 कौन हैं दशकों से देश के बाहर रह रहे निर्वासित क्राउन प्रिंस Reza Pahlavi, दोबारा सत्ता में आने के हैं कितने चांस? 

करीब 5 दशकों से सत्ता से बाहर रह रहे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों को हवा दी है, जिससे इस्लामिक रिपब्लिक की कमज़ोर अर्थव्यवस्था को लेकर शुरू हुई शिकायतें देश में धर्मतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बन गई हैं.

ईरान के नेताओं को देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के रूप में अपनी सत्ता के सामने एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. एक ऐसे वक्त में जब सरकार और आवाम एक दूसरे के आमने सामने हो, देश के निर्वासित क्राउन प्रिंस खुद को अपने देश के भविष्य में एक अहम व्यक्ति के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि 65 साल के रजा पहलवी ने गुरुवार रात प्रदर्शनकारियों में न केवल जोश भरा, बल्कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक की कमजोर अर्थव्यवस्था को लेकर शुरू हुई शिकायतों को देश की धर्मतांत्रिक सरकार के लिए एक असली खतरे में बदलने में मदद की.

चूंकि ईरान प्रोटेस्ट में बार बार रजा पहलवी के भाषण वायरल हो रहे हैं इसलिए हमारे लिए भी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर पहलवी हैं कौन? वह करीब 50 सालों से ईरान से बाहर क्यों रह रहे हैं और साथ ही भविष्य में देश का नेतृत्व करने के उनके कितने चांस हैं?

जानें कौन हैं क्राउन प्रिंस रजा पहलवी?

पहलवी का जन्म 31 अक्टूबर 1960 को हुआ था और वे अपने पिता, शाह मोहम्मद रजा पहलवी के क्राउन प्रिंस के तौर पर ऐशो-आराम में पले-बढ़े. उनके पिता को यह गद्दी अपने पिता से विरासत में मिली थी, जो एक आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने UK के सपोर्ट से सत्ता पर कब्ज़ा किया था.

पहलवी के पिता की सत्ता को 1953 में CIA समर्थित तख्तापलट से मज़बूती मिली, और इसके बाद उन्होंने US के साथ मिलकर काम किया.

उनके पिता के एक बायोग्राफर के अनुसार, युवा क्राउन प्रिंस ने एक बार नए साल की शाम को नियावरन पैलेस में उस समय के US राष्ट्रपति जिमी कार्टर के तेहरान दौरे के दौरान रॉक म्यूज़िक बजाया था. माना जाता है कि यही वो क्षण था जिसके बाद पीकॉक थ्रोन के सामने चुनौतियों का पहाड़ आया था.

जानें इस्लामिक क्रांति का A to Z

1970 के दशक में तेल की बढ़ती कीमतों से फायदा होने के बावजूद, शाह का शासन आर्थिक असमानता और उनकी SAVAK खुफिया एजेंसी के डर से घिरा हुआ था, जो राजनीतिक विरोधियों को दबाने और टॉर्चर करने के लिए बदनाम हो गई थी.

लाखों लोगों ने शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जो अपनी कार्रवाई करने में असमर्थता और गुप्त रूप से जानलेवा कैंसर से लड़ते हुए लिए गए खराब फैसलों से परेशान थे.

1978 में क्राउन प्रिंस रजा के टेक्सास में एक अमेरिकी एयर बेस पर फ्लाइट स्कूल के लिए ईरान छोड़ने के एक साल बाद, उनके पिता इस्लामिक क्रांति की शुरुआत में देश छोड़कर भाग गए, जिसमें शिया मौलवियों ने ईरान में धर्मतांत्रिक सरकार की स्थापना की.

अपने पिता की मृत्यु के बाद, एक निर्वासित शाही दरबार ने 31 अक्टूबर 1980 को घोषणा की कि पहलवी ने शाह का पद संभाल लिया है. यह घटन तब की बताई जाती है जब पहलवी ने अपना 20 वां जन्मदिन मनाया था.

50 सालों के निर्वासन के बाद प्रभाव हासिल करने की कोशिशें

पहलवी ने लगभग पांच दशकों के निर्वासन के बाद ईरान में प्रभाव हासिल करने की कोशिश की है. क्राउन प्रिंस के विषय में दिलचस्प ये है कि एक लंबे समय बाद ईरान पर कब्ज़ा ज़माने की प्लानिंग पहलवी अमेरिका में, लॉस एंजिल्स और वाशिंगटन, डी.सी. में बैठकर कर रहे हैं.

ध्यान रहे कि 1986 में, द वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि CIA ने राजकुमार के सहयोगियों को '11 मिनट के गुप्त प्रसारण के लिए एक छोटा टेलीविज़न ट्रांसमीटर' दिया था, जो पहलवी का था और जिसने ईरानी गणराज्य के दो स्टेशनों के सिग्नल को हैक कर लिया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रसारण के दौरान उन्होंने कहा था कि, 'मैं वापस आऊंगा और साथ मिलकर हम आज़ादी के ज़रिए देश की खुशी और समृद्धि का रास्ता बनाएंगे।' पहलवी ने सोशल मीडिया वीडियो के ज़रिए ईरान के भविष्य के बारे में चर्चाओं में अपनी आवाज़ बनाए रखी है, जबकि फ़ारसी भाषा के न्यूज़ चैनलों ने उनके और विरोध प्रदर्शनों के आह्वान को प्रमुखता से दिखाया है.

ईरान के भविष्य को लेकर क्या कहते हैं पहलवी

हाल के सालों में,पहलवी ने यह विचार उठाया है कि ईरान एक संवैधानिक राजशाही बन सकता है, शायद वंशानुगत शासक के बजाय एक चुने हुए शासक के साथ, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह चुनना ईरानियों पर निर्भर करेगा.

हालांकि, जबकि निर्वासित ईरानी राजशाहीवादियों ने पहलवी के राजवंश की वापसी का सपना देखा है, लेकिन व्यापक समर्थन हासिल करने की उनकी कोशिशें कई कारणों से रुक गई हैं, जिसमें उनके पिता के शासन में जीवन की दुखद यादें, यह चिंता कि वह और उनका परिवार आज के ईरान से कटे हुए हैं, और देश में युवा पीढ़ियों का शाह के शासन खत्म होने के दशकों बाद पैदा होना शामिल है.

गौरतलब है कि पिछले साल जून में इज़राइल और ईरान के बीच 12-दिवसीय युद्ध के बाद, इज़राइल के प्रति उनके समर्थन के लिए उनकी आलोचना भी हुई है. 2023 में, वह इज़राइल में प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, और देश ने बदले में उनका समर्थन किया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह फिलहाल पहलवी से मिलने के इच्छुक नहीं हैं, यह सुझाव देते हुए कि वह किसी विपक्षी नेता का समर्थन करने से पहले विरोध प्रदर्शनों का नतीजा देखना चाहते हैं.

पूरे ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का नतीजा क्या होगा, यह तो अभी देखना बाकी है, लेकिन यह साफ़ नहीं है कि शाह के समर्थन में नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारी पहलवी का समर्थन कर रहे हैं या देश में इस्लामिक क्रांति से पहले के समय में लौटने की अपनी इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं.