाएं और सुरक्षा सामग्री शामिल होती हैं. यह किट मुख्य रूप से सैन्य बलों और आपदा प्रबंधन टीमों के लिए तैयार की गई है, लेकिन इसकी उपयोगिता नागरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

वैश्विक स्तर पर बढ़ती मांग और भारत की भूमिका

अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने भी इन दवाओं को आपातकालीन भंडारण के लिए जरूरी माना है. यही कारण है कि कई देश भारत से इन उत्पादों की आपूर्ति को लेकर संपर्क कर रहे हैं. भारत सरकार भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके.

मेडिकल तैयारी ही असली सुरक्षा कवच

परमाणु खतरे की स्थिति में केवल डर या सैन्य रणनीति पर्याप्त नहीं होती. वैज्ञानिक तैयारी और समय पर उपलब्ध दवाएं ही वास्तविक सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं. भारत का यह प्रयास न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक भरोसेमंद चिकित्सा आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी पहचान को सुदृढ़ करता है.

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