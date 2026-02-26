FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeडीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Opinion: कांशीराम की शरण में क्यों चली सपा? M-Y की 'ताकत' से उठा भरोसा या वजह कुछ और

क्या अखिलेश यादव का भरोसा अपने कोर वोटबैंक मुस्लिम-यादव से उठ रहा है? या फिर अन्य जातियों को जोड़कर गठबंधन की राजनीति मजबूत करना चाहते हैं. समझें किधर करवट ले रही सपा की राजनीति...

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Feb 26, 2026, 08:45 PM IST

Opinion: कांशीराम की शरण में क्यों चली सपा? M-Y की 'ताकत' से उठा भरोसा या वजह कुछ और

akhilesh yadav 

उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी (सपा) एक नया दांव खेलने जा रही है. पार्टी कांशीराम की जयंती का भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है, जिसे अखिलेश यादव की नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापक कांशीराम को याद करने का यह कदम साफ तौर पर दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश लगता है. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अखिलेश का अपना परंपरागत मुस्लिम-यादव समीकरण कमजोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी तरफ से दलित वोटर्स को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

दो दशक तक यूपी पर राज करने वाली सपा का मुस्लिम-यादव समीकरण अब चुनौतियों से घिरा है. पार्टी को लगने लगा है कि जीत के लिए दलितों को साथ लाना जरूरी हो गया है. अखिलेश यादव इस बदलाव के सूत्रधार नजर आ रहे हैं. कांशीराम जयंती जैसे कार्यक्रम से वे दलित समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि सपा अब सिर्फ यादवों या मुस्लिमों की पार्टी नहीं, बल्कि सबकी आवाज है. लेकिन यह आसान नहीं.

दलितों के जेहन में गेस्ट हाउस कांड की कड़वाहट

यूपी के दलित समाज का एक बड़ा तबका आज भी 1995 के गेस्ट हाउस कांड को नहीं भूला. मुलायम सिंह यादव सरकार के दौर में हुए इस हादसे ने सपा को दलित-विरोधी छवि दी. दलितों का मानना है कि सपा शासन में मुस्लिम और यादव समुदाय ने उनकी जातियों का उत्पीड़न किया. यह धारणा 2012-17 के अखिलेश सरकार के दौरान भी कम नहीं हुई. उस समय कई केस सामने आए, जहां यादवों पर दलितों के उत्पीड़न के आरोप लगे. ऐसे में सपा की नई कोशिश कितनी कारगर होगी?

अखिलेश के फैसले पर दो सवाल...

इससे दो प्रमुख सवाल उभरते हैं. पहला, क्या अखिलेश का भरोसा अपने कोर वोटबैंक मुस्लिम-यादव से उठ रहा है? वे अब अन्य जातियों को जोड़कर गठबंधन की राजनीति मजबूत करना चाहते हैं. दूसरा, दलितों के मन में बसी पुरानी कटुता को कैसे मिटाएंगे? सिर्फ जयंती मनाने से पुरानी यादें धुंधली होंगी या वास्तविक बदलाव की जरूरत पड़ेगी?

बसपा का तीखा हमला: मायावती समेत नेताओं के बयान

सपा के इस कदम पर बसपा ने कड़ा रुख अपनाया है. बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर सपा के कदम को राजनीतिक नौटंकीबाजी करार दिया है. उन्होंने लिखा है- सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी (सपा) का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बी.एस.पी.-विरोधी तथा ’बहुजन समाज’ में जन्में महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान का नहीं बल्कि जग-ज़ाहिर तौर पर इनके अनादर, अपमान व तिरस्कार का ही रहा है, इस बारे में मीडिया सहित इनका पीडीए (PDA) भी अच्छी तरह से जानता है.’

मायावती के बयान के बाद बढ़ सकता है विरोध

मायावती के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नए कदम को लेकर विरोध बढ़ सकता है. संभव है कि बसपा इसका सड़क पर उतरकर भी विरोध करे. बसपा कभी नहीं चाहेगी कि उसके प्रतीक पुरुष को समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करे.

अखिलेश के सामने है चुनौती

अखिलेश की यह रणनीति 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई गई लगती है. अगर सपा दलितों का एक हिस्सा अपने पाले में ला सकी, तो भाजपा-बसपा के समीकरण को तोड़ सकती है. लेकिन बसपा के तीखे बयानों और दलितों की पुरानी नाराजगी इसे मुश्किल बनाएंगी. सफलता के लिए पार्टी को जमीन पर काम करना होगा-दलित उत्पीड़न के मामलों पर सख्ती, सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रम और नेतृत्व में दलित चेहरों को आगे लाना जरूरी. वरना, यह सिर्फ एक सियासी ड्रामा बनकर रह जाएगा. यूपी की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित रही है. अखिलेश यादव का यह दांव कामयाब होगा या फिसलन भरा साबित होगा समय बताएगा.

(लेखक भावेष पांडेय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

