सिटीजनशिप पर अमेरिका देता है 'धरती का अधिकार' तो भारत क्यों मांगता है खून का सबूत? जानिए जन्मजात नागरिकता का पूरा सच

US-Indain citizenship by birth explained:अमेरिका और भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता देने के नियम एक जैसे नहीं हैं. जहां अमेरिका में जन्म लेना कई मामलों में नागरिकता का आधार बन जाता है, वहीं भारत में माता-पिता की नागरिकता और कानूनी स्थिति भी अहम भूमिका निभाती है. ये अंतर लोगों के लिए समझना जरूरी है

जन्म नागरिकता पर अमेरिका और भारत के नियम क्यों है अलग?

भारत में 2003 में क्यों बदल गया जन्म के आधार पर नागरिकता देना?

विदेशी नागरिकता किसी भारतीय को मिलने पर क्या है भारत का नियम?

सुरक्षा बनाम खुलापन: दोनों देशों की अलग राह क्यों?

Difference between jus soli and India citizenship: क्या सिर्फ किसी देश में जन्म लेने से वहां की नागरिकता मिल जाती है? अगर आपका जवाब "हां" है, तो यह हर देश के लिए सही नहीं है. अमेरिका और भारत की नागरिकता व्यवस्था इसी सवाल पर बिल्कुल अलग रास्ता अपनाती है. यही वजह है कि विदेश में बच्चे के जन्म, पढ़ाई, नौकरी या प्रवास से जुड़े मामलों में इन नियमों को समझना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है.

आज जब दुनियाभर में माइग्रेशन बढ़ रहा है, तब नागरिकता के नियम सिर्फ कानूनी किताबों का विषय नहीं रहे. ये सीधे परिवारों की भविष्य की योजनाओं, बच्चों के अधिकारों और कई बार उनके पूरे जीवन पर असर डालते हैं.

अमेरिका में जन्म ही क्यों बन जाता है नागरिकता की चाबी

अमरीका में नागरिकता देने का एक सीधा सिद्धांत चलता है जिसे कानूनी भाषा में 'जस सोली' यानी धरती का अधिकार कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि सीमित अपवादों को छोड़कर अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाला बच्चा जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिक माना जाता है. यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन और वहां के इमिग्रेशन कानून में लंबे समय से सुरक्षित है.

यू.एस. कॉन्स्टिट्यूशन का 14वां संशोधन (14th Amendment to the U.S. Constitution): जो अमरीकी धरती पर जन्म लेने वालों को नागरिकता की गारंटी देता है. इसका मतलब यह है कि बच्चे की नागरिकता तय करने में जन्मस्थान की भूमिका बेहद अहम हो जाती है. यही कारण है कि अमेरिका में जन्म को लेकर अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा भी होती रहती है.

इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट (INA) की धारा 301 [8 U.S.C. § 1401]: यूनाइटेड स्टेट्स कोड का यह आधिकारिक कानूनी सेक्शन बताता है कि जन्म के समय कौन कानूनन अमरीका का नागरिक माना जाएगा.

हालिया घटनाक्रम के अनुसार ट्रंप ने नागरिकता में बदलाव का क्या प्रयास किया था?

राष्ट्रपति Donald Trump ने एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी कर यह व्यवस्था बदलने की कोशिश की थी. प्रस्ताव यह था कि यदि माता-पिता अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं हैं, तो उनके अमेरिका में जन्मे बच्चे को स्वतः नागरिकता न मिले.

कोर्ट ने जब कर दिया इस प्रयास को खारिज

हालांकि, 30 जून 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रयास को खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग सभी बच्चों को जन्म से नागरिकता मिलेगी, चाहे उनके माता-पिता अस्थायी वीजा पर हों या अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हों (कुछ सीमित अपवादों, जैसे विदेशी राजनयिकों के बच्चों, को छोड़कर). ध्यान रहे कि इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे के माता-पिता को भी अमेरिकी नागरिकता या स्थायी निवास (Green Card) मिल जाता है. बच्चे की नागरिकता अलग होती है और माता-पिता की इमिग्रेशन स्थिति अलग रहती है.

भारत में चुपचाप क्यों बदल गया इतिहास अब सिर्फ यहां पैदा होना काफी क्यों नहीं?

दूसरी तरफ, भारत का रुख इससे एकदम अलग है. आज के समय में कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत में पैदा होकर यहां का नागरिक नहीं बन सकता. देश की आज़ादी के समय 1950 से लेकर 1987 तक भारत में भी अमरीका जैसा ही नियम था. भारत ने शुरुआत में अपेक्षाकृत उदार व्यवस्था अपनाई थी. 26 जनवरी 1950 से 30 जून 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाला लगभग हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जाता था. लेकिन बाद के वर्षों में कानून में बदलाव किए गए. अब स्थिति अलग है. 2003 में लागू संशोधनों के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा, जब दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों, या फिर एक माता-पिता भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो. यानी अब सिर्फ भारत में जन्म लेना अपने आप में नागरिकता की गारंटी नही बनता.

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 (The Citizenship Act, 1955): भारत में नागरिकता तय करने वाला मूल कानून है, इसके तहत नागरिकता अधिनियम की धारा 3 (Section 3 of the Citizenship Act): यह विशेष रूप से 'जन्म द्वारा नागरिकता' (Citizenship by Birth) के नियमों को परिभाषित करती है.

वहीं, नागरिकता संसोधन अधिनियम, 2003 (Citizenship Amendment Act, 2003): जिसके तहत माता-पिता के लीगल स्टेटस और अवैध घुसपैठ (Illegal Migrant) से जुड़े कड़े नियम लागू किए गए कि भारत में जन्मे बच्चे को तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा, जब दोनों माता-पिता भारतीय नागरिक हों.

इस बदलाव किन लोगों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है?

यह बदलाव खासकर उन परिवारों के लिए ज्यादा मायने रखता है जिनका संबंध सीमा क्षेत्रों, अंतरराष्ट्रीय विवाह या दूसरे देशों में रोजगार से जुड़ा होता है. बच्चे की नागरिकता का सवाल आगे चलकर पासपोर्ट, शिक्षा, सरकारी सुविधाओं और कानूनी पहचान जैसे कई अहम मामलों को प्रभावित कर सकता है. यही वजह है विदेश में रहने या अंतरराष्ट्रीय परिवार बनाने वाले लोगों को बच्चे के जन्म से पहले ही संबंधित देश के नागरिकता नियमों की जानकारी रखनी चाहिए. कई बार छोटी सी कानूनी जानकारी भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकती है.

दो लोकतंत्र, लेकिन सोच अलग क्यों है?

अमेरिका और भारत दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियां और नीतिगत प्राथमिकताएं अलग रही हैं. अमेरिका ने लंबे समय तक जन्मस्थान आधारित नागरिकता को संवैधानिक सुरक्षा दी, जबकि भारत ने समय के साथ अवैध माइग्रेशन, सीमा सुरक्षा और नागरिकता सत्यापन जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने कानूनों में बदलाव किए. एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि नागरिकता के नियम केवल कानूनी पहचान तय नहीं करते, बल्कि किसी देश की सुरक्षा, जनसंख्या नीति और सामाजिक प्राथमिकताओं की झलक भी दिखाते हैं. इसलिए अलग-अलग देशों के कानूनों में अंतर होना असामान्य नहीं माना जाता.

तो आपको क्या समझना जरूरी हो गया है?

अगर आपका परिवार विदेश में बसने, नौकरी करने या बच्चे की पढ़ाई की योजना बना रहा है, तो सिर्फ वीजा या पासपोर्ट की जानकारी काफी नहीं है. नागरिकता से जुड़े नियमों को पहले समझना आगे चलकर कई कानूनी उलझनों से बचा सकता है. हर देश अपने इतिहास, सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के अनुसार नागरिकता कानून तय करता है, इसलिए एक देश का नियम दूसरे देश पर लागू नहीं होता.

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